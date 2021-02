Extrovertált személyiség: mi az extrovertált jelentése, mi az extrovertált introvertált különbség?

Az emberi lélek és a személyiség részeinek, mélységének feltárása mindig is foglalkoztatta társadalmunkat. Milyen alapon különböztethetjük meg az eltérő embertípusokat, melyek azok az alapvető személyiségvonásbeli különbségek, amelyek alapján valakit elhelyezhetünk egy alapkategóriában, ezáltal könnyebben közeledhetünk hozzá, vagy éppen elemezhetjük saját személyiségünket, szociális hálónkat? Cikkünkben az introvertált és extrovertált emberekkel kapcsolatban áruljuk el, milyen személyiségvonásokkal rendelkeznek, mi az extrovertált introvertált különbség és mik ezeknek a személyiségvonásoknak a kommunikációs, szociális és magánéleti vonzatai!

Pszichológia és személyiségtípusok

A személyiségtípusok megállapítása a pszichológia egyik alappillére: a személyiségtípusoknak köszönhetően egyszerűbben megérthetjük az embereket, elemezhetjük a különböző személyiségekre jellemző hasonlóságokat és eltéréseket, az emberi viselkedést, a kommunikációt és a lelki eredetű betegségekre, devianciákra való hajlamot. Az introvertált és extrovertált személyiségtípusokon alapuló pszichológiai szemléletmód Carl Gustav Jung nevéhez köthető, aki az embereket alapvetően egy kifelé forduló (extrovertált) és egy befelé forduló (introvertált) kategóriába sorolta. Ezek az alap személyiségtípusok természetesen nem ilyen egyértelműek, hiszen az emberi személyiség egy rendkívül színes, összetett dolog, amelynek megértése sokszor még a pszichológusok számára is nehéz feladat.

Az extrovertált személyiség jellemzői

Az extrovertált, azaz kifelé forduló ember pszichikus aktivitását a külvilág felé fordítja, szangvinikus (beszédes, mókás) és kolerikus (tüzes, határozott, indulatos) viselkedés jellemző rá. Az extrovertált személyiség olyan kitárulkozó típus, aki könnyedén kifejezi érzéseit és gondolatait mások irányában, alapvetően nyitott és társaságkedvelő, problémamegoldásában nagyban támaszkodik szociális hálójára, vagyis szereti megosztani másokkal, ami nyomasztja.

Az extrovertált emberek szociális, kalandvágyó, sokszor egy kicsit meggondolatlan személyiségek, akik szívesen vetik bele magukat az új dolgokba és lelkesedéssel várják az eredményeket. Jó kezdeményezőképességüknek köszönhetően, mivel hajlamosak akár egyszerre több projektbe is belevágni, jó eséllyel érnek el sikereket mind a munka világában, mind a társas- vagy magánéletben. Mivel az extrovertált emberek az introvertált típusnál kevésbé mérlegelő személyiségek, döntéseik és cselekedeteik gyorsabban zajlanak le. Az extrovertált emberek mindemellett szeretnek sokat beszélni, nyüzsögni, szeretik a spontán – főleg társasági – programokat és mindig nyitottak az új kapcsolatok létesítésére.

Az introvertált személyiség jellemzői

Az introvertált, azaz befelé forduló személyiség az extrovertált tökéletes ellentétje: alapvetően a flegmatikus (higgadt, közömbös, nyugodt) és a melankolikus (búskomor, töprengő) vérmérséklet jellemzi. Az introvertált ember pszichikai aktivitása az extrovertált személyekkel ellenben nem a külvilág előtt játszódik le, alapvető vonásai a meggondoltság, a bizalmatlanság és a félénkség.

Az introvertált ember sokszor lassan dönt és cselekszik, elemzi környezetét és alkalmazkodik ahhoz, átgondolja tettei lehetséges következményeit. A megfontolt introvertált személyiségtípus nem feltétlenül antiszociális alkat, ám szociális hálója szűkebb, inkább a kevesebb, mélyebb kapcsolat jellemzi, kevésbé kezdeményező, mint egy extrovertált személyiség. Az introvertált személyiség motivációit rendszerint belső tényezők irányítják, a külvilág benyomásai kevésbé jelentősek döntéshozatalnál.

Összességében az introvertált extrovertált különbség

Az alapvető különbség az introvertált és az extrovertált személyiség között a pszichikai folyamatok, gondolatok, érzelmek kifejezésének irányultságában áll. Az extrovertált ember kitárja gondolatait a világ felé, nyitott, szociális és kezdeményező személyiség, akit vonzanak az új dolgok, döntéseit gyorsan, határozottan hozza meg. Ezzel ellenben az introvertált személyiség inkább egy töprengő, csendesebb típus, aki elemzi környezetét, elmélyed gondolataiban, kevésbé kitárulkozó mások irányában, a nagy, hangos társasággal szemben hajlamosabb a magányt részesíteni előnyben.

Ambivertált személyiség: az introvertált és az extrovertált között

Fontos kiemelnünk, hogy a tipikus introvertált és extrovertált személyiség meghatározását úgy kell elképzelnünk, mint egy skála két végét: a skála egyik szélsősége egy mélabús, közönyös és félénk introvertált embertípus, a skála másik vége pedig ennek a tökéletes ellentétje, egy olyan szociális személy, aki mindenbe beleveti magát és nem sok titkot tart mások előtt.

Ennek a skálának a közepén helyezkednek el az ambivertált, azaz tartózkodó személyiségek, akik introvertált és extrovertált vonásokkal egyformán bírnak, emiatt nehéz, vagy nem lehet őket bekategorizálni. Motivációjuk eredete is nehezen megállapítható: nem kristálytiszta, hogy belső tényezők vagy külső behatások befolyásolják őket döntéshozatalaikban. Az ambivertált emberek ismertetői sokszor hangulatuktól függenek: jól érezhetik magukat egy nagy társaság középpontjaként is, ám lehet, hogy a következő napon valamilyen csendes, magányos tevékenységet részesítenek előnyben, például elmélyednek egy könyvben és kikapcsolják a telefonjukat.

Az extrovertált emberek szociális élete

Az extrovertált jellemzői közé tartozik a pörgés és a nyüzsgés élvezete: nem szeretnek unatkozni, így baráti körükre is a „minél több, annál jobb” elvét alkalmazzák. Az extrovertált emberek szeretnek kezdeményezni és új kapcsolatokat létesíteni másokkal, szokás szerint rengeteg ismerősük, haverjuk vagy közelebbi barátjuk van, akikkel sok időt töltenek el. Jól érzik magukat a tömegben, a nagyobb, csoportos programokon és szeretnek a figyelem középpontjában állni, vezetni a társalgást és kifejezni érzelmeiket, véleményüket.

Mivel könnyen ismerkednek, a szerelmi kapcsolatok létesítése is gyorsabb számukra, így előfordulhat, hogy egy extrovertált, társaságot igénylő ember mindig kapcsolatban van, míg egy introvertált kevésbé ellenzi a hosszabb szingliséget. Az extrovertált emberek a társaságukban kevésbé hajlamosak visszariadni egy konfliktusos helyzettől, véleményüket nyíltan felvállalják, nézeteltéréseiket kibeszéléssel is megoldhatják, illetve mások visszautasításán is könnyen túllépnek.

Extrovertált személyiségek a munka világában

Az extrovertált ember igazi csapatjátékos alkat, rendszerint élvezik másokkal a közös munkát és a feladatok megvitatását. Jobban kedvelik azokat a szituációkat, amikor nem gondolkodni, hanem cselekedni kell, ugyanis buzognak a tettvágytól, az energiától – éppen ezért a lassú, töprengő-tervező alkatú kollegák és a megfontoltságuk zavarhatja őket. Velük ellenben az introvertált emberek jobbszeretnek egyedül dolgozni, hosszasan készíteni egy-egy komoly tervezést igénylő feladatot és feszélyezi őket a csapattal velő együttműködés. Az extrovertáltak mind az iskolában, mind a munkában a jó előadók közé tartoznak, akik nem szégyenlősök és szívesen előadnak egy prezentációt vagy tolmácsolják a csapat akaratát a vezető előtt.

Extrovertált emberek: hogyan ismerjük fel őket?

Az extrovertált emberek felismerése könnyű feladat, hiszen ők nem kerülik a rivaldafényt, sőt, szeretnek kitűnni a szürkeségből. Az extrovertált személyiség szereti hallatni a hangját, gyakran fejezi ki véleményét akár a munkahelyen (vagy iskolában) látjuk, akár egy szabadidős programon veszünk részt vele. Általában „mindenki” ismeri őket, hiszen nagyon könnyen létesítenek kapcsolatot, csevegnek bárkivel. Az extrovertált alkatú emberek nem csak a társasági életben aktívak, személyiségüket a közösségi médiában is igyekeznek megmutatni: gyakran jelentkeznek be, posztolnak képeket magukról és tevékenységeikről, illetve az üzenetekre is gyorsan reagálnak. Az extrovertáltak szeretik, ha megjegyzik őket, hiszen lételemük a figyelem, a társaságban domináns viselkedés gyakran párosul az aktuális divatnak megfelelő megjelenéssel, igényes öltözködéssel, frizurával.

Az extrovertált személyiség árnyoldalai

Az extrovertált emberek nagyon impulzívak, lelkesek, tele vannak ötletekkel, meghatározza őket a tenni akarás – éppen ezért sokszor kiszámíthatatlanná, felelőtlenné válhatnak, ingerlékenyen és agresszívan reagálhatnak az őket „visszatartó” környezet irányában. Az extrovertált személyiség hajlamos gondolkodás nélkül, türelmetlenül cselekedni, majd tetteit megbánni. A szociális és szerelmi életben is lehetnek az extrovertált személyiségnek hátrányos tulajdonságai: habár könnyen létesít kapcsolatot, ismeretségei gyakran felszínesek, a mennyiség a minőség rovására mehet. Párválasztásuk során a mély érzelmek és a megfogó személyiség helyett sokszor inkább a partner társaságát, az egyedüllét elkerülését részesíti előnyben.

Introvertált extrovertált párkapcsolatok: léteznek?

Tény, hogy az introvertált és az extrovertált emberek teljesen máshogy élik meg a mindennapokat: míg egy introvertált élvezi az otthon csendjét, a filmezést vagy az olvasást, egy extrovertált alkat számára már egy-két nap nyugalommal töltött idő is fojtogatóvá válhat, ugyanis neki társaságra, beszélgetésre van szüksége. Ettől függetlenül természetesen léteznek introvertált extrovertált párkapcsolatok, ám kevésbé zökkenőmentesek, mint a hasonló beállítottságú személyek között létrejött kötelékek.

Míg az introvertált fél inkább otthon maradna a lakás nyugalmában, az extrovertált fél állandóan a társaságot és az új embereket keresi – ebből gyakran következik az introvertált fél féltékenysége (miért kellenek új emberek, ha itt vagyok én?) vagy az extrovertált fél elégedetlensége (unatkozom, semmi sem történik). A két személyiségtípus között a kölcsönös nyitottság és érdeklődés a kapocs: meg kell próbálnunk jól érezni magunkat a másik szerepben is, hogy egy ilyen ellentétes kapcsolat megfelelően működhessen.

Milyen személyiségtípus vagyok?

Azt, hogy az introvertált vagy az extrovertált személyiség kategóriájába tartozunk, mi magunk is könnyedén kideríthetjük. Vizsgáljuk meg kommunikációs és szociális szokásainkat, egyszerű hétköznapi időtöltésünket, ám ha biztosak szeretnénk benne lenni, érdemes megtennünk valamilyen extrovertált introvertált teszt kitöltését. A legtöbb személyiségteszt vizsgálja az introvertált extrovertált skálán való hovatartozásunkat.

A következő személyiségteszteket ajánljuk azok számára, akik szeretnék jobban megismerni önmagukat:

MMPI személyiségteszt (Minnesota Többskálájú Személyiség Invertár)

MBTI személyiségteszt (Meyers-Briggs típusindikátor)

Eysenck- féle személyiségteszt

DISC személyiségteszt

Hogyan legyek extrovertált? Változik a személyiség?

Gyakran előfordul, hogy habár személyiségünk szöges ellentétjéről van szó, vágyunk egy másik személyiségtípusba tartozni, például introvertált személyiség helyett kipróbálnánk, milyen a figyelemben fürdőző extrovertált emberek élete. Az introvertált és az extrovertált emberek teljesen más módon gondolkoznak és észlelik a világot, ezen az alapvető beállítottságon nem változtathatunk, ám tudatosan, sok gyakorlással egy introvertált személy is lehet népszerű, rendelkezhet sok baráttal, vagy lehet jó szónok – ugyanúgy, ahogy egy extrovertált személyiség is megismerheti, milyen jó néha az „énidő”, a csend és a magányos kikapcsolódás.

Tévhitek az extrovertált emberekről

1. Az extrovertált emberek mindig sikeresek.

Az, hogy valaki nyitott és jó kezdeményezőkészséggel rendelkezik, nem jelenti azt is, hogy sikeres lesz abban, amibe belekezd. Az extrovertált emberek hevessége sokszor türelmetlenséggel párosul: amilyen könnyen belevágott egy projektbe, ugyanolyan hévvel félbe is hagyhatja azt és választ helyette egy új hóbortot.

2. Az extrovertált emberek mindig vidámak.

Az extrovertált személyiség jellemzői közé tartozik az optimizmus és a nyitottság, ám ez nem jelenti azt, hogy mindig jókedvűnek kell lenniük. Egy szociális, domináns ember is lehet cinikus vagy pesszimista, minden a személy többi tulajdonságától függ.

3. Az introvertált és az extrovertált emberek nem tudják jól érezni magukat együtt.

Tévhit, ugyanis egy introvertált és egy extrovertált személyiség ugyanúgy képes barátságot vagy párkapcsolatot létesíteni egymással, mint az azonos típusba tartozó egyének. Egy introvertált ember is lehet bizalmas és érdeklődő (igaz, nem közönség előtt) az extrovertálttal, aki (ha nem osztozik egyszerre több ember figyelmén) ugyanolyan megértő és érdeklődő cserében.

Ne ítélkezzünk, vagy általánosítsunk!

Habár az extrovertált és az introvertált emberek az esetek többségében jól elkülöníthető személyiségtípusok egymástól, minden esetben szem előtt kell tartanunk, hogy nem szabad bekategorizálnunk másokat az első benyomás alapján. Az emberi személyiség sokszínű és összetett, így minden esetben sok idő, míg kiismerünk valakit és elmondhatjuk róla, hogy ő egy tipikusan extrovertált vagy introvertált személy. Sokszor az is előfordulhat, hogy a nap eseményeinek vagy az aktuális érzelmi állapotának köszönhetően rosszul ítélünk meg valakit. Mindemellett fontos az is, hogy kerüljük az általánosítást: nem minden extrovertált társaságfüggő, illetve közöttük is vannak kellemetlen emberek, akikkel mások nem szeretnek barátkozni.

