Meglepő dolog derült ki ezekről a tavaszi virágokról: ingyen jár velük az egészség

Akik virágszirmokkal szeretnék feldobni süteményeiket, salátáikat, vagy jóféle szirupot, mézet szeretnének főzni belőlük, azoknak először is tudniuk kell, hogy nem egy virág mérgező, úgyhogy a legfontosabb az óvatosság! Elég csak a medvehagymához hasonlatos gyöngyvirágra gondolni, ami épp ilyentájban virágzik. Aki viszont mégis szeretné feldobni étrendjét tavaszi virágok szirmaival, annak először is meg kell tanulnia megismerni őket: melyik ehető és melyiket kerüljük el messziről.

Alapszabályok, amiket érdemes megfogadni:

Ne szedjünk le az út mellett növő vagy permetezett virágokat.

Kirándulások alkalmával mindig vigyünk magunkkal egy táskát, amibe szabadon gyűjtögethetünk.

A virágporra érzékenyek ne fogyasszák!

Akkor érdemes leszedni a virágot, amikor ereje teljében van. Sem a bimbók, sem a hervadó szirmok nem jók.

Hogyan lehet a tavasz első hírnökeit (a csalánt, gyermekláncfüvet, a tyúkhúrt és az ibolyát) felismerni és fogyasztani? Útmutatásként, kezdő növénybogarászóknak egyebek mellett Eva-Maria Dreyer – Wolfgang Dreyer: Vadnövények, bogyók és gombák felismerése, gyűjtése és felhasználása című könyvét ajánlom. Több mint 100 őshonos, a természetben fellelhető növényt, bogyót és gombát ismertet - gyűjtési idejük szerint rendezve. Részletes információkat közöl a lelőhelyekről, a gyűjtési időszakról és a mérgező hasonmásokról. A színes képek a legfontosabb ismertetőjegyeket mutatják be. Ezen kívül konyhai tippeket és 119 receptet tartalmaz. Évek óta, szinte minden szezonban előszeretettel lapozgatom ezt a könyvecskét, számtalan trükköt lestem el már belőle, például, hogyan lehet gyermekláncfűvirág-zselét vagy csalánfőzeléket készíteni.

Királyok és királynők bolodultak ízéért: az ibolya

Lassan egy hónapja rendületlenül virágzik a mi kertünkben is az ibolya. Ha tehetem, naponta kimegyek és szedek egy marokkal, virágát salátába, teába teszem.

Az ibolya gasztronómiai népszerűsége nem újkeletű, Néró császár egyik kedvenc desszertjének ízesítőjeként vonult be a történelembe, de Erzsébet királyné, vagyis Sissi is nagy rajongója volt. A XVIII-XIX. századi szakácskönyvek például szép számmal tartalmaznak ibolyás receptet: ibolyás tortát, ibolyaszirupot, kandírozott ibolyát. Ez utóbbi Erzsébet királyné révén híresült el: a monda szerint az ibolyafagylalttal együtt nagy kedvence volt.

Virága a legfinomabb dolog, amit a természet szabadon kínálhat. Az ibolyavirág nyálkaoldó, idegnyugtató, vérnyomáscsökkentő hatású. A 14. századi Angliában előszeretettel készítettek ibolyavirágból, rizskásából és mandulából pudingot. Ma főleg kandírozva, sütik és torták díszítéséhez használják. Jól illik a fehérborhoz, amivel ibolyabólét is készíthetünk, de 0,5 l fehér borecetbe áztatva egy marék ibolyavirággal saját ibolyás salátaecetet is készíthetünk. (Hagyjuk ázni, majd szűrjük le, és töltsük üvegbe.) (Forrás: Eva-Maria Dreyer – Wolfgang Dreyer)

Az ibolya íze lágy és édes, salátákhoz és desszertekhez is kiváló, de akár fagylalt vagy lekvár is készülhet belőle. Áprilistól május végéig virágzik.

A vadnövénykonyha igazi sztárja: a gyermekláncfű

A pongyola pitypangnak csaknem 50 elnevezése létezik a magyar nyelvben, közülük említésre méltó a gyermekláncfű, a kutyatej, a kikirics, barátfű, békavirág, csattogógaz, láncfű, oroszlánfog, pitypang, tyúkvirág. Minden része ehető és nem csak a közismert formában, például gyógyteaként fogyasztható. Leveléből ízletes salátát csináhatunk, míg a virágját grillezhetjük, de a legfinomabb a rántott pitypang virág, melynek íze a gombához hasonló. Áprilistól májusig virágzik, de ősszel másodvirágzására is érdemes figyelni.

Így csinálj gyermekláncfűből mézet!

A pitymangmézhez 150-200 virágot szedjünk le. A zsákmányt borítsuk ki az udvaron vagy az erkélyen, terítsük ki egyenletesen, hogy az apró rovarok kimászhassanak. Hagyjuk egy-két órát így, szabadon, de fontos, hogy virágokat ne mossuk meg, mert a virágpor jelentős része eltűnne. Annyi csapvizet tegyünk hozzá, hogy ellepje a pitypangokat, majd forraljuk fel! 24 órán keresztül hagyjuk kiázni a főzetben fejeket, majd szűrjük le. A virágokat ezt követően már nem használjuk, mehetnek a komposztba. A tiszta, leszűrt folyadékot kis lángon forraljuk, miközben adagoljunk hozzá kb 1 kg cukrot.

Mézpótló pitypangszirup

Kandírozva mennyei: a rózsa

Már a rómaiak is előszeretettel használták a rózsaszirmot, mint édességet és gyógyszert, illetve szívesen készítettek belőle illóolajat is. A rózsák mérete, illata, íze igen nagy változatosságot mutat. A régi nemesítések virágai ízesebbek (Rosa rugosa). A virágok íze parfümös, a zöld almáéra és szamócáéra emlékeztet. A virágok szirmait úgy szedjük, hogy az alsó, fehéres részt eltávolítjuk. Remekül használható limonádékhoz, rózsavízhez, fagylaltokhoz és díszítéshez.

Amennyiben kandírozott rózsaszirmot készítenénk, verjünk habosra 1 tojásfehérjét, áztassuk meg benne a megtisztított rózsaszirmokat, majd forgassuk meg porcukorban. Tegyük egy rácsra, és várjuk meg, míg megszáradnak.

Szegfűszeghez nagyon hasonló ízű: a mezei szegfű

A mezei szegfű szirmai édesek, leginkább gyümölcsös desszertek ízesítésére használják. Krémeket, tortákat és dzsemeket is lehet belőle készíteni, de akár kandírozva is fogyaszthatjuk. Parfümös, a szegfűszeghez nagyon hasonló ízű virág.

Sáfrány helyett: büdöske

Finom tapintása, ugyanakkor erős illata teszi különlegessé az Amerika déli területeiről származó, mexikói eredetű bársonyvirágot vagy közönséges névén büdöskét. A növénynek sokak számára kellemetlen az illata, azonban erős szaga távol tartja a kártevőket, megvédi a növényeket, így a biokerteknek is kedvenc növényévé vált.Számos trópusi országban a növényt természetgyógyászati célokra fájdalom és lázcsillapítóként, szél és vízhajtóként is alkalmazzák. Virágzata illóolajat is tartalmaz, melyet az illatszeripar hasznosít.

A büdöske (Tagetes) virága nem csupán kertünket díszíti. Virágszirmait gyógyteák, saláták, köretek ízesítésére használhatjuk. Általában a sáfrány helyettesítésére használják.Tökéletes saláták vagy köretek ízesítésére: keverjük rizzsel vagy főtt krumplival. Remek kiegészítője továbbá a sült húsoknak és a leveseknek is.Létezik citrom zamatú változat is.

Büdöske

Szirmainak íze, akár az uborkáé: a tulipán

Mintegy 100 faj és több ezer nemesített fajta tartozik a tulipánok családjába. Az 1600-as években ez a gyönyörű tavaszi virág volt a kapható legdrágább a piacokon, és mivel ára egy átlagos havi fizetés többszöröse volt, csak kevesen engedhették meg maguknak. Mára azonban az egyik legáltalánosabb tavaszi kerti virágunk. Ki gondolná, de szirmai ehetőek. Uborkáéhoz hasonlító ízű, ropogós; csakhogy a pollenje allergiát okozhat, úgyhogy óvatosan!

Ennél szebb tavaszi ételdekoráció nincs is: kerti árvácska

Ki gondolná, hogy kiskertünkbe nemcsak azért érdemes kora tavasszal árvácskát ültetni, mert jól bírja a fagyosabb éjszakákat, hanem mert virága szintén ehető? Ráadásul a teljes virág fogyasztható, csészelevelekkel és minden mással együtt. Enyhe mentolos aromával rendelkezik. Cukormáz bevonatként, előételek és torták dekorációjaként is használják.

