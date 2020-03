Koronavírus: így tisztítsd a laptopod, hogy csökkentsd a fertőzésveszélyt

Ha a laptopodon dolgozol vagy monitor előtt ülsz munka közben, bizony megvan rá az esély, hogy a géped képernyője koszos lesz, sőt, kórokozók is megtelepedhetnek rajta. Legtöbbször a por jelenti a legnagyobb problémát, olyannyira, hogy a színeket, fényerősséget is képes befolyásolni, ha vastag rétegben képződik. A másik, ami ellen folyamatos a küzdelem, azok a zsíros, maszatos ujjlenyomatok. Sokan aggódnak a vírusok, baktériumok jelenléte miatt, főleg a jelenlegi járványhelyzetben. Nem is ok nélkül:

számos kórokozó napokig is életben marad a felületeken, beleértve az új koronavírust is.

A képernyők tisztítása eggyel bonyolultabb feladat, mint ami a laptop többi részét illeti. Vannak olyan szerek, amik koptató, csiszoló hatásúak, és ha túl sok folyadékot használunk, akár zárlatot vagy más műszaki problémákat is okozhatunk.

Itt van néhány tanács arra az esetre, ha szeretnél tökéletesen tiszta laptopot és képernyőt, bosszantó csíkok és kórokozók nélkül!

A legfontosabb, hogy kerüljük az üvegtisztító szerek használatát. Ezek többnyire nem fertőtlenítenek, úgyhogy nem érik el a kívánt hatást a kórokozókkal szemben, figyelmeztet a Good Housekeeping szakértője, Carolyn Forte. Az ilyen szerek előnye, hogy eltávolítják a csíkokat, ugyanakkor erre alkalmas egy mikroszálas törlő is. Használjuk a fertőtlenítőszeres tisztítás előtt és után, és garantáltan csíkmentes lesz a képernyőnk.

Milyen tisztítószert érdemes használni, ha a képernyőt akarjuk megtisztítani?

Gyakori kérdés, de a válasz korántsem egyszerű. Fontos például kideríteni, hogy üvegből van-e valamelyik része. Az üveggel védett kijelzőket a szakértő szerint bátran le lehet törölni fertőtlenítő kendővel, lehetőség szerint olyan típusúval, ami bizonyítottan használható elektronikus eszközökön is. Miután áttöröltük, hagyjuk hatni és megszáradni, ezzel máris sokat tettünk a kórokozók pusztulásáért.

Ezt tegyük, ha a nem LCD-kijelzős a képernyőnk, amit tisztítani akarunk

Áramtalanítsuk a laptopot, kapcsoljuk is ki. Asztali gép esetén is tegyünk így a monitorral.

Mikroszálas anyaggal töröljük át a képernyőt - ez eltávolítja a port, a szennyeződéseket és az ujjlenyomatokat.

Ezután óvatosan használjuk a fertőtlenítő kendőt: egyszer töröljük át vele a kijelzőt. Vigyázzunk, hogy a portokat, hangszórókat ne érintsük.

Hagyjuk megszáradni a képernyőt. Ha csíkokat fedezünk fel rajta, ismét töröljük át egy tiszta, mikroszálas anyaggal. Ez nemcsak a csíkokat tünteti el, de még több kórokozót is.

Lehet-e használni szappanos vizet a laptop tisztításához?

Ha hagyományos LCD-képernyőnk van, ne használjunk fertőtlenítős törlőkendőt! Több gyártó is arra hívta fel a figyelmet, hogy az ezekben található összetevők károsíthatják a kijelzőt. Ez vonatkozik például az acetont, etilalkoholt, ammóniát, metil-kloridot tartalmazó szerekre. A szakértő szerint azonban még így sem a szappan és a víz az alternatíva, ha az ilyen típusú képernyőnket szeretnénk megtisztítani. Vannak ugyanis olyan szappanfajták, amiknek az összetevőiről ismeretes, hogy károsíthatják az LCD-képernyőket, éppen ezért egy száraz mikroszálas törlővel többet érünk, mint ha szappannal próbálkoznánk. Ha a törlés után úgy ítéljük meg, hogy nem elég tiszta, használhatunk kifejezetten LCD-kijelzőkre fejlesztett terméket az alaposabb munkához, azonban ezzel is óvatosan bánjunk. Ajánlott használat előtt ellenőrizni, milyen összetevői vannak ezeknek a szereknek, nehogy a végén többet ártsunk, mint használjunk (lásd a fentebb felsorolt hatóanyagok).

Mi a helyzet a billentyűzettel?

A szakértő szerint ha már egyszer rászántuk az időt a képernyő takarítására, nem árt, ha a klaviatúránkat is kezelésbe vesszük egy alkoholos törlőkendővel. A billentyűzet műanyag, ilyen mennyiségű alkohol nem fogja leamortizálni – mindenesetre ügyeljünk arra, hogy semmilyen folyadék vagy víz ne szivárogjon bele.

Csakúgy, mint a képernyő tisztításakor, a billentyűzet esetében is ellenőrizni kell, hogy gépünk nincs áram alatt és kikapcsoltuk. Vessük be ismét a mikroszálas anyagot, ez legyen a kezdés, hogy a felületi szennyeződést eltávolíthassuk róla. Tartsuk a laptopot 75 fokos szögben, használjunk sűrített levegős sprayt, hogy a billentyűk közé ragadt piszok is biztosan kijöjjön! Ha ez megvolt, egy tiszta mikroszálas kendőre vagy vattára vigyünk fel denaturált szeszt vagy izopropil alkoholt, és töröljük végig óvatosan. Semmiképp ne használjunk annyi folyadékot, hogy az a billentyűk közé csöpögjön! Az előzőekhez hasonlóan hagyjuk a levegőn megszáradni.

Címlapkép: Getty Images