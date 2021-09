Így védik egészségünket a szezon slágerei: nem olcsók, de nagyon hatásosak

Az egészséges életmód egyik kulcsa a zöldség- és gyümölcsfogyasztás növelése, hisz még mindig viszonylag keveset eszünk belőlük átlagosan egy főre nézve. Ami nem is nagyon csodálható, ha végignézünk az idei piaci árakon, visszamenőleg is. A zöldségfélék ára átlagosan 2,6 százalékkal emelkedett a tavalyihoz viszonyítva, a paradicsom azonban 13,7 százalékkal, a vöröshagyma 9,8 százalékkal, a sárgarépa 7,5 százalékkal, a fejeskáposzta 7,2 százalékkal drágult. A zöldborsó 24,3, a spenót 47,6 százalékkal drágult egy év alatt. A fejes saláta felvásárlási ára ugyanakkor 3,9 százalékkal, az uborkáé 0,3 százalékkal, a karfiolé 9,5 százalékkal alacsonyabb volt a tavalyinál.

Zöldségek tekintetében is vegyes a kép: a burgonya (különböző fajták) 200-250 Ft/kg áron kapható, a gömb paradicsom 350-400 Ft/kg, a fürtös 450 Ft/kg, a koktél 1200-1450 Ft/kg, a tölteni való édes paprika 300-450 Ft/kg, az almapaprika 420 Ft/kg, a kaliforniai paprika 500-780 Ft/kg, a lecsópaprika 220 Ft/kg. a padlizsán 400-480 Ft/kg, a fürtös, elrakni való uborka 400-450 Ft/kg, a sárgarépa 250-350 Ft/kg, a zeller 550-600 Ft/kg, a karalábé 200-280 Ft/kg, a karfiol 300 Ft/kg, a borsó 450-550 Ft/kg, a bab (különböző fajták) 850-1200 Ft/kg, a lencse 750-760 Ft/kg, a vöröshagyma 250-350 Ft/kg áron vásárolható meg, brokkolit ugyanakkor 1200 Ft/kf áron kaphattunk csak.

Az elmúlt években a bogyósoknak is jelentősen csökkent a területe: a drasztikus visszaesés egyik oka, hogy az elmúlt tíz-tizenöt évben hazánkban olyannyira megváltoztak a klimatikus viszonyok, ami már nem kedvez a bogyós gyümölcsök, köztük a málna, a szeder, a fekete ribiszke, az áfonya termesztésének sem, írta meg az Agrárszektor.

Július elején messze a legdrágább gyümölcsnek számított a málna, de a rendkívül kedvező élettani hatásokkal rendelkező áfonya ára még mindig az egekben van, kilónként 1600-1800 Ft körüli áron vásárolhatjuk meg. A szőlő hasonlóan jó tulajdonságokkal bír, az ára az áfonyáéval szemben egészen megfizethetőnek mondható a piacokon, mert a boltokban ez a gyümölcs sem olcsó a maga 1000 Ft körüli fogyasztói árával. Korábban írtunk arról, hol szerezhető be kedvezően ez a nagyon jótékiny, tipikusan őszi gyümölcs.

Míg a hiper- és szupermarketekben 1000-1200 forintos áron kapható a csemegeszőlő, addig a kistermelők bajban vannak a termés értékesítésével is, arról nem is beszélve, hogy a fenti összeg töredékéért kél el a jó minőségű, hazai árujuk, a piacokon 400-500 forintos áron, de a szedd magad/vedd magad akciókban még ennél is jóval olcsóbban juthatunk hozzá augusztus végétől, szeptember elejétől egészen szeptember végéig a jóféle hazai szőlőhöz.

Megmutatjuk, melyek azok a gyümölcsök és zöldségek, amelyeket a májunk védelmében nagyon fontos rendszeresen fogyasztanunk.

Így védjük a májunkat

Májvédő vagy májkímélőként leginkább ajánlott zöldségek a következők: brokkoli, paradicsom, cékla. A gyümölcsök közül mindenképpen érdemes almát, körtét, szőlőt, őszibarackot, narancsot, grapefruitot és friss ananászt fogyasztani. Az említett zöldségekből és gyümölcsökből legalább napi 4-5 adagot érdemes elfogyasztani, hogy azok hatása érvényesüljön.Szintén kifejezetten ajánlott a homoktövisből készült termékek fogyasztása, hiszen ennek a növénynek a bogyója rengeteg olyan vegyületet és anyagot tartalmaz, amelyek májvédő hatásúak

- mondta el Thurzó Sándor egy fórumon olvasói kérdésre.

A leghasznosabb májvédők

1. Áfonya

Az áfonya antociánokat tartalmaz, ez a lila színanyag különösen jót tesz a májnak. Három-négy héten át tartó fogyasztása csökkentette a májkárosodást egyes kutatások során. Azt is kimutatták kísérletek, hogy ez az anyag leállította a májban a rákos sejtek növekedését.

2. Szőlő

Éppen itt a szőlő idénye, ez a gyümölcs is nagyszerű májvédő, tehát most annyit ehetünk belőle, amennyit csak szeretnénk. Több kísérlet is bizonyítja, hogy a szőlőnek és a szőlőmagkivonatnak jó hatása van a máj működésére. A szőlőben lévő K-vitamin jó hatással van a csontokra és a szövetekre, valamint szuper vízhajtó is, a C-vitamin pedig támogatja az immunrendszert. A kis bogyók rosttartalmuknál fogva remekül segítik az emésztést is és minimalizálják a székrekedést. A szőlőben lévő antioxidánsok karbantartják a sejteket.

Napi egy-két fürt szőlő fogyasztása már segít megvédeni a szöveteket, úgy, hogy csökkenti a gyulladást kiváltó kémiai reakciókat. A rezveratrol nevű antioxidáns hatással van a szénhidrát-anyagcserére, így szabályozva a vércukorszintet. A szőlőmagkivonat még az ultraibolya-sugárzástól is védi a bőrt.

3. Cékla

Sok nitrát található benne, valamint gazdag a betalain nevű antioxidánsban, mely élénk színét adja, ez jót tesz a szív egészségének. Különösen lé formájában jó fogyasztani. Számos tanulmány mutatja, hogy a céklalé fogyasztása csökkenti a máj oxidatív károsodását, és emeli a méregtelenítő enzimek mennyiségét. A máj munkáját megkönnyíti a cékla, amely tele van magnéziummal, kalciummal, vassal, káliummal, C- és B-vitaminnal, foszforral, mangánnal, és karotinnal. A vörös levű zöldségben megtalálható az epe- és májvédő betain, amely a test elzsírosodását is féken tartja, és védi a májat az alkoholtartalmú italoktól is.

5. Kelbimbó

A keresztesvirágú zöldségek, mint a karfiol, a brokkoli és a kelbimbó, nemcsak egészségesek és finomak, de rostokban is gazdagok. Állatkísérletek bizonyítják, hogy a kelbimbókivonat emeli a méregtelenítő enzimek szintjét, és megvédi a májat a károsodástól. Ezt a hatását nem veszíti el a főzés során sem. Elzsírosodott májú embereken végzett kísérletek azt mutatják, hogy a jótékony növényi összetevőknek köszönhetően a kelbimbó javítja a májenzimek szintjét a vérképben.

6. Brokkoli

A zöldségekben gazdag étrend májvédő hatású, és a zöldségek közül a brokkoli fogyasztása például kifejezetten jó ötlet. Mégpedig azért, mert segít megakadályozni, hogy a máj elzsírosodjon. Legjobb, ha roppanósra párolva fogyasztjuk: így marad meg benne a legtöbb hasznos tápanyag.

7. Spenót

Ez a leveles zöldség erős antioxidánsokat tartalmaz, amelyek védik a májat és segítik abban, hogy hatékonyan láthassa el méregtelenítő funkcióját.

8. Mandula

A diófélék, de különösen a mandula, remek E-vitamin-forrás, amely kutatások szerint védi a májat az elzsírosodástól. Arra figyeljünk csak, hogy napi egy maréknál többet ne együnk belőle, mert nagyon magas a kalóriatartalma.

Céklás smoothie

Hozzávalók:

1 meghámozott citrom;

½ bögre, felszeletelt petrezselyem;

1 darab gyermekláncfű levél;

½ fej zeller;

1 fej vörös cékla;

Elkészítés:

Mossuk meg az összes hozzávalót, majd turmixoljuk össze, és frissen fogyasszuk el.

Egészséges céklalé

Hozzávalók

1 fej vörös cékla;

1 sárgarépa;

1 meghámozott citrom;

1 marék, friss petrezselyem zöld;

Elkészítés

A megmosott hozzávalókat összeturmixoljuk, majd frissen elkortyoljuk az italt.

A céklának remek lúgosító hatása van, így csökkenteni képes a magas gyomorsavat, ami gyomorégést szokott előidézni. Sok benne a folsav, így a terhes kismamák is nyugodtan fogyaszthatják a zöldséget, amely még erősíti az izomzatot, és jót tesz a keringésnek.

Címlapkép: Getty Images