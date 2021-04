A legtöbb magyar ezt elrontja: mutatjuk, hogy válthatod ki féláron a gyógyszereidet

Mitn írják, allergia elleni készítményből, antihisztaminból április és szeptember között másfélszer annyit váltanak ki a magyar betegek, antiallergén szemcseppből pedig tízszer annyi fogy, mint a téli időszakban. Azonban mégsem jelentene ekkora kiadást az allergia, ha nem a reklámban látott termékekre, vagy a "jól bevált" ismert gyógyszerekre esne a választásunk, illetve felíratnánk receptre a készítményeket a háziorvossal, allergológussal. Sokezer forintot spórolhatunk meg ezzel.

A portál korábbi cikkében a Budai Allergiaközpont fül-orr-gégész főorvosa és allergológusa Dr. Moric Krisztina elmondta, hogy aki allergiás, annak mindenképpen érdemes szakemberhez fordulnia, és kivizsgáltatnia ezt a betegséget. Nem biztos ugyanis, hogy mindent szednünk, illetve használnunk kell adott esetben: antihisztamin tablettát, orrsprayt, szemcseppet. A tünetek, illetve a beteg általános állapotának ismeretében a szakemberek személyre szabott terápiát tudnak összeállítani.

A vény nélkül kapható szerekkel szemben pedig a vényre kapható szerek sokkal korszerűbbek. Sokkal jobban tudnak segíteni és kisebb, illetve kedvezőbb mellékhatásprofillal rendelkeznek. Például az antihisztaminokról közismert, hogy álmosítanak, csökkentik a reflexidőt - akár még a vezetésben, a mindennapi életben is befolyásoló tényezők lehetnek. A modernebb antihisztaminok, amelyek receptre kaphatóak, már ezzel a mellékhatásprofillal nem bírnak

- mondta el a szakember. Ezen kívül van annak egy másik nagy előnye, ha kivizsgáltatjuk magunkat szakorvossal: a vényre felírt gyógyszerek támogatottak, így lényegesen olcsóbbak.

Ezen kívül is sokan még a vény nélküli szerek használata esetében is abba a hibába esnek, hogy az ismert márkaneveket mondják a patikában, amit plakátokon, tévéreklámokban láttak. Viszont az ismert, sokat reklámozott szerek esetében gyakorlatilag a reklám árát is ki kell fizetnie a betegnek, miközben léteznek más szerek, ugyanolyan hatóanyaggal, kevésbé ismert néven, olcsóbban.

A gyógyszerészek tanácsa ez esetben, hogy ha ismerjük pl. a Claritine-t, nyugodtan menjünk be azzal a patikába, hogy "olyasmit szeretnék kérni, mint a Claritine, de ha lehetne, valami olcsóbbat kérnék ugyanezzel a hatóanyaggal", a gyógyszerész biztosan tud majd ebben segíteni. Így már is több száz forintot biztosan spórolunk 1-1 dobozon, ez gyógyszertárfüggő is, ami összeadva hónapok alatt több ezer is lehet.

Érdemes felíratni a gyógyszert

Azt tudni kell, hogy tabletták esetén maga a támogatás nem olyan nagyon jelentős, maximum párszáz forint, de különböző gyártók készítményei között nagy különbség lehet az árban. Szemcseppeknél és orrsprayknél nem lehet így összehasonlítani, mivel más hatóanyagot tartalmaznak a vényre kapható és a vény nélküli szerek. Szintén igaz, hogy a vényköteles készítmények többnyire erősebb allergiára valók, és drágábbak is.

Az Allergodil, Taleum szemcseppek és orrsprayk 2300-2500 forint körül vannak árban, míg a vényköteles szerek ára 1200-5000 forint között mozoghat. Minden olyan gyógyszer, amin tb-támogatás van, fix áras. Ilyenek például a Cetirizin Hexal, a Mometason Sandoz, a Loratadin Hexal, minden patikában ugyanannyiba kerülnek.

Amin nincs támogatás, azok úgynevezett szabadáras termékek, patikánként eltérő árban vannak, akciósan olcsóbbak is lehetnek néha, mint a fix árasak. Ilyenek pl. a Claritine tabletta, vagy az Allergodil orrspray - amely egyébként március eleje óta hiánycikk, és várhatóan májusban lesz majd újra kapható a gyógyszerhatóság termékhiány listája szerint. Vény nélkül kapható szerekből pedig jellemzően a nagyobb kiszerelés gazdaságosabb, hacsak a kisebb kiszerelés nem akciós, de az patikafüggő, mikor mi az akciós.

Címlapkép: Getty Images