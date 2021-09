Ez a helyzet a Velencei-tóval: sportközpontra van 43 milliárd közpénz

Több mint 43 milliárd forint közpénzből épül 19 ezer négyzetméteres sportközpont a Velencei-tónál. Erről az átlátszó.hu írt először. Miközben a kormány pénzhiányra hivatkozva nem adott 40 milliárdot a kiszáradó félben lévő tó megmentésére.

40 milliárd forintra lenne szükség, hogy rendbe hozzák az ország harmadik legnagyobb tavát, de a kormány egyelőre nem különített el pénzt a tó megmentésére

- írta a HelloVidék is cikkében, még augusztus elején. Azóta sem történt konkrét intézkedés a tó érdekében, holott idén nyáron mintegy a fele vízmennyiség hiányzott a tóból, a tömeges halpusztulás után a fészkelőmadarak is elköltöztek, a turisták pedig nem jöttek, ami a turizmusból élőket is nehéz helyzetbe hozta. A szakemberek szerint pedig a problémát átfogóan csak több tíz milliárd forintos állami beruházással lehet rendezni.

Az élet azonban így sem áll meg: gigaberuházást terveznek

A Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémiát nettó 43 milliárd 415 millió forintért építheti fel a biatorbágyi West Hungária Bau Kft. – vette észre az Átlátszó az uniós közbeszerzési értesítő pénteki számában. A munka eredetileg becsült értéke 43 milliárd 465 millió forint volt, a közbeszerzést az állami Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK) írta ki tavasszal. A nyílt eljárásra három ajánlat érkezett be. Indult még a tenderen a veszprémi VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari Kft. egy 43,8 milliárdos ajánlattal, a Laterex Építő Zrt. pedig érvénytelen ajánlatot tett.

Uszoda és tornacsarnok is épül

Az akadémia főépülete a lap információja szerint 19 ezer négyzetméter nettó alapterületű, pince+földszint+2 emeletes lesz, és a következő funkciókat tartalmazza:

az uszodában: 10 pályás 50 méteres versenymedence, 15 méteres tanmedence, 250 fős fix lelátó,

wellness részleg: finn- és infraszaunával, gőzkabinnal és pezsgőfürdővel,

a multifunkciós tornacsarnokban: kézilabda pálya és 250 fős mobil lelátó, vagy két darab kosár-/röplabda pálya,

ergo-, cross-fit-, kondicionáló terem, valamint fallabda pálya,

a kültéren: street workout pálya, strandkézilabda pálya, 400 méteres rekortán futópálya, 20×40 méteres műfüves labdarúgó pálya, két darab teniszpálya (fűthető mobil sátorral),

3 szintes kollégium 66 kollégiumi szobával.

A pince és földszintes, 8 ezer négyzetméteres kajak-kenu épület fedett tesztpályaként és mérési központként, valamint kajak-kenu és evezős hajótárolóként funkcionál.

A Civilek a Velencei-tóért nevű csoportnál azt mondják, az építkezés tovább rombolja a tó környezetét, a Párbeszéd szerint pedig a kormány kizsigereli a tavat. Az RTL Klub Híradója a kormányt is megkereste az ügyben, de választ nem kapott.

Címlapkép: Getty Images