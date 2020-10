Kiderült az igazság a magyarok kedvenc húsféléjéről: így edd, ha egészséges akarsz maradni

A vörös hús az emlősállatok húsa, nevét onnan kapta, hogy nyersen többynire vörös színű. Ide tartozik a bárány-, marha-, és a magyarok körében talán legnépszerűbb sertéshús is. Utóbbi piacának mostanában nem igazán kedvez az afrikai sertéspestis. Korábban megírtuk, hogy a betegség németországi megjelenése gyors árcsökkenést hozott Németországban, ahol az élő sertés ára bő egy hét alatt 20 eurócentet esett. Ezután a korábbi 400 forint körüli hazai felvásárlási árak is 360-385 forintra csökkentek. A magyarországi piaci szereplők aggódnak, hogy az exporttilalom miatt bennragadt húst a cégek dömpingáron terítik, ezzel pedig lenyomják a hazai húsfeldolgozók árait. Szakértői becslések alapján az utóbbi időszak exportnövekedését is figyelembe véve akár évi 600-800 ezer tonna németországi hús is bennragadhat a kínai exporttilalom miatt. Egyes spekulációk szerint elképzelhető, hogy bizonyos értékesebb húsrészek ára emelkedik, megjelenhet az átárazási kényszer.

Az elmúlt évhez képest néhány hónapja mindenképp drágulás volt megfigyelhető: a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a darabolt sertéshús - mint a karaj, a tarja vagy a comb - feldolgozói értékesítési ára 6 százalékkal nőtt, a fogyasztók azonban még ennél is jelentősebb drágulással szembesültek a húspultoknál májusban.

A rövidkaraj és a sertéscomb 23 százalékkal magasabb áron került a boltokba, mint egy évvel korábban.

A koronavírus-járvány második hullámának egyelőre nincs érezhető húspiaci hatása, működik az iskolai közétkeztetés, és az éttermeket sem zárták be. A turizmus viszont nem indult újra, sok embernek pedig kevesebb lett vagy megszűnt a jövedelme, ami károsan hat a keresletre. Mindennek következében a prognózisok szerint a húsiparosoknak az idei nem lesz jó év.

De vajon megéri-e egyáltalán vörös húst fogyasztani?

Az emberek réges-rég esznek húst (és így vörös húst is), ugyanakkor az utóbbi időszakban rengeteg kutatás szólt a szervezetünkre gyakorolt negatív hatásairól. Az evolúció során az emésztőrendszerünk alkalmazkodott a húsevéshez, ugyanakkor azt fontos megjegyezni, hogy

a napjainkban fogyasztott húsok jócskán különböznek attól, mint amit felmenőink, őseink ettek a múltban.

Ez abból is adódik, hogy az állatok régen a szabadban kóboroltak, füveket, rovarokat vagy más, a természetes környezetükben fellelhető táplálékot ettek. Ezeknek az állatoknak nem csak az életmódja, de a húsa is más volt azokéhoz képest, amiket most a telepeken nevelnek: ott születnek és ott is nőnek fel, gabonaalapú táplálékot kapnak, adott esetben növekedést segítő hormonokat és antibiotikumokat is. Az is jellemző, hogy sok a feldolgozott húsféle: füstölést alkalmaznak, nitrátokkal és tartósítószerekkel, különféle kemikáliákkal kezelik ezeket a készítményeket. Az ilyen termékek között a legnépszerűbb a kolbász, a felvágottak, a szalonna. Összességében elmondható, hogy a különböző húsfajták között különbséget kell tennünk: az organikusan tartott állatok húsának például más a tápanyagtartalma, mint a nagyüzemi telepen nevelt állatok húsának, amit ráadásul később fel is dolgoznak, írja a Healthline.com.

Ami a tápanyagokat illeti, a vörös húsban rengetegféle megtalálható: vitaminok, ásványi anyagok, antioxidánsok, amik mind fontosak a szervezet számára. Egy adag nyers darált marhahúsban például B3-, B12-, B6-vitamin is van, emellett vasat, cinket, szelént is tartalmaz. A vörös hús gazdag még kreatinban és karnozinban. Akik nem fogyasztanak húst, gyakran hiányuk van ezekből a tápanyagokból, amik potenciálisan az izom- és agyfunkciókra is hatnak. Természetesen a füves takarmánnyal táplált marha húsa sokkal inkább bővelkedik e tápanyagokban, mint a gabonaalapú étrenden tartott marháé: előbbi tartalmaz omega-3-at, nagyobb mennyiségű A- és E-vitamint is.

Nem árt odafigyelni a magas vastartalomra



Néhány dolog, amivel csökkenthetjük a túl magas vasszintünket:



- Adjunk rendszeresen vért!



- Igyunk kávét, teát, ha olyan ételt eszünk, aminek magas a vastartalma, ezek az italok ugyanis mérséklik a vas felszívódását!



- Kerüljünk az olyan ételeket, amik sok C vitamint tartalmaznak, ugyanis ez segíti a vas felszívódását!



- Együnk kevesebb vörös húst! A vas a vérben lévő hemoglobinhoz kapcsolódik, és központi szerepet játszik abban, hogy az oxigén testünk összes szövetébe eljuthasson. Ugyanakkor ha nagyon magas mennyiségben van jelen a szervezetünkben, problémákat okozhat hosszabb távon, különösen a férfiaknál. Míg a menstruáló nők a vérzésük során meg tudnak szabadulni a „felesleges” vasmennyiségtől, a nem menstruáló nőknél, a férfiaknál és a gyerekeknél ez értelemszerűen nem működik. Ha túl sok vasat viszünk be, megvan az esélye, hogy az felgyülemlik a vérünkben, vas-toxicitást okozva. A legtöbb ember esetében ez nem okoz bajt, de létezik olyan genetikai rendellenesség (hemokromatózis), ami miatt a vas fokozottan szívódik fel a szervezetben. Aki ilyen betegségben szenved, jobb, ha mérsékli a vöröshús-fogyasztását, tanácsolja a Healthline cikke - Adjunk rendszeresen vért!- Igyunk kávét, teát, ha olyan ételt eszünk, aminek magas a vastartalma, ezek az italok ugyanis mérséklik a vas felszívódását!- Kerüljünk az olyan ételeket, amik sok C vitamint tartalmaznak, ugyanis ez segíti a vas felszívódását!- Együnk kevesebb vörös húst!

A vörös hús egészségre gyakorolt hatását már rengetegszer vizsgálták, ugyanakkor az ok-okozati összefüggéseket nehezen lehet kimutatni. Számos, megfigyelésen alapuló tanulmány szerint a vörös hús fogyasztásának köze lehet a rák kialakulásának nagyobb esélyéhez és a szív- és érrendszeri megbetegedésekhez is. Nem mindenfajta vörös húsnak van azonban ugyanolyan, egészségre gyakorolt hatása. Született például egy olyan kutatás, ami 20 tanulmány eredményeit tekintette át. Mint megállapították, a feldolgozott hús fogyasztása valóban fokozottan előidézheti a szívbetegségek és a cukorbetegség kialakulását, a feldolgozatlan vörös hús esetében azonban nem találtak összefüggést. Fontos tehát, hogy

ha a szívbetegség, cukorbetegség és a korai halál fokozott kockázatáról van szó, mindenképp különbséget kell tennünk a feldolgozott és a feldolgozatlan hústermékek között.

Bizonyíték a másik oldalról



Korábbi



A feltárt kockázatok nagyrészt megegyeznek a korábbi kutatások által kimutatott veszélyekkel, az új tanulmány készítői szerint a kockázatok nem olyan nagyok, a bizonyítékok pedig olyan gyengék, hogy nem lehetnek biztosak a kockázatok valódiságában. A tudomány területén ugyanakkor mindenre és mindennek az ellenkezőjére is lehet találni releváns kutatási eredményeket, megállapításokat.Korábbi cikkünkben írtunk már arról, hogy a kanadai Dalhousie Egyetem és a McMaster egyetem által vezetett kutatás szerint a vörös- és feldolgozott húsfogyasztás csökkentésének nincsenek szignifikáns egészségügyi előnyei. A tanulmány eredményei alapján, ha ezer ember heti három adag vörös vagy feldolgozott hússal kevesebbet fogyasztana, akkor életük végéig héttel kevesebb rákos halálozás lenne köztük, és 11 év alatt néggyel kevesebb szívbetegség miatti halálozás fordulna elő. Ha ezer ember 11 éven át csökkentené heti három adaggal a vörös húsok fogyasztását, akkor hattal kevesebbnél alakulna ki 2-es típusú diabétesz, ha ugyanezt tenné a feldolgozott húsokkal, akkor 12-vel lenne kevesebb 2-es típusú cukorbeteg.A feltárt kockázatok nagyrészt megegyeznek a korábbi kutatások által kimutatott veszélyekkel, az új tanulmány készítői szerint a kockázatok nem olyan nagyok, a bizonyítékok pedig olyan gyengék, hogy nem lehetnek biztosak a kockázatok valódiságában.

Ami a rákos megbetegedéseket illeti: a vöröshús-fogyasztással összefüggésben leginkább a vastagbélrákot szokták említeni, ami a világon a negyedik leggyakrabban diagnosztizált daganatos betegség. Számos metaanalízis (amikben a kutatók több tanulmány adatait, eredményeit vetik össze és elemzik) eredménye viszont cáfolta ezt. Más tanulmányok szerint nem is maga a hús, hanem az elkészítésekor képződő káros vegyületek járulnak hozzá a megnövekedett kockázathoz – ennek alapján

a főzési módszerünk meghatározó lehet az egészségre gyakorolt ​​hatások terén.

Ha a húst magas hőmérsékleten főzik, sütik, káros vegyületek szabadulhatnak fel. Ide tartoznak a heterociklusos aminok, a policiklusos aromás szénhidrogének és a glikációs végtermékek is. Mindez ugyanakkor nem csak a húsra vonatkozik: más ételek túlzásba vitt melegítése esetén is káros vegyületeket képződhetnek.

Íme néhány módszer, hogy ezt elkerüljük

Használjunk kevésbé drasztikus főzési módszereket, például párolást!

Ne főzzünk extrém magas hőfokon, azt pedig végképp kerüljük, hogy közvetlenül tűz érje a húst!

Ne együk meg az odakozmált ételeket! Ha a hús megégett, mindenképp vágjuk le róla az elszenesedett darabokat!

A heterociklusos aminok képződését jelentősen csökkenti, ha például fokhagymában, vörösborban, citromlében vagy olívaolajban pácoljuk a húst.

Ha mindenképp nagy lángon kell sütnünk, gyakran fordítsuk meg a húst, nehogy odaégjen!

