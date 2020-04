Nehéz helyzetben a családok: így vészelhetjük át brutális költségek nélkül a járványt

Az iskolák, óvodák bezárásával és a koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási korlátozás bevezetésével a családok élete gyökeresen átalakult. A megszokott rendszerek, a mindennapok ritmusa teljesen felborult és a hétköznapok új feladatok elé állították a szülőket. Az otthont jelentő falak egyszerre alakultak iskolává, óvodává játszótérré és sok esetben munkahellyé.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 25–49 évesek közül 1,2 millió volt azok száma, akik munkavégzés mellett 15 évesnél fiatalabb gyermeket neveltek. Az összegzés alapján kiderül, hogy a 15 évesnél fiatalabb gyermeket gondozó foglalkoztatottak 93,4%-a nem otthonában dolgozott eddig és mindössze 3 százalék volt az, aki otthonról dolgozott, valamint 3,7 százalék, aki alkalmanként otthonról végezte el a feladatait. A számokat vizsgálva kijelenthetjük, hogy a jelenlegi helyzet a legtöbb szülő számára valóban egészen új, hiszen az eddigi átlaghoz viszonyítva most jóval többen tartózkodnak otthon a járványhelyzet miatt. Azonban nem minden esetben beszélhetünk home officeról, otthonról teljes egészében elvégezhető kötelességekről. Több szektorban gyökeresen átalakult az eddigi élet és van, ahol teljesen ellehetetlenült a munka. A vírus gazdaságilag, anyagilag is nagy feladat elé állította az embereket, amely minden területen kreatív megoldásokat igényel.

Korábban már írtunk róla, hogy a gyerekek kezdetben még valószínűleg örültek is a váratlan szünetnek vagy, hogy a szülők több időt töltenek otthon, ám egy idő után számukra is unalmassá válik a "bezártság". A monoton ütemben haladó hétköznapokba legtöbb esetben a modern világ elektronikus kütyüjei jelenthetik a legnagyobb szórakozást a gyerekek számára és, ahogy egy cikkünkben már felhívtuk erre a veszélyre a figyelmet egyre több időt tölthetnek a digitális képernyők előtt. Ahoz, hogy szellemileg és testileg is aktívak maradjnak a kisgyerekek, látszólag egy egész szórakoztató arzenálra lenne szükségünk. De talán a brutálisan drága, díszes játékokkal felpakolt játszószoba további költségekkel járó frissítésére sem lesz szükségünk, mivel a ház körül rengeteg olyan tárgy található, amelyek néhány gyors trükkel tökéletes mulatsággá változnak. Most a HelloVidék a Good House Keeping ajánlása alapján olyan tippeket gyűjtöttünk össze, amivel anélkül foglalhatjuk le a legkisebb korosztályt, hogy a koronavírus miatt kialakult nehéz helyzetben újabb több tízezres játékokat kelljen vásárolnunk.

Természetesen néha szükség van a fejlesztők által készített játékbolti termékek vásárlására, ám nem árt tudni, hogy a spórolósnak tűnő megoldások rendkívül hasznosak is lehetnek. A kreatív "újrahasznosítós" módszerekkel fokozhatjuk a kisgyermekek fejlődését is, hiszen új hasznos képességekkel gazdagodhatnak, miközben olyan készségeik csiszolódnak, mint a fogás, a finom motoros koordináció, teljes motoros koordináció, valamint a szín és az alak azonosítása, különböző textúrák megismerése.

10 egyszerű játék kisgyerekeknek otthoni eszközökkel:

1. Szivárványos rizsszemek

A sütemények díszítésére használt hosszúkás cukorkákra és néhány kis műanyag tálra vagy befőttes üveg fedélre vagy muffin tepsire és egy kanálra lesz szükségünk. Egyszerűen hagyjuk, hogy a sok színes szemmel szabadon játszanak csoportosítsák, pakolják. Majd később elrejthetünk a szemek között például egy mogyorót vagy más hasonló méretű magot, amelyet meg kell találniuk. Türelmesebb gyerekeknek profi tipp, hogy megpróbálhatják színek szerint válogatni a színes rizsszemeket.

2. Flúgos futam

Néhány papírtörlő és wc-papír gurigára lesz szükségünk a következő játékhoz. Egyszerűen a gurigákat ragasszuk fel egy függőleges felületre (például egy szekrény oldalára vagy egy falra) különböző szögekbe itt-ott egymás folytatásaként, ezzel egy “csúszdapályát” kialakítva. Adjunk egy ping pong labdát, gumi labdát vagy egy kis pom-pomot a gyereknek és hagyjuk, hogy lecsúsztassa vagy legurítsa őket a csúszdákon.

3. Vigyázz, a padló láva!

Mindannyian játszottuk ezt a játékot valamilyen formában otthon, amiko a szőnyeg, a padló lávává változik és különböző trükkökkel kell kikerülnünk. Ebben az esetben használhatunk újságpapírt vagy sima A/4-es lapokat, amiket rögzítünk a padlón ragasztószalaggal, hogy ne csúszkáljon el. A gyerekeknek ezeken a négyzeteken lehet ugrálni és szaladgálni. Aki lelép a négyzetről azt megégetheti a forró láva! Ez a játék jelentősen megnövelheti a beltéri testmozgásra fordított időt.

4. A ház utcai művésze

Elkerülhetetlenül vonzó dolog a gyerekek számára a különböző felületekre rajzolás, festés, aminek néha nem túlzottan örülnek a szülők. Most egy egészen új és izgalmas eszközt készíthetünk a kis művészeknek, ami ráadásul később könnyen lemosható. Töltsük fel a vízipisztolyt vízzel, egy kevés liszttel és ételfestékkel és már készen is van a krétafesték “spray”. Figyelem, az alkotásokat érdemes az udvaron, a kültéri, utcai művészet jegyében elkészíteni inkább!

5. Melyik passzol?

Újabb szintre fejleszthetjük a forma válogatós játékokat, ha a formák körvonalait a padlón felragasztjuk maszkolószalaggal, majd a megfelelő alakzatokat kivágjuk papírból és a gyerekek csoportosíthatják a megfelelő keretre helyezve.

6. A kütyü fal

A csatok, szárnyak, kapcsolók, billenő gombok, fogantyúk, mozgó kis kütyük mind rendkívül izgalmas és általában tiltott érdekességek a kisgyermekek számára. Mi lenne azonban, ha a folyamatos tiltás helyett lenne egy saját kütyü faluk, ahol mindez megtalálható? Készítsünk egy táblát, amin minél több kapcsolót, fogantyút, gombot és más érdekességeket helyezünk el, amikkel szabadon lehet játszani. Nagyon boldog lesz a gyermek a saját kütyü falával, ahol végre nem lesz tilos a gombok nyomkodása.

7. A szivárvány színei

Ha nincsenek színes ruhacsipeszeink, akkor egy kis előkészületre lesz szükségünk. Fessük le a fa csipeszeket különböző színekre és készítsünk egy vastagabb kartonból szivárvány formát amelyet most nem vízszintesen, hanem függőlegesen osztunk több színre. Tegyük a színes csipeszeket összekeverve egy edénybe és kezdődhet is a móka. A feladat egyszerű: a színes csipeszeket a szivárvány megfelelő színsávjára kell helyezni.

8. Flakon teke

Egyszerűen készíthetünk otthoni tekepályát úgy, hogy üres 1,5 literes vagy 2 literes flakonokat használunk, valamint egy kisebb gumilabdát. Ha az üvegekre még pontszámokat is ragasztunk, akkor a nagyobb gyerekek esetében a motorikus készségeken kívül, a matematikai képességek is fejlődhetnek a pontszámok összeadásával.

9. Kövesd a vonalakat!

Jelöljünk ki különböző útvonalakat a padlón cikk-cakk formában, hullámosan, különböző hosszúságokban. A gyerekeknek először nem is lesz olyan egyszerű feladat végigmenni a görbe vonalakon. Ha már belejöttek lehet variálni a játékot: változzanak törpékké, pókokká, nyuszikká és különböző járásokkal próbáljanak haladni a vonalak mentén.

+tipp: A vonalakat később kisautó pályaként is használhatjuk.

10. A rejtélyes doboz

Használjunk egy régi papírzsebkendős dobozt vagy más hasonló méretű papírtárolót, aminek a tetején egy szájat vágunk. Izgalmasabb a játék, ha tényleg egy szájjá alakítjuk a rést és szemeket valamint fogakat is készítünk a “rejtélyes szörny doboznak”. Helyezzünk el különböző tárgyakat a dobozba. A feladat csak tapintás alapján kitalálni, hogy mi van a rejtélyes dobozban.

Címlapkép: Getty Images

