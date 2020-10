Ez a magyarok őszi kedvence: fillérekből készíthetünk ételeket és italokat a szuperzöldségből

Az őszről rengeteg dolog juthat eszünkbe: illatokat, ízeket, színeket kapcsolunk az utánozhatatlan hangulatú évszakhoz. Mostanra már az almás-fahéjas és körtés ínyencségek közé, alapvető kedvencként beköltözött a legtöbb magyar konyhába a tök is. Az ősszel együtt megérkezett a tökszezon, ami rengeteg szezonális újdonságot varázsol otthonunkba. Jönnek a dísztökös dekorok, a sütőtökös receptek és az üzletekben a rengetegféle változatot szemlélve felmerül a kérdés, hogy vajon melyiket válasszuk?

Hazánkban a fogyasztás mennyisége a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképe szerint évről évre lassan, de növekszik, és az őszi-téli hónapokra koncentrálódik. A piacokon, boltok polcain mostanra egészen sok tökfélével találkozhatunk és már a sütőtökök is változatos küllemmel és olykor igencsak eltérő árakkal várják, hogy egy finom őszi hétvégi vacsora alapanyagai lehessenek. A sütőtök íze édes, textúrája kellemes. Formája és színe nagyon sokféle, lehet narancssárga és kerek, de akár hosszúkás vagy szögletes, kékes, zöld, szürke, fehér héjú.

A sütőtökök rendkívül egészségesek, mivel sok B1- B2- és B6-vitamint tartalmaznak, ezen felül pedig ásványi anyagokban is gazdagok. Nátha, megfázás ellen is jól alkalmazhatóak, de a komolyabb betegségeket is gyógyítják, így fogyasztásuk ajánlott akkor is, ha valamilyen gyulladásos betegségünk van. További jótékony hatásuk, hogy csökkentik az allergiás tüneteket és az asztmarohamokat is.

A boltok, árusok nagy többségben hazai árut kínálnak, ami zömmel a Tiszántúlon terem. Magyarországon mintegy 1800 hektáron termesztenek sütőtököt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legnagyobb a termőterület (közel 600 hektár), de Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is 200 hektár fölött van. Az egyik híres, elterjedt hazai fajta a Nagydobosi, illetve jellemző még a Kiszombori, az Óvári hengeres és az Orange (sonkatök).

A szupermarketekben, és a piacokon is egyre gyakrabban találkozhatunk a kanadai sütőtökkel (Orange), melyet sonkatöknek is neveznek. Ez a tökféle kisebb, mint az előzőek, mindössze 2-4 kilót nyom, alakja hosszúkás, színe pedig narancssárga.

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszerének adatai alapján a Budapesti Nagybani Piacon 200 forintos áron kapható a belöldi kanadai sütőtök, a fogyasztói piacokon ugyanez a típus 248-398 forintos áron mozog. A vidéki fogyasztói piacokat szemlélve Debrecenben 250, Szegeden pedig 200 forintos áron juthatnak a vásárlók az ősz kedvenc zöldségéhez.

Akik inkább bevásárlóközpontokban, üzletekben szeretnek vásárolni, azoknak érdemes most figyelmesnek lenni, hiszen októberben és novemberben számtalan helyen találkozhatunk akciós áron sütötökkel. A Lidl áruházakban például október 8-tól 179 forintért vásárolhatunk sütőtököt, az Intersparban pedig a hétvégi akció keretében 199 forintért. A legolcsóbb árral a Tescoban találkozhatunk, ahol mindössze 169 forintos áron vásárolhatjuk meg az egészséges zöldségfélét. További akciókért érdemes átlapozni az aktuális akciós újságokat.

Sütőtök kisokos: kiválasztás és felhasználás

Ha szeletben vesszük, figyelni kell arra, hogy a sütőtök húsa szép egységes narancsos színű legyen. Egészben vásárolva pedig ügyeljünk arra, hogy meglegyen a kocsánya. A felszeletelt sütőtököt tárolhatjuk a hűtő zöldséges rekeszében, fóliába csomagolva, de csak nagyon rövid ideig.

A sütőtököt rengeteg módon készíthetjük el, például sütve, krémlevesként, ivóléként, a kicsiknek bébiételként, húsok mellé, párolva köretként, de még házi állatainknak is kedveskedhetünk vele. A HelloVidék most összegyűjtötte a 2020-as őszi szezon legjobb tökös receptjeit.

1. Az ősz legdivatosabb itala: Pumpkin Spice Latte

Amire szükség lesz (sütőtökös szirup):

80 g cukor

80 g főtt vagy sült sütőtök pürésítve

fél teáskanál szerecsendió

1 csipet só

125 ml juharszirup

1 teáskanál fahéj

negyed teáskanál őrölt szegfűszeg

fél teáskanál vanília aroma

Elkészítés:

Első lépésként készítsük el a sütőtökszirupot. A leírt adagból körülbelül 3/4 bögrényi szirup jön ki, egy pohár lattéhoz pedig 3-4 teáskanálnyi kell, így legalább 4 adag kávé készíthető a szirupból. Hűtőben tárolva körülbelül 2 hétig eláll. A sziruphoz keverjük össze az összes alapanyagot egy kis lábasban, majd közepes lángon, 5-6 percig gyöngyözve, kevergetés mellett főzzük, míg be nem sűrűsödik. Ha kész és kihűlt, öntsük egy kis befőttesüvegbe, alaposan zárjuk le és tegyük a hűtőbe.

Ezt követően főzzünk egy erős eszpresszót. Öntsünk tejet egy kis lábosba, melegítsük fel, míg gyöngyözni nem kezd. Habosítsuk fel a tejet, ha nincs habosítónk akkor, akár kézi habverő segítségével. Öntsük az eszpresszót egy nagyobb bögrébe, majd tegyük rá a felhabosított tejet. Adjuk hozzá a sütőtökszirupot és alaposan keverjük össze a hozzávalókat. Ízlés szerint nyomjunk a tetejére tejszínhabot és szórhatunk rá egy kis fahéjat is.

2. Sütőtök krémleves, ahogy a profik készítik:

A sütőtök krémleves az őszi-téli időszak egyik legnagyobb slágere. Változatos fűszerezéssel, pirított tökmaggal, sült tökből, tejszínnel vagy anélkül számos módon elkészíthetjük ezt a rendkívül egészséges krémlevest. Egy korábbi cikkünkben már leírtunk, hogyan készíthetjük el a leggyorsabb, egyszerű sütőtök krémlevest: recept.

3. A tökéletes téli keksz: sütőtökös-mogyoróvajas csoda

Amire szükség lesz:

800 g sütőtök

100 g barna cukor

100 g cukor

120 g vaj

1 db tojás

1 teáskanál vanília aroma

190 g mogyoróvaj

250 g liszt

fél teáskanál sütőpor

fél teáskanál szódabikarbóna

2 csipet só

1 teáskanál fahéj

fél teáskanál őrölt gyömbér

1 mokkáskanál őrölt szegfűszeg

1 mokkáskanál őrölt szerecsendió

Elkészítés:

180 fokra előmelegített sütőben 40-45 perc alatt megsütjük a kockára vágott megpucolt sütőtököt és ezután turmixgéppel pürésre zúzzuk. A barnacukrot és a kristálycukrot egy keverőtálban a vajjal habosra keverjük, majd a tojást is hozzáadjük. Beleforgatjuk a sütőtökpürét és a mogyoróvajat és hozzáadjuk a vaníliát is. Külön keverjük össze a lisztet a sütőporral, szódabikarbónával, a fűszerekkel, a sóval és csak végül keverjük hozzá a masszához.

A tésztánkból készítsünk egy sütőpapírral bélelt tepsire evőkanálnyi, kissé lapított halmokat és süssük készre 200 fokra előmelegített sütőben körülbelül 15 perc alatt.

4. Meglepetés a kedvenceknek

Aki otthonában tartja négylábú kedvencét ismerős lehet az őszi sütés-főzés közben, kérlelő tekintettel ücsörgő kisállat látványa. Korábban már írtunk róla, hogy sok finomsággal nagyon kell vigyáznunk, hiszen súlyos egészségügyi problémákat okozhat, akár egy kis kóstoló is, de természetesen van lehetőségünk ősszel is kedveskedni a kutyánknak. Finom kutyakekszet készíthetünk az őszi gyümölcsökből, zöldségekből. Az évszakhoz tökéletesen passzoló roppanós sütőtökös kutyakeksz receptet Perlaki Fanni kutyadietetikus ajánlotta a HelloVidéknek: itt.

