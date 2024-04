Szörnyű baleset: kimászott a vagon tetejére, ott érte áramütés a fiatal fiút

Délután negyed háromkor Eger-Rendező állomáson egy fiatal szenvedett áramütést, amikor felmászott egy tartálykocsira és megközelítette a felsővezetéket. A baleset üzemi területen történt, ahova civileknek szigorúan tilos a belépés - válaszolta a heol.hu megkeresésére a MÁV Kommunikációs Igazgatósága.

Ahogy a portál írja, a MÁV szakemberei hangsúlyozták:

a villamos felsővezetéknek már a megközelítése is életveszélyes! 2 méteres távolságon belül akár halálos áramütést is okozhat. A felsővezeték, illetve a felsővezeték-hálózat más részeinek (oszlopok, kapcsolók) érintése is életveszélyes.

Hozzátették, a vasúti közlekedés során az utasok kizárólag az utasforgalom részére kijelölt területeken tartózkodhatnak, amelyeket például a vonatjegy megvásárlásához, a várakozáshoz, a vonatra szálláshoz vagy az utazáshoz használhatnak.

Évente többen szenvednek súlyos égési sérüléseket, amikor vasútüzemi területen illegálisan felmásznak egy szerelvényre vagy a felsővezeték tartóoszlopára, és áramütést szenvednek. Sajnos időnként az izgalmas elfoglaltságnak tűnő szelfikészítés a vonat tetején halállal járhat. A szörnyű balesetekben jellemzően fiatalkorúak, gyermekek érintettek

- fogalmaztak.

