Kapkodnak idén az ősz szuperzöldsége után a piacokon: ez benne a különleges

Magyarországon a sütőtökfogyasztás évről évre lassan, de biztosan növekszik, és az őszi-téli hónapokra koncentrálódik – derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) körképéből. Hazánkban, a területalapú támogatási adatok szerint, körülbelül 1770 hektáron termesztenek sütőtököt, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legnagyobb a termőterület (több mint 330 hektár), de Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben is 200 hektár fölött van. Mivel a hazai termelés eléri az éves 35-40 ezer tonnát, így az import elenyésző méretű, ezer tonna alatt volt az elmúlt években. Az egyik híres, elterjedt hazai fajta a Nagydobosi, illetve jellemző még a Kiszombori, az Óvári hengeres és az Orange (sonkatök).

Az egyik kedvelt hazai sütőtökfajta, a nagydobosi

Magyarországon a leghíresebb sütőtöktermesztő vidék Nagydobos környékén van, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az április végén elvetett magokból október végére fejlődik ki. Ez a hosszú tenyészidejű csemege kifejezetten kedveli a homokos – a legtöbb haszonnövény számára nem igazán kedvező – talajt. Szürkés héjával és erőteljes izével érezhetően más élményt nyújt, mint többi fajtatársa. Az igazi nagydobosi kalcium, cink, mangán, réz, vas, foszfor, C-vitamin, karotin, biotin, niacin, pantoténsav, A-, B1-, B2-, B6-vitamin és folsavtartalmával nemcsak finom, hanem kifejezetten egészséges is.

Betett az időjárás az idei termésnek

Jelenleg is folyik még a nagydobosi sütőtök a betakarítása, kétharmadán túl vannak, körülbelül egyharmada a héten bekerül a tárolókba – mesélte Filepné Pivoda Piroska, aki férjével, Filep Lászlóval a szatmári síkság északi csücskében, Mátészalkán él. Mintegy 25 éve foglalkoznak sütőtökkel, azóta termesztik a nagydobosi fajtát.

Ahhoz képest, hogy idén kétszer akkora területen, 15 hektáron ültettünk nagydobosi sütőtököt, ugyanannyi lett a termésünk, mint tavaly: 750 mázsa. (Fele a tavalyinak az 1 hektárra eső termés mennyisége: 50 mázsa/hektár.) Június közepétől augusztus közepéig nagyon forró, aszályos időszakot éltünk meg, azt hittük, hogy a tök teljesen kipusztul. Aki nem öntözött, annak esélye sem volt. Ehhez képest szerencsére a miénk túlélte, viszont ez idő alatt már nem kötött új termést. Ez a termésmennyiség viszont most nagyon hiányzik!

– tette hozzá Piroska, aki azt is elárulta, hogy augusztus végén ugyan hozott még az ültetvényük újabb terméseket, viszont azok már nem tudtak beérni. Csak takarmányminőségnek jó.

A nagydobosi fajtánál egyébként jó, ha a termés 30 százaléka beérik. Viszont – emelte ki a termelő – idén a takarmány minőségűre is nagy lett a kereslet:

Amiatt, hogy a takarmánykukorica nagyon megdrágult, 8400 forint lett mázsája. Ezeket a késői, már beérni nem tudó sütőtököket takarmányként most mázsánként 4-5 ezer forintért is megveszik. Mangalicáknak, sertéseknek adják, nagyon sokan keresik. Külsőre úgy néz ki, mint a jó sütőtök, szép és nagy szürke, viszont nagy csalódást okozhat.”

A termelő szerint ezért idén az is előfordulhat, hogy sok nagydobosi sütőtököt árulnak majd a piacokon, de vásárlóként legyünk óvatosak! Az éretlen nagydobosi sütőtök ugyanis megsütve kifejezetten nem jó ízű, de egyébként levesnek vagy bármi másnak sem az igazi.

Mikor érett a nagydobosi sütőtök?

A nagydobosinál nehéz megállapítani az érettséget. A vásárlásnál arra kell figyelni, hogy a kocsánya teljesen száraz, morzsolható legyen: akkor biztos, hogy éretten szüretelték le. Másrészt érdemes a körömpróbát is elvégezni: ha bele tudjuk mélyeszteni, akkor éretlen. Harmadrészt a nagydobosi sütőtök fényes külseje is az éretlenség jele, ezért is jobb matt színűt keresni.

Még a szokottnál is finomabb lett az idei termés

Bár - összességében idén Mátészalkán fele annyi nagydobosi tök termett, mint tavaly, de minőségre és állagra sokkal jobb, parázsabb, édesebb lett, mint az előző években.

Tavaly csapadékosabb volt a nyár, öntözni sem kellett, most azért szárazabb a tök is, jobb ízű lett

– közölte a termelő.

Drágítani kellett

A Nagydobosi sütőtököt kilóját (konyhakészen, tisztítva, garantált ízminőséggel) 500 forintért árulják. Tavaly 400 volt, de ahogy a termelő magyarázza, kénytelen voltak árat emelni:

Gyakorlatilag mindennek felment közben az ára, az üzemanyagnak, a szállításnak, a munkaerőről nem is beszélve. Tavaly-tavalyelőtt nem emeltünk árat, idén már muszáj volt. Nekünk a TESCO ára a mérvadó, mert ők forgalmaznak ilyen konyhakész tököt. Ott is 499 forintért kínálják.

Idén az éretlen sem rohad a földeken

Ahogy pár napja a HelloVidék megírta, özönlik az országba az import zöldség és gyümölcs, a magyar földeken pedig kint maradnak a termények, mert vagy nincs, aki betakarítsa őket, vagy nem éri meg rászánni az időt, energiát és pénzt. A felvásárlói ár a költségeket sem fedezi, nemhogy nyeresége lenne rajta a gazdának. A nagydobosi sütőtökkel ez most nem fordul elő, hiszen a takarmányárak emelkedése miatt érdemes minden darabját összeszedni.

Tavaly mi sem szedtük össze. Akkor volt egy ismerősünk, akinek a birkái rámentek a területre, azok ették meg, vagy volt, hogy vadásztársaság vitte el a vadetetőkhöz. Most jól jönnek állattenyésztők. Így is kevés pénzt fizetnek érte, az önköltségünk is sokkal magasabb, de legalább nem vész kárba

– tette hozzá a nagydobosi sütőtök termelő.

Milyen a jó sütőtök?

Az érett sütőtök íze édes, textúrája kellemes. Formája és színe nagyon sokféle, lehet narancssárga és kerek, de akár hosszúkás vagy szögletes, kékes, zöld, szürke, fehér héjú. Ha szeletben vesszük, figyelni kell arra, hogy a húsa szép egységes narancsos színű legyen. Egészben vásárolva pedig ügyeljünk arra, hogy meglegyen a kocsánya – figyelmeztet a NAK is közleményében.

A felszeletelt sütőtököt tárolhatjuk aztán a hűtő zöldséges rekeszében, fóliába csomagolva, de csak rövid ideig.

A sonkatök a magyarok favoritja

A nagydobosihoz képest a kanadai (baba-, sonka- vagy Orange) töknek sokkal rövidebb a tenyészideje, abból idén is sokkal több termett az országban. Ez a sütőtök a magyarok kedvenc fajtája, ebből vásárolnak a legtöbbet – egyrészt jobb a termésátlaga, ennek következtében jóval olcsóbb is. Héja sötét narancssárga színű, húsa narancssárga, tömege 2-4 kg. Nem tartható el hosszú ideig, így frissen fogyasztva, vagy esetleg feldolgozva használható fel. A Szarvasi Öntözési Kutatóintézet (ma Szarvasi Halászati Kutatóintézet) nemesítette ki, s 1989-ben került a magyarországi fajtajegyzékbe.

A kanadai sonkatöknél csupán arra kell figyelni, hogy ne legyenek rajta zöld csíkok, akkor nem érett még. Ha egyenletes narancssárga a külseje, akkor már bátran fogyaszthatjuk.

A nagybani piacon már meg is jelent az I. osztályú kanadai sütőtök, melynek kilóját 200-220 forint között árulják, az áruházakban azonban majd eltérhetnek az árak ettől.

Fajták versenye

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei készítettek már terméktesztet a különböző fajta tökökről is. Az elmúlt évben a kedveltségi vizsgálaton szakértő és laikus kóstolók pontozták a termékeket. A hét kanadai sütőtök közül az első helyet az Auchan, a másodikat a Tesco, míg a harmadikat a Lidl zöldségpultján kínált sütőtök érdemelte ki.

A fajták versenyében pontegyenlőséggel első helyen végzett a kanadai, valamint a provance-i muskotály sütőtök. Ezeket szorosan követve második helyen végzett a nagydobosi. A japán sütőtök a harmadik helyre, míg a delicata, azaz tölteni való sütőtök a lista végére került. A vizsgálatok során persze az is kiderült, hogy nem csak finomak, de biztonságosak is a magyar termesztésű sütnivaló tökök, így bátran fogyaszthatjuk őket.

Mi az a Halloween-tök?

Bár évszázadok óta szerepel a magyar konyhában a változatos színekben pompázó héjú sütőtök, az utóbbi időben előtérbe került az angolszász eredetű Halloween és a narancssárga dísztök. Fontos kiemelni, hogy az úgynevezett Halloween-tökök más típushoz tartoznak, általában a biológiailag cukkini, patisszon és spárgatök rokonságába tartozó növényt lehet kapni ezen a néven. Étkezési célra még zsengén szedik le, de amikor a zöldségesekhez, áruházakba kerülnek, termésük már érett, kemény és ehetetlen. Ráadásul Magyarországon a Halloween-tök dísztípusa terjedt el, ami nem ehető! Az úgynevezett Halloween-tök nagy, narancssárga színű, és alapvetően díszítési célra szánt, nem étkezésire. Többféle Halloween-tök kapható hazánkban, a 2-3 kilós fajtáktól (Gomez F1 – élénk narancssárga) a 9-18 kilósakig (Cronus F1 – enyhén lapos, bordázott termésű). Érdemes tudni, hogy különösen a kisméretű, dekoratív fajták sok keserű anyagot tartalmaznak. Ezek a keserű ízű tökök mérgezőek is lehetnek, az ízük jellemzően elég kellemetlen, ami jó esetben elveszi a kedvet az elfogyasztásuktól!

A sütőtök nem csak sütve jó!

Fogyaszthatjuk például sütve, krémlevesként, ivóléként, valamint a kicsik bébiételként; húsok mellé, párolva kiváló köret. (A HelloVidék remek sütőtökös recepteket hoz itt!) Mindezeken túl a sütőtök rendkívül jó antioxidáns, és kutatások bebizonyították, hogy véd a tüdőrák kialakulása ellen; a számos jótékony hatással rendelkező élelmiszert az indiánok még kígyómarás ellen is alkalmazták.

Címlapkép: Getty Images