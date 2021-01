Ezt felejti otthon a legtöbb magyar túrázó: akár az életed is múlhat rajta

HelloVidék: Az érvényben lévő korlátozásokat tekintve idén milyen szabályokat kell betartni a túrákat/túrázókat illetően? Kirándulhatunk-e és ha igen, akkor mikor és hogyan?

Németh Csaba: Lényegi elemeiben nem változott a helyzet, ugyanazok a korlátozások maradtak érvényben a túrázáshoz, kiránduláshoz köthetően, mint tavaly. Ezek a következők:

Továbbra is kerülendő a nagyobb csoportosulások kialakulása, tehát baráti, vagy alkalmilag találkozó, ismeretlen túrázók közös kirándulása, túrázása.

A természetjáró szervezetek, klubok, egyesületek által koordinált zárt vagy nyílt programok (teljesítménytúrák ,munkatúrák, kirándulások,) szervezése, lebonyolítása szintén tiltva van.

Túrázás céljából a kijárási tilalom idején - este 8 óra és reggel 5 óra között – pedig a lakó-, a tartózkodási és szálláshelyeket nem hagyhatjuk el.

Ugyanakkor egy lényeges értelmező információt is kaptunk az Operatív Törzstől, miszerint a „kiránduló családok együtt nem csoportok, hanem állandó életközösségben élő emberek”, így ők, (a családok) túrázhatnak és kirándulhatnak közösen.

HelloVidék: Szervezhetünk-e csoportos túrákat vagy tíz főnél kevesebb létszámú családi kirándulásokat?

Németh Csaba: Igen szervezhetünk ilyet, a család állandó életközösségben élő tagjai számára.

HelloVidék: Mi a helyzet az erdei szálláshelyekkel, pihenőkel, pihenőhelyekkel?

Németh Csaba: Mind a kereskedelmi, mind a nem üzleti célú erdei szálláshelyek zárva vannak,(kulcsos ház, menedékház, turistaház, panzió stb.) míg a nyílt pihenők pihenőhelyek látogathatók. Természetesen egy ilyen használata közben is figyelembe kell venni kellő távolságtartást, azaz, hogy ne üljünk össze egy erdei pad-asztal garnitúrára ismeretlen túratársakkal egy vidám szalonnázásra.

HelloVidék: Erdei iskolák, erdei foglalkozások tekintetében mi volt tapasztalható az elmúlt évben és mire számítanak idén?

Németh Csaba: Az erdei iskolák, erdei foglalkozások népszerűsége töretlen, sőt egyre jobban felértékelődik. Napjaink olykor túlzsúfolt, túlcivilizált, városiasodott életmódja mellett az erdei foglalatosságok kifejezetten vonzó programnak tekinthetőek mind a gyerekek, mind akár a felnőttek körében. Az erdőből meríthető tudás és tapasztalattár, valamint a közben elérhető sportmozgás, (gyaloglás) fontos szerepet játszik egy később megvalósuló egészség- és környezettudatos életmód kialakításában. Arra számítunk, hogy ezt egyre többen felismerik, így az igényszint is emelkedik.

HelloVidék: Mit tapasztaltak az elmúlt évben, hogyan változott az erdőben túrázók száma? Népszerűbbek lettek az erdei kirándulások?

Németh Csaba: Tapasztalatunk szerint az elmúlt években ugrásszerűen megnőtt az erdőlátogatók száma. Sok a napi szinten, munka előtt vagy után, sportmozgás vagy rekreációs céllal, relatív rövid időtartamot kitöltő erdőlátogató, de a hétvégi, jellemzően túrázásra, kirándulásra induló, akár az egész napot az erdőben töltő vagy szervezett keretek mentén túrázók száma is megugrott. Elég csak megnézni egy-egy népszerű budai kirándulóhely parkolóját egy hétvégén. 9-10 óra magasságában már nem találunk szabad helyeket…

HelloVidék: Mely területek, régiók voltak a legnépszerűbbek a kirándulók körében?

Németh Csaba: Alapvetően a közismert helyek a legnépszerűbbek, mint például Kékestető, Rám-szakadék, Dobogókő, Normafa vagy Király-rét. Ennek oka, hogy az erdőlátogatói létszámnövekedést elsősorban az új belépők, a kezdő kirándulók adják. Ők vannak most a legtöbben, ám relatív kevés kiránduló helyszínt ismernek, így jellemzően csak azokat látogatják. Legnépszerűbb a főváros vonzáskörnyéke, a Pilis és Visegrádi hegység, a Mátra és nyáron a Balaton-felvidék.

HelloVidék: A jelenlegi helyzetet és a téli időjárást tekintve túrázás során mire kell különösen odafigyelni, ha valaki hétvégén kirándulni indul? (Felkészülés, felszerelés stb.)

Németh Csaba: Legfontosabb a saját erőnléthez és tapasztalathoz igazított táv és célpontválasztás. Ne felejtsük, hogy a téli körülmény megsokszorozhatják a nehézségeket, legyünk tehát óvatosak. Télen minden a „leg” irányába tolódik, leghidegebb van, leggyorsabban sötétedik, legtöbb energiát fogyasztjuk stb. Felszerelésünk is legyen ilyen „leg”, de a pozitív értelemben. A réteges öltözködés ne a divatot szolgálja. Legyen mindig egy „B” tervünk is, ha valami útközben közbejön, merre, hová tudunk rövidíteni, kiszállni a túrából. Végezetül, mindig legyen biztosítva a vészeseti kommunikáció lehetősége! (feltöltött telefon)

HelloVidék: Mivel az elmúlt hetekben számos balesetről hallhattunk, ami kirándulókkal történt, milyen jó tanácsokat kell megfogadni, milyen szabályokat kell betartani az erdőben barangolás előtt/alatt?

Németh Csaba: Tiszteljük a természetet, soha ne becsüljük alá annak erejét. Az erdő tud hatalmas, sötét és veszélyes lenni, de ugyanakkor van zöldellően csendes, napos oldala is. A körülmények változása adja majd azt a nehézséget, amitől egy könnyű túra is gyorsan veszélyessé válhat. Legyünk éberek, figyeljünk az időjárásra, az utak változó talajára, az útközben felbukkanó váratlan veszélyekre, rugalmasan és józan óvatossággal kezelve őket. Legyünk tisztában túratársaink képességeivel is, ne várjunk el olyant, amire nem képesek. Fogadjuk azt mindig el, hogy az erdőkben a természet adta szabályok szerint megy játék.

HelloVidék: Ha már megtörtént a baj, kiket és milyen elérhetőségen hívhatunk baleset esetén, vagy akkor, ha eltévedtünk?

Németh Csaba: Baleset esetén, vagy ha eltévedtünk hívjuk a 112-es segélyhívó számot. Itt a probléma jellegének ismeretében fogják kezelni vagy a megfelelő szervhez irányítani a hívásunkat.

HelloVidék: Mit tehetünk, ha nem áll rendelkezésre telefon vagy más jelzőkészülék? Ez mindig fontos, de most még fontosabb a zord, hideg időjárás miatt. Milyen eszközöket érdemes magunkkal vinni erre az esetre?

Németh Csaba: Amennyiben baj ér, de mozgásképesek vagyunk, próbáljunk hőtermelést fenntartva mozgásban maradni. Ha például eltévedtünk, és valamerre lejtős az útunk, akkor onnantól kezdve mindig csak lefelé próbáljunk menni. Előbb utóbb lejutunk valamilyen civilizációs pontra. Ha vannak plusz ruháink vegyük, fel, ha élelmünk van egyenletes időközönként együnk belőle. Könnyű és praktikus segítség ilyenkor, egy izolációs fólia, amit minden hátizsákba elsőként kellene betennünk a fejlámpa és telefon mellé…

