Egyre többen vesznek ilyen luxusszaunát vidéken: ennyibe kerül, ez benne az extra

Magyarországon még messze van a szaunakultúra attól, ami a skandináv országokban természetes, ahol szinte minden háznál két szauna is van. Egy elektromos a hétköznapokra, és egy fa tüzelésű a ráérős hétvégékre, amikor is órákra átadhatják magukat ennek az egészséges kikapcsolódásnak.

Nálunk is egyre többen hódolnak a szaunázásnak, még akkor is, ha egy jó minőségű szauna megvásárlása nem olcsó, sőt kifejezetten luxuscikknek számít még itthon. De az egyre terjedő szaunázás üdvözlendő, hiszen rengeteg pozitív hatása van, különösen akkor, ha a megfelelő szaunát választjuk ki hozzá. Mert természetesen a szaunázásban is vannak trendek, ahogy mindenben.

Fatüzelésű hordószauna - a legmenőbb típus

A debreceni telephelyű MDP International Kft. a norvég dézsák összeállítása mellett szaunák összeállításával is foglalkozik, a tulajdonos ügyvezető, Vajda Péter beszélt a HelloVidéknek a legújabb vásárlói szokásokról és a szaunavilág átalakulásáról a HelloVidéknek.

Kétfajta fát használnak Skandináviában, a szaunák európai őshazájában a hordószaunák készítéséhez. Ezek a luc- és a borovi fenyő. Legújabban a borovi fenyőből készült szaunák mennek nálunk a legjobban, aminek az az egyszerű oka van, hogy ezek a szaunák intenzív fenyőillatot árasztanak használat közben, ugyanis a borovi gyantásabb fa. De az sem mindegy, milyen helyről származik az a borovi fenyő. Onnan kell érkeznie, ahol kevésbé fúj a szél, mert a gyantatáskákban abban az esetben kevesebb gyanta halmozódik fel, és még annyi jön ki belőle 100 Celsius fok fölött, ami az illatozást elősegíti, de nem csöpög, és egy idő után meg is szűnik a gyantakiválás. A mi hordószaunáink Finnországból származó fából készülnek, boroviból, mert ez a trendi. Persze a luc is nagyon jó alapanyag megfelelően előkészítve, de kevésbé gyantás. Ebből is rengeteget eladunk, csak a múlt héten 20 darabot vettek meg tőlünk

- kezdi a szakember.

Tavalyhoz képest iszonyatosan megnőtt a forgalmunk, egyre többen keresik magánemberként főként a hordószaunákat, abból is a legnépszerűbb a 3 méter hosszú, két méter átmérőjű, fatüzeléses kályhával ellátva. Az alapkivitelezésű ebből a típusból 1,6 millió forintba kerül, teszi hozzá Vajda Péter.

Ezek a fatüzelésű szaunák mind kültériek, és bár vannak elektromos kivitelezésűek is, azok olcsóbbak, de kevésbé népszerűek, mert nem adják át a szaunázásnak azt az élményét, amelyre egy fatüzeléses kazánnal rendelkező képes.

A hordószaunákból a legnagyobbak a hatméteresek, 2,4 méter átmérőjűek, és és van olyan köztük, amelyiknek az előterében egy kis öltözőkabint is beépítünk, a négyméternyi szaunarészben ekkor is elfér még 10 ember is. Persze az öltöző nem kötelező elem, ez már az alapfelszereltségen felüli kérése lehet a vevőnek. Teliablakos szaunáink is vannak, ezeknél csak az ablak maga egy 450 ezer forintos tétel, de ezekben csodálatos élmény, amikor látja az ember a parázsló fahasábokat vagy épp a tájat, attól függően, hol állítja fel a szaunát, természetesen mindegyik vetemedésmentes, impregnált talpakon áll

- sorolja Péter.

A hordószaunák palettája az 1,7 méteres 2-3 személyes, elektromos kazánnal működő típustól a 2,4 méteresen át, amelyikben négy személy fér el kényelmesen, már teraszt lehet elé építeni, egészen a 6 méteres, tízszemélyes, luxuskivitelű, terasszal vagy akár öltözővel ellátott típusig terjed a kínálatukban.

Gyanakodjunk, ha olcsón kínálják

A szakembertől azt is megtudjuk, hogy Magyarországon sok helyen árulnak "olcsó" szaunát, amelyik fél éven belül összeszárad a dilatáció miatt, hiszen óriási a hőkülönbség a hideg évszakokban a szauna belseje és a kinti hideg között, emiatt széteshet, ha nem megfelelő fából készül, vagy akár a kezünket is átdughatjuk a hasadékain.

A hordószauna dongákból van összeállítva, mindenféle kemikália nélkül, így különösen hangsúlyos a faanyag, amiből készül. A legjobb minőségű a thermo borovi vagy hőkezelt borovi magyarul. Ez egy olyan eljárás, amely során magas hőmérsékleten kezelik a fát. A hőkezelési eljárás kicsit olyan, mint a kenyérsütés. Az eljárás egy speciálisan kialakított sütőben – a thermo kamrában történik, ahol a szenzorok információkat küldenek a számítógépnek, amelyet egy hőkezelési eljárás-szakértő folyamatosan nyomon követ. Ebben az esetben a fa színe is megváltozik, sötétebb lesz, és nem vesz fel nedvességet a környezetéből, nem is penészedik, nem vetemedik. Ha viszont valaki elspórolja az anyagot, és nemhogy thermofát nem használ, de még csak műszárítottat sem - nagy szárítókban kiszárítják itt a fát - , hanem úgynevezett lábon száradt fát használ fel a szaunához, akkor bizony az a hordószauna ki fog lyukadni. Nyilván feleannyiba kerül, a kérdés csak az, megéri-e, mert utána dobhatja ki az egészet, míg a mi szaunáink legalább 30 évig nem szorulnak kezelésre, de ennél is jóval tovább bírják. Szóval az olcsó szaunavételkor gyanakodjon a vevő, mert még az is lehet, hogy kívülről sem lett megfelelően lekezelve, lefestve a fa

- int a szakember mindenkit, aki szeretne olcsón vásárolni szaunát.

Bruttó kétmillió Ft egy kicsit felszereltebb szauna elektromos kazánnal, a fatüzeléses kétmillió fölött kezdődik. Erre jönnek az extrák még igény szerint: ledlámőa, hangulatfény, háttámlák égerből vagy rezgőnyárból, kályhát körülvevő rácsozat, üvegajtó vagy hengerzáras faajtó, célpanorámás üvegablak, és a kötelező kiegészítők: felöntővödör, esetleg homokóra. A fatüzeléseshez kérhetünk füstcsőre szerelhető bojlert, amiben víz van, a füstcső melegíti fel a bojlerben lévő vizet, és van rajta egy csap is, amiből teavizet engedhetünk magunknak. Milyen jólesik majd meginni egy teát, miután lehűtjük magunkat a hideg levegőn vagy lezuhanyozzuk magunkat hideg vízzel, ha pedig télen kegyes velünk a természet, akár a hóban is meghempergőzhetünk majd egy jóleső szaunázás után, és elkortyolhatjuk a finom gyógyteánkat.

Nincs nagy különbség a szaunaházikók és a hordók között, szigeteltek a házikók pluszban, de a fa jó szigetelőanyag. Egy háromméteres szaunát egy kályha fél óra alatt télen is felfűt. Vannak olyan szaunák is, amelyeket napokig fűti fel a szaunamester, ez egyfajta rituálé is, hagyománya van Norvégiában, Svédországban, Finnországban. Előbbi kettőben volt szerencsém személyesen megtapasztalni mindezt, évekig éltem abban a két országban, ott tanultam meg és hoztam haza azt a fajta dézsa- és szaunakultúrát, ami ott mindennapos. Hétvégenként megadják a módját, beülnek a fatüzeléses szaunába, és élvezik a látványt is, ahohgy a tűz bevilágítja az egészet.

Vajda Péter azt mondja, a szaunázásnak az a lényege, hogy mindenki annyi ideig maradjon bent, ameddig jólesik neki, nincs szabály ezen kívül az időre. Azt azonban hozzáteszi, hogy a skandináv országokban semmibe nem nézik az infraszaunát, és ő maga is osztja ezt a nézetet, mikrohullámú sütőnek titulálja a haygományos szauna modern vetélytársát.

Sok szállásadó keresi a hordószaunáikat, de a kétszintes házikók is kelendőek, ahol két sorban helyezkednek el a padok. Ezek valamivel drágábbak a hordószaunáknál, három millió forintnál kezdődnek, és megvan az a hátrányuk, hogy nem szállíthatóak egészben, trélerre sem rakhatóak fel, mint egy hordószauna, amit, van olyan magánszemély, aki kifejezetten azért vásárolt meg, hogy trélerre téve bérbe adhassa majd.

Egyedi szauna- és dézsapark Mályiban

Egy hónap múlva nyitják meg az ország első szaunaparkját Vajda Péterék Mályiban a tó mellett, ahol nemcsak bemutatják az összes szaunatípust a hordószaunától kezdve a modern kockaszaunán és a hütte- vagy kunyhószaunán át - ami úgy néz ki, mint egy magasságában félbevágott tojás - egészen a nagyobb házikószaunáig, ami már egy szigetelt kunyhó, hanem ki is próbálhatja bárki őket. Lesznek ott beüzemelt dézsák is, amiket szintén ki lehet majd próbálni, és terveznek picit későbbre egy úszó szaunát is. Egy fatüzeléses szaunát vazre bocsátanak majd, és a szaunaélmény után röhógtön meg is mártózhatunk majd a tó hűs habjaiban.

A szaunázás élettani hatásai

Kedvező hatással van a bőrre, a szív-és érrendszerünkre, a vízháztartásra, fokozódik a méregtelenítés és a szervezet fertőzésekkel szembeni védekezőképessége is megnő.

Az izzadás segíti a sejtekben felhalmozódott salakanyagok távozását. A szervezetből távoznak a vérbe került lebontott, számunkra felesleges méreganyagok, nemcsak a verejtékkel, hanem a veséken keresztül is gyorsul az anyagcsere. Fokozódik a só kiválasztása, ami a magas vérnyomásra nagyon jó hatással van.

Serkenti az anyagcserét, elősegítheti a fogyást. Fogyni csak szaunázástól persze nem fogunk. Pszichésen fogyhatunk, hiszen szaunázás után a mérlegre állva, akár 1 - 1,5 kg-os súlycsökkenést is megfigyelhetünk, de ne felejtsük el, ez a fajta súlyvesztés kizárólag vízvesztésből ered. A szauna önmagában csodát tenni nem képes, a fogyást is csak úgy támogathatja, ha rendszeres testmozgás mellett gyakoroljuk. Szaunázás után ne vigyünk be nagy mennyiségű táplálékot.

Lazítja az izmokat, ízületeket, ezáltal csökkenti a reumás panaszokat.

Élénkíti a vérkeringést, jó hatással van a szív-érrendszeri panaszokra.

Bőrünk rugalmassá, puhává, bársonyossá válik tőle.

Szaunázás közben a bőr hőmérséklete kb. 10 Celsius fokkal nő. Az ilyen erős felmelegedésre a bőrsejtek anyagcseréje fokozódik. Az izzadással, ami teljesen átnedvesíti a bőrt, eltávoznak a leváló, elszarusodott hámsejtek, a porszemcsék, a bőrzsír és a baktériumok. A váltott meleg-hideg hőhatások a bőr vérereinek az összehúzódását és tágulását idézi elő, ami a bőr megtisztulását és megújulását eredményezi.

Edződik a keringési rendszer a váltófürdő által többször kiváltott hideg-meleg inger miatt, az érfalak többször összehúzódnak és kitágulnak.

Élénkül az agyalapi mirigy és a mellékvese működése.

Általános közérzet javulással jár, a vegetatív idegrendszer jobb állapotba kerül.

A bőr, a nyálkahártya és a légutak vérellátása javul. A légutak vérellátásának növekedése elősegíti a léguti panaszok enyhülését, a nyálkahártya megtisztulását.

Szívkoszorúerek keringésének edzésére is kiváló.

Bőrápolásra is alkalmas, hatásosabb bármilyen testápolónál.

Nagyon jó stresszoldó!

Címlapkép: Getty Images