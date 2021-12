Nehéz tél vár a magyar családokra: rendkívüli bejelentést tett az ÁNTSZ-vezetője

A tavaly elmaradt influenzaszezon, az enyhébb járványügyi intézkedések, valamint az újonnan megjelent influenza-vírustörzsek miatt a korábbiakhoz képest idén sokkal súlyosabb influenzajárványra lehet számítani – közölte a Magyar Nemzettel Ócsai Lajos, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal járványügyi főosztályának nyugalmazott vezetője.

A szakember szerint az idei év más, mint a tavalyi, mivel van utasforgalom és a védőintézkedések is hézagosabbak, így a vírus H3N2 törzse már Horvátországban, Hollandiában, Oroszországban, Skóciában Írországban és Svédországban is megjelent, így biztosra vehető, hogy hazánkat sem fogja elkerülni. Hozzátette, hogy

az influenzaaktivitás egyelőre alacsony, de ahol nem vezetnek be a koronavírus miatt szigorúbb védőintézkedéseket, és ahol engedélyezik a tömegrendezvényeket, ott a berobbanás szinte elkerülhetetlen.

A járványügyi szakértő hangsúlyozta: mivel tehát

az idei fertőzésveszély nagyjából a kétszerese a szokásosnak,

különösen fontos az influenza elleni védőoltás felvétele, amit a párhuzamosan jelenlévő koronavírus-járvány még inkább indokolttá tesz. Ócsai Lajos arra is kitért, hogy a koronavírushoz hasonlóan közvetlenül az influenzavírus következtében is kevesebben halnak meg, ugyanakkor mindkét fertőzés azért veszélyes, mert a meglévő alapbetegségeket teheti súlyosabbá. A járványügyi szakérő végül jelezte, hogy a koronavírus elleni védőoltásnak semmi köze az influenza elleni oltóanyaghoz, így a Covid–19 oltás után két héttel minden további következmény nélkül az influenza elleni védőoltás is beadható.

