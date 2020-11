Vigyázz! Ezek az élelmiszerek komoly gyulladást okozhatnak: ezeket edd helyettük

Az őszi, téli időszakban különösen fontos, hogy egészségünkre még inkább figyeljünk, hiszen fel kell készítenünk a szervezetünket a hideg idővel kéz a kézben járó immunerősítésre. Mivel a napsütésből is kevesebb jut, most kifejezetten előtérbe kerülnek a vitamonok, főleg a C-vitamin és a D-vitamin. Ezek bevitele nem csak pirulák formájában történhet meg: hozzájuthatunk akkor is, ha tudatos étrendet követünk.

Elengedhetetlen a zöldségek, gyümölcsök fogyasztása, hiszen ezek bőséges forrásai a vitaminoknak (például C-vitamin, béta-karotin, B-vitaminok), ásványi anyagoknak (például kálium, magnézium), élelmi rostoknak, az olajos magvakat és babféléket leszámítva pedig az energiatartalmuk sem jelentős.

A vitaminbevitel mellett azonban van más is, amire oda kell figyelnünk, és ami fontos részét képezi szervezetünk egészségének, megfelelő működésének. A legújabb kutatások szerint a cukros, feldolgozott, finomított ételek nagyobb valószínűséggel okoznak szervezetünkben gyulladást, ami szívbetegséghez és sztrókhoz is vezethet. Ezzel szemben – nem meglepő módon – a teljes kiőrlésű, feldolgozatlan élelmiszerek, egészségesebb fehérjék csökkentik a gyulladást lehetőségét, ezt pedig a szervezetünk meg is hálálja. Kiderült az is, hogy

akkor járunk legjobban, ha az úgynevezett mediterrán étrendet (vagy ahhoz hasonlót) követjük: ez magában foglalja például azt is, hogy kerüljük vörös húst, a cukros italokat és a finomított élelmiszereket.

Az egészséges étrend – főként ha még testmozgással is kombináljuk – csökkenti a krónikus betegségek kialakulásának esélyét. Most egy új tanulmány is hangsúlyozza ennek fontosságát. Novemberben jelent meg az American College of Cardiology folyóiratban egy kutatás összefoglalása, ami azt állapította meg, hogy a szervezetben gyulladást kiváltható élelmiszerek fogyasztása a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának, valamint a stroke előfordulásának is kedvez, írja a Healthline cikke. Korábban a tudomány egyébként már kimutatta, hogy a sok zöldséget, gyümölcsöt tartalmazó étrend követése (ilyen például a mediterrán étrend is) képes mérsékelni az ilyen jellegű gyulladás kockázatát.

Dr. Jun Li, a tanulmány vezető szerzője elmondta: kutatásuk alapján

a gyulladás lehetősége szignifikánsan összefügg a szív- és érrendszeri megbetegedések gyakoribb előfordulásával.

A kutató szerint, bár az eredmények egyértelműek voltak, további kutatások segíthetnek még abban, hogy felderítsék bizonyos élelmiszerek és a gyulladás közötti kapcsolatot – az mindenesetre már látszik, hogy a cukros italok, feldolgozott húsok, finomított gabonafélék fogyasztása elősegíti ezt a szervezetben végbemenő folyamatot. Végleg elhagyni ezeket az élelmiszereket ugyanakkor hatalmas kihívás. Dr. Jun Li azt javasolja, legalább mérsékeljük a bevitelt, és ha lehet, helyettesítsük őket teljes kiőrlésű, növényi alapú vagy más egészséges fehérjeforrásokkal, például halakkal, emellett együnk több leveles zöldet és sötétebb sárga színű zöldséget, gyümölcsöt.

Az a tény, hogy a növényi alapokon nyugvó (vagy legalábbis zöldségben, gyümölcsben gazdagabb) étrend egészségesebb, mint a feldolgozott élelmiszerekben bővelkedő, nem új felfedezés, ennek ellenére tömegek táplálkoznak egészségtelenül, ami összefügg a különféle szívbetegségek gyakoriságával.

Íme néhány élelmiszer, ami gyulladáscsökkentő hatású, a szervezetünk pedig sokszorosan meghálálja, ha ezeket fogyasztjuk

Bogyós gyümölcsök : gazdagok rostban, vitaminokban, ásványi anyagokban. Antioxidánsokat tartalmaznak, úgynevezett antocianinokat, amik gyulladáscsökkentő hatásúak, így csökkenthetik a betegség kockázatát, emellett az immunrendszerre is jótékonyan hatnak. Igaz ez az áfonyára, a málnára, a szederre és az eperre is.

: gazdagok rostban, vitaminokban, ásványi anyagokban. Antioxidánsokat tartalmaznak, úgynevezett antocianinokat, amik gyulladáscsökkentő hatásúak, így csökkenthetik a betegség kockázatát, emellett az immunrendszerre is jótékonyan hatnak. Igaz ez az áfonyára, a málnára, a szederre és az eperre is. Zsírosabb halfélék : nagyszerű fehérjeforrások, omega-3 zsírsavakat is tartalmaznak. Bár utóbbit minden típusú hal tartalmaz változó mennyiségben, az olyan fajták, mint a lazac, szardínia, hering, makréla vagy szardella különösen jó forrásnak számítanak. Az EPA és a DHA nevű zsírsavaknak gyulladáscsökkentő hatásuk van

: nagyszerű fehérjeforrások, omega-3 zsírsavakat is tartalmaznak. Bár utóbbit minden típusú hal tartalmaz változó mennyiségben, az olyan fajták, mint a lazac, szardínia, hering, makréla vagy szardella különösen jó forrásnak számítanak. Az EPA és a DHA nevű zsírsavaknak gyulladáscsökkentő hatásuk van Brokkoli : kimagaslóan jó tápanyagforrás. Több kutatás is igazolta már, hogy az úgynevezett keresztesvirágú zöldségek (a brokkoli mellett ilyen még például a karfiol és a kelbimbó is) fogyasztása csökkenti szívbetegségek és a rák kockázatát. Ez összefüggésben lehet a bennük található antioxidánsok gyulladáscsökkentő hatásával.

: kimagaslóan jó tápanyagforrás. Több kutatás is igazolta már, hogy az úgynevezett keresztesvirágú zöldségek (a brokkoli mellett ilyen még például a karfiol és a kelbimbó is) fogyasztása csökkenti szívbetegségek és a rák kockázatát. Ez összefüggésben lehet a bennük található antioxidánsok gyulladáscsökkentő hatásával. Zöld tea : csökkenti többek között a szívbetegségek, a rák, az Alzheimer-kór, az elhízás kockázatát. Az, hogy a fogyasztása mennyire egészséges, antioxidáns-tartalmának és gyulladáscsökkentő tulajdonságainak köszönhető, különösen a benne található EGCG nevű anyagnak.

: csökkenti többek között a szívbetegségek, a rák, az Alzheimer-kór, az elhízás kockázatát. Az, hogy a fogyasztása mennyire egészséges, antioxidáns-tartalmának és gyulladáscsökkentő tulajdonságainak köszönhető, különösen a benne található EGCG nevű anyagnak. Gomba : bár rengeteg fajtája létezik, összességében igaz rájuk, hogy nagyon alacsony kalóriatartalmúak, és szelénben, rézben, valamint B-vitaminban gazdagok. Tartalmaznak fenolokat és más antioxidánsokat is, amelyek gyulladáscsökkentő védelmet nyújtanak. Egy tanulmány ugyanakkor megállapította, hogy főtt állapotban jelentősen kevesebb gyulladáscsökkentő vegyület marad bennük, így a legjobban tesszük, ha ennek megfelelően választunk elkészítési módot.

: bár rengeteg fajtája létezik, összességében igaz rájuk, hogy nagyon alacsony kalóriatartalmúak, és szelénben, rézben, valamint B-vitaminban gazdagok. Tartalmaznak fenolokat és más antioxidánsokat is, amelyek gyulladáscsökkentő védelmet nyújtanak. Egy tanulmány ugyanakkor megállapította, hogy főtt állapotban jelentősen kevesebb gyulladáscsökkentő vegyület marad bennük, így a legjobban tesszük, ha ennek megfelelően választunk elkészítési módot. Szőlő : antocianinokat tartalmaz, amivel csökkenthető a gyulladás. Emellett a fogyasztása mérsékelheti számos betegség kockázatát, beleértve a szívbetegségeket, a cukorbetegséget, az elhízást, az Alzheimer-kórt és a szembetegségeket. A szőlő a rezrevatrol nevű vegyület egyik fő forrása is, ami ugyancsak gyulladáscsökkentő hatású.

: antocianinokat tartalmaz, amivel csökkenthető a gyulladás. Emellett a fogyasztása mérsékelheti számos betegség kockázatát, beleértve a szívbetegségeket, a cukorbetegséget, az elhízást, az Alzheimer-kórt és a szembetegségeket. A szőlő a rezrevatrol nevű vegyület egyik fő forrása is, ami ugyancsak gyulladáscsökkentő hatású. Paradicsom: sok benne a C-vitamin, a kálium és a likopin - utóbbi egy antioxidánsfajta, lenyűgöző gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal. A likopin különösen előnyös lehet a rák több típusával összefüggő gyulladásgátló vegyületek csökkentésében. (Érdemes megjegyezni, hogy legsikeresebben zsírforrással együtt szívódik fel, áll a Healthline gyűjtésében.)

