Egyre népszerűbb a túrázás: milliók járják Magyarország kedvenc helyeit

Évről évre egyre többen töltik a szabadidejüket túrázással Magyarországon: a természetjárás iránti érdeklődést jól mutatja, hogy 2010 óta negyedével nőtt a hazai nemzeti parkok látogatóinak száma, amely tavaly már elérte az 1,6 milliót. Egyre többen ismerik fel ugyanis azt a kutatások által is igazolt tényt, hogy a természetben töltött idő jótékony hatással van az emberek fizikai és mentális egészségére. Ehhez az évtizedes trendhez képest is látványos kiugrást hozott tavaly március óta a járványhelyzettel együtt járó bezártság, amelynek hatására a korábbi éveket is meghaladta a túrázók számának növekedése. A kéktúrák valamelyikét megkezdők száma például az elmúlt évben 168 százalékkal nőtt az előző évhez képest.

A járványhelyzet beköszöntével jelentősen beszűkültek a szabadidős programlehetőségek, az otthoni munkavégzés pedig sokaknál tovább fokozta a bezártság érzését. Az utazási lehetőségek is korlátozottak, így legtöbben csak a lakóhelyükhöz közel tudnak kikapcsolódási lehetőséget keresni. Ennek hatására nőtt jelentősen a természetjárás iránti érdeklődés

– mondta el Daniel Wolf-Watz, a European Tourism Research Institue (ETOUR) munkatársa.

A kutató egy több éven át tartó, a svéd Fjällräven Classic túra résztvevői körében elvégzett felmérés keretében megvizsgálta, hogyan hat a természetben töltött idő az emberekre, és miként változtatja meg a túrázás a természetjárók hozzáállását a fenntarthatósággal összefüggő kérdésekhez.

A válaszadók többsége (60%)4 úgy nyilatkozott, hogy a túrán átélt élmények hatására jobban odafigyel a környezet védelmére, egyebek mellett a szelektív hulladékgyűjtésre, a fenntartható módon előállított termékek előnyben részesítésére, az újrahasznosításra és egyéni ökolábnyoma csökkentésére. Fontosnak tartják továbbá, hogy saját eszközeikkel hozzájáruljanak a természetvédelmi területek értékeinek megóvásához.

Nagyon sokan kezdőként, első alkalommal vágtak bele különböző outdoor kalandokba az elmúlt időszakban, ami egyrészt nagyszerű, üdvözlendő jelenség, másrészt viszont nem feledkezhetünk meg arról, hogy a kellő felkészültség, illetve felszerelés hiánya akár kockázatokat is rejthet magában

– hangsúlyozta Daniel Wolf-Watz.

Felkészülés a tavaszi, nyári túrákra

A kellemetlen meglepetések elkerülése érdekében Carl Hård af Segerstad, a Fjällräven túraszervező munkatársa azt javasolja, hogy a természetjárók kezdjék el akár már most a tavaszi, nyári kalandjaik megtervezését, és ennek megfelelően, a kiválasztott útvonal, valamint a várható időjárás figyelembevételével döntsenek a túrázáshoz használt ruhadarabok és felszerelések megválasztásáról.

További jó tanácsokért érdemes erre a korábbi cikkünkre is rákkattintani, ahol két profi túravezető mondja el, hogyan lehet okosabban, környezetbarát módon túrázni!