Szavazhattak, akarnak-e tűzijátékot: két város is nemet mondott rá

Gyöngyösön városa úgy határozott, idén a lakosokra bízza a döntést, akik online szavazással határoztak - írta a Heol. Ahogy Kárpáti István alpolgármester elmondta, minden évben megoszlanak a vélemények annak szükségességéről. A város ezért úgy határozott, idén a lakosokra bízza a döntést, akik online szavazással határoztak nemet mondtak a tűzijátékra.

Több mint 1300 voks érkezett Mintegy 74 százalék elutasította a tűzijátékot. Indoklást nem vártunk a szavazatokhoz, de nyilván több szempont járhatott az emberek fejében. Ez lehetett környezetvédelmi meggondolás, bár már vannak viszonylag környezetbarát tűzijátékok is. Sokan gondolhatták azt is, ne pufogtassunk feleslegesen. Legtöbben, szerintem, az állatvédelmet tartották szem előtt. Nagyon sok kutyát tartó család él benn a belvárosban is, és azt tudomásul kell vennünk, hogy ami nekünk mondjuk tíz-tizenöt perc móka, az az ebek kedélyét esetleg hosszú órákra, napokra meghatározhatja

– összegezte Kárpáti István.

A döntéssel egyébként a városvezető is egyetért, de mint elmondta, ha a többség másképp döntött volna, megvásárolják a pirotechnikai eszközöket. Az alpolgármester arról is hírt adott, hogy egyébként a látványosság elmaradásával körülbelül háromszázezer forintot spórol a város.

Gyöngyösön az ünnepi szentmisét a hagyományokhoz híven megtartják, lesznek délutáni programok, este koncert, és aznap folklórfesztivál is kezdődik.

Miskolcon sem lesz idén tűzijáték

Több ezer kisállat jólétét óvjuk meg ezzel a döntéssel - nyilatkozta Szopkó Tibor, Miskolc alpolgármestere az RTL Klub Híradójának. Majd hozzátette:

folyamatosan pozitív visszajelzéseket kaptunk a miskolciaktól, többen felhívták arra is a figyelmünket, hogy nem csupán a kutyákkal, macskákkal és kisállatokkat teszünk jót, hanem bizonyos fogyatékossággal élő embertásainkkal is védjük ezzel a döntéssel.

