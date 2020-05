Őrület, mennyi zöldség végzi a kukában: itt a módszer, amivel sokáig frissen tarthatod

Nincs nagyobb csalódás, mint mikor a hűtőben tárolt zöldség összefonnyad, megpuhul és levet ereszt. Gyakran megesik, hogy ízüket, ropogósságukat is elvesztik, egy-két hűtőben töltött nap után. Ez viszont mindig a rossz tárolási szokások hibája. Ráadásul nem is gondolnánk mennyi zöldésget dobunk kukába csak azért, mert nem tudjuk, hogyan raktározzuk el őket a hűtőben.

Mi is beszámoltunk arról a megdöbbentő becslésről, miszerint az élelmiszerfelesleg éves mennyisége Magyarországon 1,8 millió tonna (ebből közel 100 ezer tonna az, ami megmenthető lenne). A feleslegek megsemmisítése komoly terhet ró a környezetre: a bomlás, az égetés során keletkező gázok a globális felmelegedéshez is hozzájárulnak. Az ENSZ megállapítása szerint az összes üvegházhatásúgáz-kibocsátás 10 százalékáért felelős a kidobott, elpocsékolt élelmiszer, a termelésükhözhez használt erőforrások pedig fölöslegesen terhelik a környezetet.

Az élelmiszerpazarlás elleni harc egyik kulcsa lehet a megfelelően rendben tartott, áttekinthető hűtő, amiben minden a helyén van, és nem egymás hegyén-hátán tornyosulnak a friss és már rég lejárt élelmiszerek. Időt és pénzt is spórolhatunk vele, ha átlátjuk a tartalmát: a bevásárlásainkat, étkezéseinket sokkal hatékonyabban szervezhetjük, kevesebb kidobált felesleggel és nemkívánatos szaggal.

Szerencsére sokkal egyszerűbb a megoldás, mint azt gondolnád! Korábban már írtunk arról, hogy melyek a legfontosabb aranyszabályok, melyek elengedhetetlen egy rendben tartott hűtőhöz. Erről többet itt olvashatsz. Most viszont a zöldsgeket vettük górcső alá. Mutatunk néhány trükköt, melyek segítségével erőfeszítések nélkül frissen tudd tartani a zöldségeket.

Miért romlik meg olyan hamar a hűtőben?

Amikor a zöldség megsérül vagy egy részét levágják, a víz könnyebben távozik belőle. Éppen ezért száradnak és fonnyadnak meg olyan könnyen a hűtőben. Persze, ahogy romlik a termék állapota és veszít a nedvességéből, úgy az ízéből is veszíteni kezd. Ez az oka annak, hogy a legtöbb zöldség kukában végzi

- mondja Harold McGee az On Food and Cooking: The Science and Lore of the Kitchen című tanulmányában.

Egy másik rossz módszer a lég- és vízmentes tárolás. Ha bedobozoljuk a zöldségeket, az felgyorsítja az érési folyamatokat, így gyorsabban megpuhulnak a zöldségek. Ennek oka az, hogy az etilén néven ismert érlelőgáz csapdába esik a lezárt tartályban vagy a tasakban, így gyorsabban lebontja a sejtfalakat

- tette hozzá Harold McGee.

Hogyan tartsuk frissen a zöldségeket?

Van néhány módszer a zöldségek tárolására, hogy frissek és ropogósak maradjanak akár egy héten át. Íme néhány tipp:

A zeller szárát lazán csomagoljuk alumínium fóliában úgy, hogy a leveleket kihagyjuk, így az etilén távozhat a csomagolásból.

Vágd fel a zellert, sárgarépát vagy hasonló gyökérzöldséget darabokra és merítsd meg őket vízben. Ezután helyezd a darabokat egy lezárt tárolóba. Ez segít a zöldségeknek megtartani a nedvességet és friss maradni addig, míg fel nem használod őket!

Bélelj ki egy egy tárolóedényt papírtörlővel, és dobd bele a zöldeket: spenótot, kelkáposztát vagy salátát és helyezd rá a fedőt.

Szeleteld fel az uborkát és tedd a szeleteket egy papírtörlővel kibélelet tárolóba. Így több napig is ropogós marad.

A paprikát tárolhatjuk a hűtő alsó dobozában is, itt akár 2 hétig is kibírja. Ugyan ez a helyzet a burgonyával is. Ha a krumpli csírázásnak indul közben, csak törjük le róla és tárolhatjuk tovább.

Az alsó dobozban tárolhatjuk a karalábét is, itt a legmegfelelőbb a hőmérséklet a számára.

Szintén az alsó dobozban, vagy akár a legalsó polcon is tárolhatjuk a káposztaféléket.

A padlizsánt és a cukkint a hűtő legfelső polcán érdemes raktározni, itt akár két hétig is jól bírják.

+1 Érdekesség, hogy sokan gondolják azt, hogy a paradicsomot is hűtőben kell tárolni, pedig nem. A hideg hatására elveszti az ízét és meg is keményedik. Éppen ezért, érdemes a konyhapulton vagy a kamrában tárolni, hogy megőrizze ízvilágát.

(Forrás: familyhandyman.com)

Címlapkép: Getty Images

