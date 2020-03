Csótány a lakásban? Így szabadulhatsz meg tőlük, ha jön az invázió

A csótányok sajnos nem ritka vendégek lakásunkban: megjelenhetnek a konyhában, a kamrában, vagy akár a fürdőszobában is. Nincs előttük akadály, bejutnak a legkisebb résen át, és ha megtelepednek, lehetetlenség megszabadulni tőlük. De hogyan néz ki a csótány? Honnan jönnek? Miért van csótány a lakásban és miért olyan nehéz tőlük megszabadulni?

A csótány

A világon körülbelül 4000 fajta csótány él: a legtöbb a trópusokon honos, de találkozhatunk velük egészen hideg területeken is, a sarkvidékek kivételével. Azt, hogy milyen a csótány, többnyire élőhelye határozza meg: nálunk kisebbek és fürgébbek, de Afrikában például találkozhatunk brutális, 6 centiméter hosszúságú szörnyekkel is. Itthon, Magyarországon 3 fajtája (amerikai csótány, német csótány, konyhai csótány) ismert, de a természetben találkozhatunk az erdei csótánnyal (repülő csótány) is. A német csótány és társai éjjel aktívak, nappal repedésekben rejtőzködnek. Mindenevők, gyakorlatilag bármilyen kinnfelejtett maradék megfelel számukra. Általában magányosak, de ha egy hely ideális számukra, hajlamosak elszaporodni.

Hogy néz ki a csótány?

A csótányok közös ismertetőjele a barnás szín, a nagy méretű, erős potroh és a hosszú csápok. Testük leggyengébb része a tor, ebben találhatóak a belső szerveik, viszont fejük pajzzsal védett és meglepően jól fejlett. A csótánynak rágószájszerve van és nagy, összetett szemei, amelyekkel jól látnak. Annak ellenére, hogy a legtöbb csótányfajnak vannak szárnyai, alig néhány tud közülük repülni. Az emberek számára nem csak a csótány látványa zavaró, de a csótány a lakásban egészségtelen: a csótányok nagy mennyiségű ürüléke és nyála megbetegedéseket is okozhat, az asztmás vagy allergiás személyekre kifejezetten káros.

Miért van csótány a lakásban?

A csótányok kertesházakban is megjelenhetnek, de a társasházakban, különösen, ha közös a szellőzőrendszer, vagy a szemétledobó, nagyon könnyen elszaporodhatnak és szomszédról szomszédra járhatnak. A konyhai csótány, német csótány vagy amerikai csótány a legelterjedtebb behatolók otthonainkban: szeretik az épületek nyújtotta meleget, a sok táplálékot és a számtalan rést, repedést, ahova elbújhatnak. A párás, nedves helyeket is kedvelik: megjelenhetnek a mosogatónál, vécénél, zuhanyzónál. A hiedelmekkel ellentétben a csótány nem csak igénytelen, koszos házakban kerül elő: akár a mosogató lefolyójában megtapadt ételmaradék, szennyeződés is előcsábíthatja őket.

Milyen csótányfajokkal találkozhatunk?

Amerikai csótány

Az amerikai csótány nevével ellentétben Afrikából származik. A középkorban kezdték elterjeszteni a hajósok, ma már a világon mindenütt megtalálható. 2-4 cm hosszú, jellegzetes csápjai és tüskés lábai tipikus csótány-külsőt kölcsönöznek neki. Van szárnya és tud is repülni, de szinte sosem használja, inkább elszalad előlünk. Az amerikai csótány városokban gyakori, a meleg, száraz épületeket kedveli, ahol könnyen elszaporodik.

Német csótány

Az amerikai csótány mellett a német csótány a másik legelterjedtebb faj: szinte bárhol találkozhatunk vele, leginkább középületekben, vendéglátó egységekben, kórházakban, de családi házakban is. Szintén Afrikából behurcolt faj, különleges képessége, hogy a nálunk honos rokonaival ellenben a plafonon is képes járni. A párás, meleg helyeket szeretik, ahol sok táplálék vár rájuk. Állattartó helyeken is előfordul a német csótány, de a szabadban nem él meg.

Konyhai csótány (svábbogár)

Színük a vörösesbarnától egészen a feketéig terjedhet, méretük kisebb, 20-27 mm közötti. A konyhai csótány röpképtelen, szárnyuk nincs, és kifejezetten az ember közelében telepszik meg. Származásuk bizonytalan: akár a dél-orosz területekről, akár Közép-Afrikából elterjedhettek a világban. A konyhai csótány jelenléte káros: beszennyezi az ételeket és betegségeket is terjeszthet.

Erdei csótány (repülő csótány)

Az erdei csótány, másnéven repülő csótány invazív faj, hazánkban főleg Budapest környékén, a természetben él. Ijesztő lehet, ha beröppen az ablakunkon, de ez nem kártevő faj és kivételesen vonzza a fény. Egyszerűen, szúnyoghálóval kivédhető.

Miért olyan nehéz megszabadulni tőlük?

A csótányok rendkívül könnyen alkalmazkodnak a környezetváltozáshoz és a szélsőséges ingerekhez, beleértve a rovarirtó szereket is. A legtöbb faj ellenáll az éhezésnek és a szomjazásnak, olyankor könnyen kannibalizmusra vetemedhetnek. Ahol egy van, ott általában több is: gyorsan szaporodnak és a legkisebb egyedek is képesek elszaladni leőlünk. A csótányok különlegessége, hogy néhány generáció alatt képesek alkalmazkodni az ellenük bevetett vegyi anyagokhoz, így érdemes változatosan védekezni.

Megelőzés: lehetséges?

A konyhai csótány, német csótány vagy az amerikai csótány megjelenését nem lehet 100%-ig megakadályozni, de csökkenthetjük annak esélyét; mindössze tudnunk kell, mivel érdemes próbálkozni és mik a tévhitek.

Tiszta konyha: elég?

A csótányok a legtisztább, legrendezettebb otthonokban is megjelenhetnek, de nem árt takarítani! Ha a mosogató, a szemetes, vagy a tűzhely környéke tele van zsírral, ételmaradékból származó lerakódással, vagy a mosogató szűrőjét nem ürítjük elég gyakran, a német csótány a kedvenc csemegéire lelhet bennük.

Rovarháló

Nem a szúnyoghálóra gondolunk: a csótányok (kivéve a ritka repülő csótány) nem az ablakból érkeznek! A szellőzőben annál inkább otthonra lel az amerikai csótány vagy a német csótány. A szellőzők (különösen társasházak esetében) borítását egészítsük ki szúnyoghálóval: ezen a csótányok sem fognak tudni átjutni!

A repedések és a lefolyók védelme

A lefolyókat tisztítsuk, használjunk benne szűrőket, amiket gyakran cseréljünk. A konyhai csótány például imádja a mosogató lefolyóját, a letapadt ételmaradékokat. Tapasszuk be a repedéseket, réseket, különösen a konyhabútor környékén, főleg olyan helyeken, ahova befolyhat a víz!

Háziállatok

Takarítsuk gyakran kis kedvenceink élőhelyét is, akár egy hörcsögről, akár kutyusunkról van szó: a vizes tál, a táp vagy az alom előcsábíthatja a csótányokat!

Csótányirtás

Felejtsük el a különleges házi praktikákat, nincs értelme! Ha otthonunkban csak egy-két példánnyal találkoztunk, vásároljunk csótánycsapdát vagy csótányirtó gélt és helyezzük őket olyan helyekre, ahol a háziállatok vagy a gyerekek nem tudnak hozzányúlni (például a konyhaszekrény alá, kuka mögé).

Társasházakban gyakran van kártevőirtás, ilyenkor vegyszerrel permetezik be a vízóra környékét vagy a szellőzőket, mert ezeken a helyeken könnyen megtelepszik a német csótány, az amerikai csótány, vagy a közönséges konyhai csótány. Ezeket az alkalmakat ne hagyjuk ki, hiszen a csótány nem csak nekünk kellemetlen, hanem szomszédjainknak is!

Forduljunk szakemberhez!

Ha egyre több csótány jelenik meg otthonunkban, és a bolti csótányirtó szerek nem segítenek, mindenképpen forduljunk kártevőirtó szakemberhez, aki kihúz minket a bajból.

Címlapkép: Getty Images