Tavaszi nagytakarítás: így csináld, hogy érjen is valamit a koronavírus ellen

Rengeteg háztartásban, családban hagyomány a tavaszi nagytakarítás, ami a tél elbúcsúztatásával egy új évszakra készíti fel a lakókörnyezetünket. A koronavírus-járvány miatti kijárási korlátozások, karantén idején sem áll meg teljesen az élet, sőt: sokan a kényszerűen megnövekedett otthon töltött idejük jó részét a ház körüli tevékenykedésre fordítják.

A megfelelő higiénia és elővigyázatosság a mostani helyzetben különösen fontos: rendszeres, alapos kézmosással, kézfertőtlenítéssel, a villanykapcsolók, kilincsek, gyakran érintett felületek tisztításával csökkenthetjük annak az esélyét, hogy megbetegedjünk.

Íme néhány tanács a The Spruce cikke alapján, ha mostanra időzítenénk az amúgy is aktuális tavaszi nagytakarítást!

Haladjunk szobáról szobára

Ez a leghatékonyabb módja, hogy alapos munkát végezzünk, bármely évszakról legyen is szó. Akár feladatlistát is összeállíthatunk, külön-külön a helyiségekre szabva, főleg azokra, amik több tennivalót igényelnek. Fókuszáljunk azokra a részekre, amiket egész télen hagytunk porosodni!

Rendszerezzünk, számoljuk fel a káoszt

A tavaszi nagytakarítás egyik legfőbb szerepe, hogy szabaduljunk meg a zsúfoltságtól és a rendetlenségtől, azoktól a tárgyaktól, amikre a legkevésbé sincs szükségünk, és jelenlétükkel csak nyomasztanak minket. Vannak dolgok, amik nélkül sokkal jobban érezhetjük magunkat, és ez üdítően hat a mindennapjainkra is. Ha ezt a négy lépést alkalmazzuk, máris produktívabbak lehetünk ebben az időszakban:

azonosítsuk a problémákat,

analizáljuk az okokat,

találjuk ki a megoldásokat

és alkalmazzuk őket.

Osszuk az ingóságainkat csoportokra, döntsük el, melyeket akarjuk megtartani, kidobni vagy épp elajándékozni! Ezután máris eredményesebben láthatunk neki a takarításnak.

Vonjuk be a családot

Ha segítségre van szükségünk (és egy ekkora volumenű munka során miért ne lenne), és ha van lehetőségünk, vonjuk be családtagjainkat is a nagytakarításba. Még a legkedvetlenebb segítő is jelentős terhet vehet le a vállunkról. Akár közös program is lehet belőle, sőt, ha érezzük magunkban a kreativitást, különféle jutalmakat is kitalálhatunk ösztönzésképpen, az elvégzett munka fejében.

Végezzük el a kifejezetten most aktuális feladatokat

Van néhány speciális munka, amit évszakhoz, időszakokhoz kötődően szoktunk elvégezni. Nem törődünk velük ősszel, télen, de most elérkezett az idő. A grill megtisztítása, az ablakpucolás vagy a terasz kitakarítása kissé talán elrettentő lehet, de néhány ügyes trükkel könnyen menedzselhetővé tehetjük ezeket a feladatokat is.

Minimalizáljuk a tisztítószereket

Rengetegféle tisztítószert árulnak manapság a boltok polcain, ugyanakkor a gigantikus választék össze is zavarhat. Vásároljunk ésszel, hiszen annak semmi értelme, ha e termékek tucatjaival zsúfolásig töltjük a takarítószeres szekrényt. A tavaszi nagytakarítás igazi bajnokai a legalapvetőbb szerek és eszközök, mint például az univerzális tisztítók és a mikroszálas törlők. Néhányat mi magunk is elő tudunk állítani házilag, hogy ne csak pénzt spóroljunk, de a környezetet is kíméljük.

Hozzunk létre és alkalmazzunk új módszereket

Egy jó alapos tavaszi nagytakarítás, ami az egész házra kiterjed, remek apropó arra, hogy új módszereket próbáljunk ki e téren. Olyanokat, amiket bevetve a jövőben még könnyebben boldogulunk a feladattal. És ha kitekintünk az egész évre, egyszerű, akár hetente többször gyakorolható, 15 perces hétköznapi takarítási rutinokkal eredményesen tisztán tarthatjuk a lakásunkat.

Néhány konkrét tanács

Több piszkot ejthetünk csapdába két lábtörlő használatával, egyet kültéren, egyet pedig beltéren használva. Tisztítás gyanánt porszívózzuk át őket mindkét oldalukon.

Kellemetlen szag terjeng a konyhában, amit sehogy nem lehet elűzni? Egypár citromhéj-darab segíthet megoldani a problémát. Tegyük a lefolyóba, majd egy kis hideg vízzel kísérve oszlassuk el a bűzt, tanácsolja a The Good Housekeeping. A citrom akkor is hasznos, ha a vágódeszkán lévő, eltávolíthatatlannak tűnő szennyeződésektől szeretnénk megszabadulni. Vágjuk félbe a gyümölcsöt, és súroljuk le vele! Még hatásosabb, ha sóval vagy szódabikarbónával megszórjuk előtte a deszka felületét.

A hűtőre is ráfér a rendberakás: dicséretes, ha letöröljük a polcokat a szokásos módon, de ne feledkezzünk meg a szortírozásról sem. Nyissuk ki a tárolókat is, rámoljuk ki teljesen a hűtőt, és tisztítsuk meg minden részét meleg, szappanos vízzel. Így a különféle baktériumoktól is megszabadulhatunk.

Ha a fürdőkádunk lefolyóját frissítenénk fel és szeretnénk, hogy dugulásmentes maradjon, keverjünk össze fél bögre szódabikarbónát negyed bögre asztali sóval. Öntsük a keveréket a lefolyóba, kísérjük egy bögre felforralt ecettel. Habzani és bugyborékolni fog. Hagyjuk így negyedóráig, majd folyassunk utána 15-30 másodpercig forró vizet.

A fürdőszoba teljes fertőtlenítéséről már korábban is írtunk. Ennek kapcsán érdemes kitérni a gyakran elfeledett mosógép-tisztításra is. Szakértők szerint könnyen előfordulhat, hogy a ruhákból kimosott szennyeződések felhalmozódnak a mosógépben, majd onnan visszakerülhetnek a ruhánkra, ami nemcsak a minőségüket, hanem a gépek élettartamát is befolyásolja - főleg, ha gyakran mosunk alacsony hőfokon. A leghatékonyabban úgy tisztíthatjuk meg a dobot, ha magas hőfokon üresen indítjuk el a mosást, ügyelve arra, hogy adagoljunk a gépbe némi fehérítőt is. Ezután nincs más hátra, mint lefuttatni egy gyors mosást, majd kinyitni a mosógép ajtaját, hogy megszáradjon belül a dob.

Ne feledkezzünk meg mindennapi használati tárgyainkról sem! Ezekben a cikkeinkben azt foglaltuk össze, hogyan érdemes tisztán és kórokozómentesen tartani a laptopunkat, mobiltelefonunkat, aktuálisan a koronavírus-járványra tekintettel. Az egyik legfontosabb tanács, hogy kerüljük az üvegtisztító szerek használatát, mert többnyire nem fertőtlenítenek, úgyhogy nem érik el a kívánt hatást a kórokozókkal szemben. Az ilyen szerek előnye, hogy eltávolítják a csíkokat, ugyanakkor erre alkalmas egy mikroszálas törlő is.

Címlapkép: Getty Images