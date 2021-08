Melyik a legerősebb vízhajtó tea Gyuri bácsi szerint? Zöld tea vízhajtó, vízhajtó tea szívbetegeknek

A szervezet vizesedése számos káros hatással bír egészségünkre: ezek közé tartozik a vizesedéses túlsúly, a szív, a kiválasztó rendszer és a szervezet általános megterhelése, amelyek hosszú távon veseproblémákat is okozhatnak. Cikkünkben eláruljuk, miért fontos a szervezetünkben felgyülemlett víz elhajtása és hogyan hatnak a szervezetünkre a különböző vízhajtó teák.

Mi a vízhajtás lényege, miért egészséges, sőt, szükséges a vízhajtás és a szervezetünk rendszeres „átmosása”? Erre a kérdésre keressük a választ. Eláruljuk, hogyan hat a vízhajtó tea a szervezetünkre, hogyan avatkozik be egy vízhajtó tea a szervezetünk anyagcsere-folyamataiba. Melyik a legerősebb vízhajtó tea és hogyan használjuk azt kúraszerűen? A vízhajtó tea szívbetegeknek miért előnyös? A zöld tea vízhajtó ereje hol helyezkedik el az erősségi skálán? A vízhajtó tea Gyuri bácsi szerint hogyan alkalmazható a legelőnyösebben? Mit ne tegyünk vízhajtó tea alkalmazása esetén, mire figyeljünk oda a vízhajtó tea fogyasztása során?

Miért fontos a vízhajtás?

A szervezet elvizesedése egyesek esetében enyhe, akut problémaként merül fel, másoknál inkább az állandó, kóros vizesedés esete figyelhető meg. Fontos kiemelnünk, hogy a vizesedés egyrészt az életmóddal függ össze, másrészt közrejátszanak genetikai tényezők, más egészségügyi problémák és olyan szubjektív élethelyzetbeli tényezők, mint például a terhesség, amely során nagyon gyakori tünet a vizesedés, főleg a lábakban, a bokák környékén.

Akármilyen okból jött létre a vizesedés, legyen szó például túlsúlyról vagy életviteli problémákról, ne menjünk bele alapos utánajárás nélkül egy vízhajtó kúra elkezdésébe! Krónikus vizesedés esetében mindenképpen kérjük ki a háziorvosunk tanácsát: várjuk meg a jóváhagyását még a természetes vízhajtó kúrákkal kapcsolatban is, illetve, ha a szituáció indokolja, vegyünk részt más általános egészségügyi kivizsgálásokon is (például laborvizsgálat, vizeletvizsgálat), amelyek esetlegesen rámutathatnak a háttérben meghúzódó más betegségekre.

Miért fontos a vizesedés kivizsgálása? A vizesedés hátterében gyakran állnak kiválasztó rendszeri problémák, veseproblémák, amelyeket érdemes minél hamarabb diagnosztizálni. Veseproblémák esetében egyébként egyáltalán nem javallott a vízhajtás serkentése sem vízhajtó tea, sem más vízhajtó készítmények, vízhajtó gyógyszerek használatával – ugyanígy terhesség esetén sem ajánlott a vízhajtó tea használata!

Normális esetben a vízhajtó tea vagy más vízhajtó készítmény a kiválasztó rendszer működésének fokozásával segít megszabadulni a szervezetben felgyülemlett víztől. Ilyenkor tapasztalhatunk fokozott vizelési ingert – ugyanis a víz a vizelet útján távozik legegyszerűbben a szervezetünkből, ezt pedig az izzadás követi -, azonban a vízhajtás nem jelenti azt, hogy az elhajtott vizet nem kell pótolnunk folyadékbevitellel!

Akármilyen vízhajtó tea kúraszerű használatát tűzzük ki célul, számoljunk azzal, hogy ez idő alatt a testünk gyakorlatilag átmossa magát, így nem szabad engedünk, hogy kiszáradjunk. A vízhajtó tea fogyasztása mellett fogyasszunk vitaminokban gazdag élelmiszereteket és pótoljuk a vizelet útján a szervezetből távozó ásványi anyagokat - különösen a káliumot - különféle multi vitaminokkal, egészséges táplálkozással.

A vízhajtó tea használata mellett számos más módon hajthatjuk el a felgyülemlett vizet a szervezetünkből: ilyenek például az olyan lédús gyümölcsök, mint a sárga- és a görögdinnye, az almaecet, a petrezselyem, a citromlé, a vörösáfonya, a padlizsán és az articsóka, amelyek mind-mind serkentik a kiválasztást.

Miért jó a vízhajtó tea szívbetegeknek?

A vizesedés, azaz ödéma gyakran együtt jár szív- és érrendszeri problémákkal: ide tartozik a szívelégtelenség is, amelynek a megelőzése céljából kifejezetten hatékony a Györgytea nevű vízhajtó és immunerősítő teakeverék, ami számos, a magyar erdőkön, mezőkön őshonos növényt, virágzatot és termést tartalmaz. Tipikusan jó vízhajtó tea szívbetegeknek a tejoltó galaj, a galagonya virágzó ágvég, csipkebogyó, a bodzatea, illetve a nyírfalevél is.

Melyik a legerősebb vízhajtó tea?

Több hasonló erősségű vízhajtó tea elérhető számunkra, amelyek mind hasonló hatást fejtenek ki szervezetünkre. Fogyasztásukkal nem csak a vízható tea folyadéktartalmát vihetjük be a szervezetünkbe, hanem számos vitamint és ásványi anyagot is. A következő vízhajtó tea alapanyagokat megvásárolhatjuk szárított formában, a gyógyszertárakban, drogériákban és élelmiszerboltokban, illetve elkészíthetjük őket frissen szedett gyógy- és fűszernövények forrázatából is. Nézzük, melyek a leghatékonyabb vízhajtó teák fillérekből!

Csalántea: a csalán az egyik legolcsóbb és leghatékonyabb vízhajtó tea, amit gyakorlatilag ingyen beszerezhetünk bármelyik kertből, mezőről – nem csak a vizeletet hajtja, de a vérünket is hatékonyan tisztítja, méregteleníti.

a csalán az egyik legolcsóbb és leghatékonyabb vízhajtó tea, amit gyakorlatilag ingyen beszerezhetünk bármelyik kertből, mezőről – nem csak a vizeletet hajtja, de a vérünket is hatékonyan tisztítja, méregteleníti. Rozmaringtea: a rozmaring serkenti a máj és a vesék működését, illetve jótékony hatással van a húgyhólyag egészségére is.

a rozmaring serkenti a máj és a vesék működését, illetve jótékony hatással van a húgyhólyag egészségére is. Lestyántea: a lestyánt vértisztító és vízhajtó hatása miatt fogyasztjuk, illetve erős méregtelenítő hatással is bír.

a lestyánt vértisztító és vízhajtó hatása miatt fogyasztjuk, illetve erős méregtelenítő hatással is bír. Citromfű tea: a jellegzetes illatú és ízű citromfű nem csak remek vízhajtó, hanem izzadást fokozó és nyugtató gyógynövényként is jeleskedik.

a jellegzetes illatú és ízű citromfű nem csak remek vízhajtó, hanem izzadást fokozó és nyugtató gyógynövényként is jeleskedik. Hibiszkusztea: A hibiszkusz egy jellegzetes, téli hangulatú vízhajtó tea, ami javítja a vesék működését és nem mellesleg még az immunrendszerünk védekezőképességét is fokozza. Kombináljuk bátran fahéjjal, szegfűszeggel!

A hibiszkusz egy jellegzetes, téli hangulatú vízhajtó tea, ami javítja a vesék működését és nem mellesleg még az immunrendszerünk védekezőképességét is fokozza. Kombináljuk bátran fahéjjal, szegfűszeggel! Gyermekláncfű tea: a gyermekláncfű szintén egy olyan gyógynövény, egyben gyomnövény, amit a nyári időszakban bárhol, bármikor beszerezhetünk. Nem csak vízhajtó tea formájában alkalmazható, ugyanis a gyermekláncfű az egész emésztőrendszerünk működését fokozza, segítve a májpanaszokon és a székrekedésen.

a gyermekláncfű szintén egy olyan gyógynövény, egyben gyomnövény, amit a nyári időszakban bárhol, bármikor beszerezhetünk. Nem csak vízhajtó tea formájában alkalmazható, ugyanis a gyermekláncfű az egész emésztőrendszerünk működését fokozza, segítve a májpanaszokon és a székrekedésen. Borsmentatea: habár a borsmenta alapvetően az emésztési panaszok ellen javallott, nagyszerű vízhajtó tea is.

habár a borsmenta alapvetően az emésztési panaszok ellen javallott, nagyszerű vízhajtó tea is. Zöldtea: a zöld tea vízhajtó hatása talán a legközismertebb amellett, hogy számos jótékony hatással bír szervezetünkre. A zöld tea vízható hatása mellett nagyszerű anyagcsere-javító, immunerősítő és antioxidánsokban is gazdag.

Mi a legjobb vízhajtó tea Gyuri bácsi, a Büki Füvesember szerint?

Gyuri bácsi, avagy ismertebb nevén a Bükki Füvesember számtalan gyógynövényt és teakeveréket ajánl, amelyek mind alkalmasak a szervezetben felgyülemlett víz elhajtására. Gyuri bácsi szerint igazán jó vízhajtó tea a búzavirág tea, a csalántea, a mezei zsurló tea, és a tejoltó galaj tea is.

Krónikus vizesedés esetén forduljunk orvoshoz!

Ahogy korábban is írtuk, a vízhajtó tea kúraszerű, azaz nem folyamatos, állandó használata, mint természetes gyógymód, igen hatásos, azonban a vízhajtó tea, teakeverékek fogyasztását sem szabad félvállról vennünk! Amennyiben tartósan fennálló vizesedés okoz számunkra egészségügyi problémát és ezen nem segít napi 1-3 csésze, a felsorolt gyógynövényekből készült vízhajtó tea – háziorvosunk ajánlására -, ne késlekedjünk orvoshoz fordulni, ugyanis előfordulhat, hogy a vizesedés hátterében veseproblémák vagy más súlyos megbetegedések állhatnak, amelyeket jobb minél hamarabb kivizsgálni és diagnosztizálni!

Terhesség esetén szintén bánjunk a gyógynövényekkel megfontoltan: lehetőleg ne fogyasszunk olyan teakeverékeket vizesedés esetén sem, amelyeket háziorvosunk vagy a kismamagondozó nem javasolt számunkra!

Címlapkép: Getty Images