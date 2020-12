Idén más lesz az ünnep? Így változtatta meg a családok karácsonyi szokásait, terveit a járvány

Az országosan meghirdetett felmérésre több mint 1600 kitöltött kérdőívet küldtek vissza; erre a számra már mondhatjuk, hogy követőtáborunk tekintetében reprezentatív mintával dolgozhatunk

- kezdi Varga Péter, alapító tulajdonos.

A válaszadók egyharmada a vírushelyzettől teszi függővé, hogy találkozik-e a tágabb család, illetve már most úgy tervez, hogy telefonon és online tartja majd a kapcsolatot szeretteivel – vállalva ezzel az idei karácsony korlátozásait. Kétharmaduk szűk családi körben tölti az ünnepeket, ahogy eddig is. Tehát az ünnepi jövés-menés csökken ugyan, de elmondható, hogy a családok többsége a vírustól függetlenül is kis létszámban ünnepel.

A kérdőívből kiderül, hogy a családok ünnepi asztalára elsősorban bor kerül majd, de a válaszadók majdnem fele fogja pezsgővel is kísérni a borokat. A mennyiségek tekintetében elmondhatjuk, hogy szinte fele-fele arányban vásárolnak majd 1-2, illetve 3-5 üveg bort a vacsora mellé.

Ízlés tekintetében azt gondoltuk, hogy a száraz borok fognak dominálni

- veszi át a szót Varga Máté Péter, tulajdonos ügyvezető.

Ehhez képest az édes borok valamivel népszerűbbnek bizonyulnak karácsonykor. Érdemes elkezdeni többet kóstolni az édes borokat, manapság már igazán minőségi, prémium tételekkel lehet találkozni fehér- és vörösborokból is. Az viszont a felmérésből is kirajzolódik, hogy a rozé már nem csak nyári ital, hanem télen és az ünnepek alatt is jelentőssé vált a fogyasztása

- tette hozzá.

Címlapkép: Getty Images

