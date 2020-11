Koronavírus: Tata polgármestere is karanténba került

Ahogy a portál írja, Michl József, Tata polgármestere a közösségi oldalán jelentette be november 17-én késő délután, hogy ő is tíznapos karanténba került, miután kiderült, hogy a felesége koronavírus-fertőzött lett.

Nagyon remélem viszont, hogy beteg nem lesz. Kiváló munkatársaim vannak, a munka megy tovább. Részemről most inkább online. Azoktól, akikkel találkozónk volt megbeszélve, elnézést kérek, mindenkivel újra egyeztetünk időpontot

– írta a városvezető.

Már október végén megjelent a vírus a városházán egyébként. Michl József szokásos videós tájékoztatójában jelentette be akkor, hogy egy munkatársuk, illetve Purgel Zoltán alpolgármester is megfertőződött. Akkor a városvezető kiemelte, hogy ő maga, Dr. Horváth József jegyző, valamint Rigó Balázs alpolgármester is tesztet készítettek, melyeknek eredményi negatívak lettek.

