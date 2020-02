Érik az újabb poloskainvázió: így szabadulhatsz meg a borzalmas kártevőktől

Meleg és száraz években általában erőteljesebben felszaporodnak a rovarkártevők, és pontosan így történt ez tavaly is a zöld vándorpoloskával, az ázsiai márványos poloskával és a harlekinkaticával. Idén a korai kitavaszodás viszont igen gyorsan előcsalogatta mindhárom rovart a téli búvóhelyéről, így az első peterakás hamar meg is történt. Ahogy az Agrárszektor írja, az elmúlt évben az erőteljes és látványos károsítás csak az első éjszakai lehűlések és talajmenti fagyok hatására szűnt meg decemberben. Ekkor viszont a fagytól védett helyeken, lakások környékén kezdtek csoportosulni a poloskák, telelőhelyet keresve maguknak.

A poloskák és a harlekinkatica telelését eddig semmilyen körülmény nem zavarta, védett helyre húzódva könnyen átvészelik a hűvösebb időszakokat is. Ez az oka annak, hogy az év eleji száraz és meleg napok most viszont kicsalogatták őket a búvóhelyükről. A szakemberek szerint idén is tömeges jelenléttel és erős károkkal kell majd számolnunk, ha továbbra is kedvező lesz számukra az időjárás.

Rejtőzés az életbenmaradásért

A téli hideg a bogarakat és a rovarokat is arra kényszeríti, hogy elrejtőzzenek a hűvös idő elől. Persze minden faj másként oldja ezt meg. Vannak rejtőzködők és vannak, amelyek csak petéket raknak le a hűvös évszakra. Hogy pontosan mennyi állat éli túl a telet, már csak a tavasz közeledtével tudjuk meg, amikor hirtelen felbukkannak a nap első sugaraira. Most annak jártunk utána, hogy hová és hogyan rejtőznek télen a bogarak és rovarok. Valamint annak is, hogyan tudunk ellenük védekezni.

Hová bújnak télen a bogarak?

Brent Sinclairrel , a kanadai egyetem biológiai laboratóriumának igazgatója szerint minden bogár és rovar másként éli túl a hideg hónapokat:

Vannak fajok, amik egyszerűen nem élik túl a telet. Ezek a rovarfajták mielőtt elpusztulnának lerakják petéiket, melyek tavasszal új életre keltik a nemzedéket. És ez így megy évről-évre. Összebújnak a hidegben: A hangyák, a mézelő méhek és a katicák úgy védik magukat a fagyhalál ellen, hogy kolóniákba rendeződve egy helyre bújnak, és didergéshez hasonló mikromozgással hőt termelnek.

Leginkább a nappali órák rövidülése okozza a hibernációt. A rovarok egy része ilyenkor valahol megbújva – például fa kérge alatt – éli meg hibernációját. Ebben az időszakban pontosan semmi nem történik velük – nem növekednek, fejlődnek és az életfunkciók is üzemen kívül vannak. Fagyálló a testben: Számos bogár és rovar fagyálló testnedvet állít elő, mikor beköszönt a fagy. A fagypont alatti hőmérséklet könnyen megölné őket, viszont a saját maguk által előállított szorbit és glicerin tartalmú anyagnak köszönhetően nem fagynak meg.

Bizonyos rovarok, ha túl hidegre fordul az idő, melegebb égtájakra vándorolnak. Lakótársaink lesznek: Vannak olyan egyedek is, amelyek egyszerűen csak keresnek egy száraz meleg helyet és ott rejtőznek el. Ezeket az állatokat mi is testközelből ismerhetjük, hiszen ők előfordulhatnak a lakóházainkban is. Ilyen a márványpoloska és a csótány is, amelyek a legapróbb repedésekben is meg tudnak húzódni.

Hogyan védekezzünk a bogarak ellen?

A napos február előcsalogatta a hazai bogárgenerációkat, ha körbenézünk, már láthatunk a kertben kétfoltos élősdibogarat, termetű tavaszi selyemméheket és mezei élősdibogarat is. De a lakások falain ismét megjelentek a sütkérező poloskák - sőt el sem tűntek igazán, mivek csak a ház repedéseiben voltak elbújva a hideg időben. Míg a selyemméhek vagy a élősdibogarak nem sokszor merészkednek a laksába, addig a poloska előszeretettel kúszik be ablakainkon, épp úgy, mint az összes kártékony rovar és bogárfaj. Éppen ezért most összeszedtünk néhány hasznos tanácsot, amelyek segítségével távol tudjuk tartani a nem kívánt látogatókat.

Nyílászárók ellenőrzése



Először vizsgáljuk meg az összes lehetséges belépési pontot a lakáson, majd jelöljük be és javítsuk ki a nyilvánvaló repedéseket vagy nyílásokat. Ellenőrizzük az ablakkereteket (különösen a gyakori napfénynek kitett területeken), az ajtókereteket, a fa külső burkolatát, valamint az elektromos aljzatokat - a világítótestek körül is. A szóban forgó problémás területeket tömítéssel, vagy cseréljük ki a már elhasználódott nyílászárókat. Ellenőrizzük a kerti világítást



Mivel a legtöbb bogár és rovar imádja a fényt, figyeljünk arra, hogy ne az ablakok és a bejáratok közvetlen közelébe helyezzük el a külső világítást. Kutatások szerint a sárga és a nátriumgőz lámpák is távolt tartják ezeket a fajokat, mivel kevésbé "vonzóak" számukra. Vegyszerrel vagy vegyszer nélkül?



Ha ellenőriztük az ajtókat és az ablakokat, valamint a lámpákat is, akkor kitérhetünk a vegyszerek témakörére is. Sokan gondolják azt, hogy jó megoldás körbepermetezni a házat, ám vannak olyanok is, akik ezt ellenzik, hiszen nem csak a káros, de a hasznos rovarok és bogarak is elpusztulhatnak a permetszerektől, mint például a méhek. Épp ezért gondoljuk olykor a természetes vagy épp környezetbarátabb megoldásokra is.



Barátságosabb megoldás lehet az is, ha forró vízet, szappan és ecet egyszerű kombinációját használjuk a kártevők elűzésére. Egy növényspriccelő üvegbe töltsünk 2 csésze forró vízet, 1 csésze fehér ecetet és 1/2 csésze szappanos oldatot, majd közvetlenül permetezzük a problémás felületekre.

