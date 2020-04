Milyen a jó önéletrajz 2020-ban? Szakmai önéletrajz minta, önéletrajz készítése

Pályakezdő vagy? Új munkahelyet keresel? Mindegy, hogy diákmunkára jelentkezel az egyetem mellett, tapasztalt cukrászként dolgozol, vagy ügyvéd vagy, ezek az univerzális önéletrajz készítő tippek segítenek, hogy felkeltsd a kiszemelt munkaadó figyelmét. Cikkünkből megtudhatod, milyen egy jó önéletrajz minta, hogy néz ki egy önéletrajz, valamint, hogy mi a különbség egy hagyományos önéletrajz minta és egy modern Europass önéletrajz minta között.

Hagyományos „esszé” önéletrajz: felejtsük el!

Hogy mit nevezünk hagyományos önéletrajznak, sok mindentől függ. A hagyományos önéletrajz minta alatt legtöbbször egy esszé típusú szöveget értünk, amiből a munkáltatónak kell kihalásznia a releváns adatokat. Ezt az önéletrajz típust ma, 2020-ban már senkinek sem ajánljuk. Miért?

Senki nem fogja elolvasni az önéletrajzot, mert elszoktunk a hosszú, egybefüggő önéletrajzoktól.

Az átlátható önéletrajz készítésre kell törekednünk: a HR munkatársaknak ne kerüljön erőfeszítésbe mindent megtudni rólunk.

A hagyományos önéletrajz minta esszé része azért nem veszett teljesen el: inkább átalakult. A modern, egyszerű, adatlistaszerű önéletrajzok mellé motivációs levelet készítünk, ami segít megismerni minket, ha végzettségünk, munkatapasztalatunk felkeltette a személyügy érdeklődését.

Europass önéletrajz: Europass önéletrajz minta és kritikák

Az Europass önéletrajzok végleg eltörölték a hagyományos önéletrajz minta alapján íródott szövegeket. Egy időben mindenki az Europass önéletrajzot használta, de 2020-ban már ez is kezd kimenni a divatból; a HR-esek sem szeretik ezt az önéletrajz típust, pont azért a tulajdonságáért, ami miatt olyan ismertté vált.

Az Europass önéletrajz minta túlságosan „fapados”. Meghatározott információkat tartalmaz: a munkatapasztalaton, nyelvtudáson és az iskoláinkon túl semmit nem mutat rólunk.

Sablonos, rugalmatlan: az információk elrendezése nem módosítható az önéletrajzunkban.

Egyhangú: nincs lehetőség beállítanunk színeket, formákat, extrém betűtípusokat, amikkel utalhatnánk személyiségünkre. 2020-ban, különösen a fiatalok és/vagy kreatív szakmákban dolgozók között már negatív fényt vet ránk egy kitöltött Europass önéletrajz sablon, mert sajnos igénytelenséget sugall.

Időrendi alapú, szakmai önéletrajz

Az időrendi önéletrajz átmenetet képez a hagyományos önéletrajz és az Europass önéletrajz között. Bizonyos tulajdonságaiban hasonlít az Europass önéletrajzra, de nem egyezik meg vele. Sokszor amerikai önéletrajzként emlegetjük. A szakmai önéletrajz lényege, hogy fordított időrendben (legelöl a legfrissebb) sorolja fel a pályázó munkatapasztalatait. Leginkább tapasztaltabb munkavállalóknak ajánljuk, mert:

A szakmai önéletrajz sablon azoknak jó, akiknek figyelemreméltó, kitérőktől mentes, felfelé ívelő szakmai karrierjük van, például egy magasabb pozícióból szeretnének feljebb, vezető pozícióba kerülni.

Diákoknak, pályakezdőknek egyáltalán nem ajánlott, mert képességeik helyett a tapasztalatlanságukra hívja fel a figyelmet.

Kompetencia alapú önéletrajz

A szakmai önéletrajz minta ellentétje ez a sokkal modernebb, egyre divatosabb önéletrajz összeállítás, főként a fiatalok között, akik magasan képzettek, de még nem büszkélkedhetnek túl sok munkatapasztalattal. A kompetencia alapú önéletrajz minta 2020 kedvence lesz: itt a munkahelyek, az időrend és a karrier hullámzása nem hangsúlyos, helyette arra hívja fel a figyelmet, hogy milyen a szakmai felkészültségünk, milyen tudással rendelkezünk, milyen személyiségű, beállítottságú emberek vagyunk. Érdemes róla tudnunk, hogy:

Akkor használjuk, ha diákok vagy pályakezdők vagyunk, mert kiemeli képzettségeinket és háttérbe szorítja a munkatapasztalat hiányát.

Ha hosszabb ideig munkanélküliek voltunk, sok volt a szünet karrierünkben, vagy gyakran váltogattuk a munkaterületeket, ez az önéletrajz minta segíthet jobb színben feltüntetni minket.

Kombinált önéletrajz

Eredményközpontúság jellemzi, ez az önéletrajz típus is időrendben mutatja be karrierünket, de az egyes pozíciók mellett felsorolja ott szerzett új kompetenciáinkat is, így átfogóbb képet ad rólunk. Akkor használjuk, ha:

Egy szokványosabb, kevésbé figyelemfelkeltő karriert szeretnénk feldobni, vagy sokáig dolgoztunk ugyanazon a területen és szeretnénk előre lépni.

Ha nagyobb váltásra készülünk, valamint szeretnénk magunkat nem csak tapasztalatunkban, hanem képességeinkben is megkülönböztetni a többi pályázótól, esetleg vezető pozícióra áhítozunk.

Motivációs levél: mire jó?

A jó önéletrajz mellett szükségünk van egy motivációs levélre is, amiben konkrétan azt fejtjük ki, hogy miért pályázunk arra a meghirdetett állásra. Ezeket az elemeket ne hagyjuk ki belőle:

Honnan értesültem az állásról?

Milyen területekre és munkakörökre jelentkezem?

Miért szeretnék náluk dolgozni? Mi a személyes motivációm?

Mit tudok nekik nyújtani, ami hasznos számukra, miért vagyok alkalmasabb a többi jelentkezőnél?

Milyen munkatapasztalataim és képzettségeim vannak (munka, iskola, nyelv, jogosítvány, felnőttképzések stb.)?

Mire számíthatnak, ha engem választanak? Milyen ember vagyok?

Önéletrajz készítő tippek: milyen a jó önéletrajz 2020-ban?

A jó önéletrajz röviden, lényegretörően mutat be minket. Munkatapasztalattól függően döntsük el, hogy a kronologikus szakmai önéletrajz minta vagy a képességközpontú önéletrajz irányába mozdulunk el, milyen mértékben akarjuk kombinálni őket.

Gondoljuk át, milyen képet akarunk mutatni magunkról, mire helyezzük a hangsúlyt, milyen személyiséget sugallunk önéletrajzunk kinézetével.

Figyeljünk a részletekre: a nyelvtudás szintje, a jogosítvány, a szakmailag releváns felnőttképzések se maradjanak ki!

Ne rizsázzunk! Az önéletrajznak lényegretörőnek kell lennie. Ha úgy érezzük, nem tudunk mit írni az önéletrajzba, akkor inkább legyen rövidebb, de ne nyújtsuk meg „töltelék” mondatokkal, pontokkal.

Ne hazudjunk! Ne próbáljuk tapasztaltabbnak feltüntetni magunkat, mint a valóságban, hiába néz ki jól a papíron: akár a munkánkba is kerülhet!

Hogy néz ki egy önéletrajz 2020-ban?

Az önéletrajz külleme függjön életkorunktól és a betölteni kívánt pozíciótól: ha pályakezdők vagy még nagyon fiatalok vagyunk, érdemes egy kreatívabb, színesebb önéletrajzot összedobnunk. Ha idősebb, tapasztaltabb munkavállalók vagyunk, akkor is nézzen ki az az önéletrajz igényesen, de ne tereljük el a hangsúlyt az információkról.

Az önéletrajz minta 2020-ban már bárhogy kinézhet: ne féljünk a színektől, a nagyobb betűméretektől, díszesebb betűtípusoktól. Egy dologra figyeljünk oda: maradjunk ízlésesek, ne essünk át a ló túloldalára össze nem illő színekkel és formákkal: néha a kevesebb több!

Mosolyogjunk bátran! Az önéletrajzunkon szereplő fénykép alakítson ki kellemes benyomást rólunk. Semmi szükség az igazolványképekre jellemző üres tekintetre, kifejezéstelen arcra!

Extrém önéletrajzok

Azt javasoljuk, önéletrajzunk illeszkedjen a betölteni kívánt pozícióhoz, mutassa be az önéletrajz készítésének technikája is, ezzel illusztráljuk, hogy milyen képességeink vannak. Ha képesek vagyunk rá, használjunk egyedi, grafikai megoldásokat, sajátos elrendezéseket, arányokat, nem kell nekünk az önéletrajz sablonokhoz ragaszkodnunk! Ha önéletrajzunkban feltüntetjük, hogy jók vagyunk videóvágásban, próbálkozzunk meg egy 1-3 perces bemutatkozó videó készítésével: a munkaadó odáig lesz érte!

Címlapkép: Getty Images