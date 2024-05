Itt a váratlan fordulat: a Sziget Fesztivál után ebben a luxuskikötőben nyithat éttermet Gerendai

Luxuskikötőbe luxusétterem dukál, úgyhogy Gerendai Károly étterme költözhet a Balaton-parton áprilisban megnyílt új luxuskikötőjébe - írta a HVG.

A Costes Ypsilon Kft.-t éttermi vendéglátásra hozta létre Gerendai, a cég fióktelepét pedig az Ypsilon Yacht Club címére jegyezték be - vette észre a HVG. A portál emlékeztet, a 300 férőhelyes kikötő akár 40 láb feletti hajókat, továbbá elektromos vízi járműveket is be tud fogadni.

A kikötőt építő és üzemeltető Ypsilon Yacht Club Kft. jelenlegi tulajdonosa a Cross Border Management Holding GmbH, az osztrák cég Bolgár Györgyé, akinek budai irodaházában bérel irodákat a Külügyminisztérium, többek között a Türk Tanácsnak is.

Címlapkép: Getty Images

