Lehull a lepel: számtalan jótékony hatással bír az alaplé, mutatjuk, melyek ezek

Kulcsszerepben a kollagén

Divatos, felkapott szereplő ma a kollagén, lépten-nyomon ebbe a szóba futunk bele a táplálékkiegészítők hirdetéseiben és a bioboltokban. Nem véletlenül.

Ez a zselés, kocsonyás fehérje kisimítja a bőrt, mérsékli a narancsbőrt, bevonja és védi a beleket. A kollagén a kötőszövet, a bőr és a csontok legfontosabb fehérjéje. Az alaplé elkészülte során a csontos, porcos, ínas, bőrös részeket főzik lassan, sokáig. Minél tovább főnek, annál több rendkívül értékes tápanyag kerül ki belőlük, melyek közül elsőként említhetjük a kollagént

– magyarázza Király Éva dietetikus. Az alaplé tehát különösen jót tesz a télen kiszáradó bőr, a kevesebb napfény okozta hiányállapotok esetén.

Szakértő javaslata:

Egy hónapon át fogyassz mindennap egy csészényi alaplevet! Mivel a kollagén élharcosa a ráncok eltüntetésének és az öregedés lassításának, emellett az ízületi fájdalmak megszüntetésének is, a teszthónap után már látható változásokat tapasztalhatsz mind a tükörbe nézve, mind az ászanák vagy súlyemelés közben. Persze nem kell egy hónapnál leállni: minél tovább fogyasztod napi szinten az alaplevet, annál több jót teszel önmagaddal!

Az emésztőrendszer doktora

Az alaplében megtalálható aminosavak, mint például a glicin, a glutamin vagy az alanin, fontos szerepet játszanak a bél egészségének megőrzésében

- sorolja az újabb kedvező élettani hatást a dietetikus.

A már említett kollagénnel együtt rendkívül jó hatással vannak az emésztőrendszerre, megnyugtatják, helyre billentik azt, miközben regenerálják a vékonybél bolyhait és segítik a tápanyagok felszívódását. A zselatinszerű fehérjéknek komoly gyulladáscsökkentő hatásuk van

- hangsúlyozza Király Éva.

Rendkívül jó szolgálatot tesz ezért gyomorrontás vagy alkoholfogyasztás utáni emésztési gondok esetén is. Ilyenkor nem is kívánjuk a nehéz, megterhelő ételeket, a meleg alaplé ugyanakkor kimondottan jótékony hatással lehet a szervezetünkre.

Löket az immunrendszernek

Nem véletlen, hogy betegség idején még jobban kívánjuk a meleg levest! A dietetikus kiemeli: azt, hogy az alaplé az immunrendszer felturbózására is kiválóan alkalmas, kutatások is alátámasztják. A Harvard Egyetem vizsgálatán például autoimmun betegségekkel küzdő jelentkezők tesztelték a rendszeresen fogyasztott alaplevet, amellyel nemcsak jelentős javulásokat értek el, hanem volt, akinél teljes tünetmentesség állt elő.

Jól mutatja ez az alaplé erőteljes hatását. A csontleves szinte tápanyagbombaként látja el a szervezetünket mindazzal a jótékony összetevővel, ami a szervezet megfelelő védekezőképességéhez is szükséges. Az alaplé rendszeres, legjobb esetben napi fogyasztásával nagymértékben segítjük az immunrendszer hatékony működését. Bizony, a koronavírus-fertőzés időszakában is segíti a szervezet védekező mechanizmusait

- fogalmaz Király Éva.

Napi folyadékbevitel megoldva!

Te is az a típus vagy, aki soha nem visz be elég folyadékot? Nem vagy egyedül. A jóleső, meleg alaplé a folyadékpótlás egy részének különösen jó alternatívája lehet a téli hónapokban.

Ha útra kell kelnem, sokszor termoszban viszem magammal az alaplevet, és a pihenők során úgy kortyolgatom, ahogy a teát.

- osztja meg saját módszerét Király Éva.

Ez amolyan kettő az egyben dolog, hiszen a folyadékpótlás mellett tápanyagbevitelhez is hozzájárulok ilyenkor a betáblázott napjaimon

- teszi hozzá.

Számtalan felhasználási mód

A téli hidegben nem nagy öröm a boltba járkálás: szeretünk ilyenkor minél praktikusabb, minél sokoldalúbb alapanyagokat beszerezni, amelyekből többször, többféle ételt készíthetünk otthon. Az alaplé ebből a szempontból is szuper választás, hiszen a hagyományos formája mellett lehet többek között „pirított” változatot is lehet készíteni belőle, amikor a hagymát hagyjuk karamellizálódni, a csontokat és a húst is tovább sütjük. Ez egy sötétebb színű, teltebb ízű alaplevet eredményez. Emellett nem kizárólag levest csinálhatunk belőle: ízletessé és sokkal táplálóbbá tehető például a rizs vagy a krumpli is, ha csontlében főzzük. Keleties, egzotikus fűszerezéssel pedig remek ital készíthető belőle.

Címlapkép: Getty Images