Sárgarépa kalória értékek: nyers és főtt sárgarépa kalória, sárgarépa főzelék kalória, sárgarépa krémleves kalória

A sárgarépa az egyik legolcsóbb és legkönnyebben beszerezhető zöldségféle, amit még a kertünkben is könnyűszerrel megtermelhetünk, ha van hozzá időnk és kedvünk. A sárgarépa felhasználása sokrétű: amellett, hogy nyersen elropogtatjuk, nagyon finom krémlevest és főzeléket is készíthetünk belőle, illetve fogyaszthatjuk párolva, köretelemként is.

Nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy a sárgarépa kalória tartalma igen alacsony, tehát bármilyen étrendbe, fogyókúrába könnyűszerrel beépíthetjük. Na de mégis mennyire alacsony a sárgarépa kalória tartalma? Hogy járunk a legjobban, milyen módon elkészítve érdemes fogyasztanunk, ha nagyon fontos számunkra a kalóriaszámok kordában tartása? Mennyi a főtt sárgarépa kalória tartalma és a párolt sárgarépa kalória értéke? A sárgarépa főzelék kalória tartalma vagy a sárgarépa krémleves kalória tartalma az alacsonyabb?

Sárgarépa kalória tartalom

Nyers sárgarépa kalória: 40 kcal/100g

Főtt sárgarépa kalória: 37 kcal/100g

Párolt sárgarépa kalória: 39 kcal/100g

Sárgarépa krémleves kalória: kb. 40 kcal/adag

Sárgarépa főzelék kalória: kb. 50 kcal/adag

A sárgarépa kalória értékekből láthatjuk, hogy ez a zöldségféle akárhogy is van elkészítve, kifejezetten alacsony tápértékkel rendelkezik, gyakorlatilag mindegy, hogyan fogyasztjuk el. Aki viszont nem csak a kalóriák számára figyel oda, hanem a napi rostbevitelre is, annak a nyers verziót ajánljuk leginkább, hiszen a sárgarépa nem csak finom, de nagyon egészséges élelmiszer is.

Címlapkép: Getty Images