A szellemi klímaválság ellen: interaktív tárlatokkal, izgalmas mozizással csábítanak

A világszerte pusztuló méheknek az élelmiszer-termelésben meglévő egyedülálló szerepét, a legnagyobb magyar vadász-író legendák örökségét, a tradicionális lovassportok hatását, valamint Magyarország egyedülállóan gazdag vízi élővilágát mutatja be a Takarékbank a világkiállítás közönségének.

Az interaktív kiállítóterek, a horgászat, a saját mozi, a különleges trófeareplikák és a fiatalabbaknak készült edukációs fejlesztők mind a természetvédelem fontosságára hívják fel a figyelmet.

A hitelintézet tavaly indított Tehetsz méh többet! kampányával pedig a beporzás fontossága mellett a mézfogyasztást és magyar méhész családokat is népszerűsíti.

Világkiállítási részvételével a Takarékbank természeti környezetünk rohamos pusztulása, a klímaváltozás okozta fenyegető kihívása mellett arra a szellemi klímaválságra is felhívja a figyelmet, amely kulturális értékeinket, örökségünket veszélyezteti. A bank örökségvédelmi programjának célja, hogy megőrizze és népszerűsítse Magyarország óriási szellemi-kulturális hagyatékát, illetve elősegítse a jövő kulturális örökségének létrehozását. Az Egy a Természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából a Takarékbank Kittenberger Kálmánt, Fekete Istvánt és Széchenyi Zsigmondot is bemutatja, valamint a bank saját mozijában megnézhetők a vadász-írókról készült, nagysikerű dokumentumfilmek is.

Nemzeti legendáink olyan örökséget hagytak ránk, amelyet kötelességünk megőrizni és gyermekeinknek, unokáinknak is átadni, mert ezek nélkül egyre szegényebbek leszünk. Ezért indítottuk el a Takarékbank örökségvédelmi programját, azoknak a kiemelkedő hazai szellemi értékek, személyiségek életművének megőrzését és népszerűsítését, amelyek nemzeti kultúránk fontos részét alkotják, és amelyek életben tartása közös felelősségünk

– mondta Vida József, a Takarékbank elnök-vezérigazgatója.

A program kiemelt szerepet játszik a Takarék Csoport támogatási tevékenységében. A takarékszektornak Magyarországon majdnem százötvenéves hagyománya van, így a Takarékbank sok évtizedes, többségükben helyi kulturális értékek, tradíciók őrzője. A helyi közösségek és generációk bankjakét elsősorban a helyi közösségek igényeihez igazodva alakítja támogatási tevékenységét. A bankcsoport elsősorban közművelődési célokat, helyi kulturális és egyéb programokat, a pénzügyi kultúra fejlesztését, az oktatást-képzést és szakmai rendezvényeket, valamint helyi szervezetek működését és fejlesztését támogatja.

Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán

