Egyre több vidéki településen van PI víz kút: átverés vagy valóban gyógyító hatású?

Öntsünk tiszta vizet a pohárba, vagyis tisztázzuk elsőként, miben különbözik a pi-víz attól a folyadéktól, ami a csapot megnyitva a vezetékekből jut el hozzánk! Dr. Fülöp László szerint négy minőségi eltérés mentén ragadható meg a kettő közti különbség, amelyek közül is a leghangzatosabban csengő pont a tisztaság.

A magyar szabvány az EU szabvánnyal összhangban csak 12 csoportot vizsgál, mielőtt a fogyaszthatósági engedélyt kiadja, de nem vizsgálja a tisztításra felhasznált klórt, ezüstöt stb.-t, pedig azok az élő szervezetre rendkívül károsak. Az amerikai hadsereg, amikor Taszáron állomásozott, és ivóvizet keresett a Kárpát-medencében, nem talált emberi fogyasztásra alkalmas vizet, mert ők 51 paraméter csoportot vizsgáltak. Mi nem palackoztunk pi-vizet, de a tisztikar hozzánk járt pi-vízért, mert csak azt találták tisztának. Mi 83 paraméter csoportot vizsgálunk, pl. a tisztítószereket, hormonszármazékokat, takarítószereket is. A pi-víz tehát valóban tiszta, a többi víz kevésbé

– részletezte a szakértő a vízben gyakorta előforduló káros anyagok széles spektrumát, amit ők egy speciális szűrő segítségével szűrnek ki a folyadékból.

Egy ilyen szűrés kapcsán azonban sokszor felmerülhet a gyanú, hogy ha az anyagok ilyen széles körét képesek kivonni, mi lesz azokkal, a szervezet számára értékes makro- és mikroelemekkel, amik ugyanúgy megtalálhatók a vízben? A desztillált vízzel ellentétben a pi-vízben ezek háborítatlanok maradnak, a tisztítási folyamat második részében bevetett tengeri korall ugyanis Dr. Fülöp László szerint optimalizálja a víz ionegyensúlyát. Ehhez jön még hozzá harmadik és negyedik pontként, hogy a pi-víz fizikai paraméterei megegyeznek az élő szervezetben lévő víz optimális fizikai paramétereivel, illetőleg a PI víz rendelkezik egy úgynevezett fajspecifikus aurával, ezért élő víznek, életvíznek is szokás nevezni, mert rendezett a szerkezete.

Annak dacára azonban, hogy a tisztított víz jótékony hatásait világszerte elismerik, nemzetközi viszonylatban pedig sokkal többre értékelik, mint Magyarországon, szinte mindig akadnak olyanok, akik átverést kiáltanak.

Dr. Fülöp László ennek kapcsán kifejtette, a nem szakszerű érvekre alapozó támadások mindig ellentétes hatást értek el, megerősítették a pi-víz piaci pozícióját. A szakértő továbbá azt is hozzátette, külföldön amellett, hogy már többször elismerték szakmai munkáját, valamint 16 ország kormánya állami szintre emelte a pi-vízzel kapcsolatos programját, ehhez képest Magyarországon a települések csupán 10%-án, valamivel több, mint 300 településen érhető el a szolgáltatás. Holott a szakértő szerint pi-víz kutat földrajzi helytől függetlenül bárhol lehet létesíteni, még a különösen mérgezett, arzéntól, fluortól, nitritektől vagy egyéb káros anyagoktól dús területeken is, ahol ezekre különösen nagy szükség lenne, hogy a lakosok tiszta ivóvízhez jussanak.

A Hemotrade Kft. három évi tárgyalást követően most Köröstarcsán telepít félautomata rendszerű pi-víz kutat, amit a lakosság ingyenesen vehet majd igénybe. A beruházás egy alapkút esetében nagyjából 5 millió forintra tehető, ahol pedig komolyabb környezetrendezést kell megvalósítani, körülbelül 20 millió forintban limitálható az összeg, amely a szakértő szerint évekig semmilyen plusz költséget nem von maga után.

Minden településen megtanítunk 1-2 helyi lakost az egyszerű, rendszeres karbantartásra, így utólagos költségek évekig nincsenek. 3 év után felújítjuk a rendszert, és akkor újabb 3 évig ingyen működik

– tette hozzá Dr. Fülöp László.

A Békés megyei településen ráadásul a lakosok mellett a termőföldek és az állattenyésztők, valamint a közeli halgazdálkodás is profitálhat a beruházásból, mert az előállítási költségek alacsonyabbak, valamint a pi-technológiák használata emeli az eladásra kínált áru piaci értékét, a kutató szerint nem kevesebb, mint 50 vagy akár annál is több %-kal. Ennek ellenére idehaza még mindig kevés bizalmat szavaznak egy-egy ilyen beruházásnak, így a kaposvári székhelyi vállalkozáshoz is döntő többségében külföldi megkeresések futnak be ezeres nagyságrendben, amit a hazai lakossági, önkormányzati és befektetési célú érdeklődések zárnak a sorban. Zárásként Dr. Fülöp László a HelloVidék kérdésére elárulta, a tervek szerint évi több mint 100 pi-közkút telepítése várható, így aki szeretne belekóstolni a pi-vízbe, Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, Pest, Veszprém és Baranya megyékben érdemes lesz nyitott szemmel járnia.

Címlapkép: Getty Images

