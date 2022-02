Hatalmas bravúr Szegeden: műtüdővel mentették meg két kismama életét

Ahogy a közleményben írják, az egyik kismama 2021. december 7-én esett át a császármetszésen, Békéscsabán, majd a koronavírus-megbetegedés okozta súlyos tünetek miatt a gyulai COVID-Intenzív Osztályra került. December 8-án állapota instabillá vált, december 9-én Prof. Dr. Babik Barna, az SZTE SZAKK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet vezetője öt kollégájával és az Országos Mentőszolgálat munkatársainak segítségével – a gyulai kórház kérésére – Gyulán, egy magukkal vitt ECMO géppel műtüdőre kapcsolták a fiatal édesanyát. A beteget ezt követően Szegedre szállították, ahol 25 napig részesítették műtüdő-kezelésben. Az édesanya a 37. napon, azaz 2022. január 18-án, jó állapotban, további ellátás céljából a békéscsabai Intenzív Osztályra távozott. A beteg 2022. február elsején boldogan értesítette telefonon Babik doktort, hogy immár otthonában tartózkodik férjével és három gyermekével, akik közül a legkisebbet végre először magához ölelhette.

Ezzel párhuzamosan egy másik kismama január 3-án, ugyancsak császármetszéssel hozta világra gyermekét a Bács-Kiskun Megyei Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztályán, ahonnan a helyi COVID-Intenzív Osztályra helyezték. Súlyos állapota miatt azonnal lélegeztetésre szorult. Minderről január 4-én délután értesítették az SZTE SZAKK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet vezetőjét, aki rövid egyeztetést követően, szintén az OMSZ segítségével, január 5-én délelőtt munkatársaival a kecskeméti kórházba utazott, ahol műtüdőre helyezte a beteget, majd a szegedi klinikára szállították az édesanyát. A kismama a 9 napos ECMO kezelést, majd a tradicionális lélegeztetési terápiát követően 2022. február elsején, 28 napnyi intenzív kezelés és ápolás után szintén jó állapotban a Kecskeméti Kórházba távozott.

A nem mindennapi esetek kapcsán Prof. Dr. Babik Barna kiemelte, hogy a szakmai kihívás és siker mellett neki és munkatársai számára egyszerre volt felemelő és lelkileg megterhelő, hogy pácienseik kismamák voltak, és közvetlenül azelőtt, hogy súlyos állapotba kerültek volna, mind a ketten a harmadik gyermeküknek adtak életet, akiket hosszú hetekig meg sem ismerhettek.

A Megyei Kórházak kollégáit dicséri, hogy az anyák állapotát a rendelkezésre álló eszközeikkel fenntartották, és időben jelezték, hogy tovább kell lépni. Örömhír, hogy az újszülöttek mindkettőjük esetében egészségesen jöttek a világra, és állapotuk azóta sem romlott. Ám az édesanyák életének és egészségének megmentésére irányuló speciális szakmai munka más szempontból is fontos elemét képezi a történeteknek. A kezelésekkel ugyanis az SZTE SZAKK regionális szerepét is növelni tudtuk, hiszen Békéscsaba, Gyula és Kecskemét mellett korábban kiskunhalasi esetünk is volt, és jelenleg is kezelünk egy, a műtüdőről már sikeresen levett, de még lélegeztetésre szoruló fiatal beteget, akinek átvétele a Csongrád-Csanád megyei kórházból történt

– fogalmazott Prof. Dr. Babik Barna, aki kiemelte: az említett esetek alátámasztják a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ orvosainak felkészültségét, kardiotechnikusainak gyakorlottságát, és ápolóik rendkívül odaadó, szakszerű és példaértékű munkáját.

Az SZTE SZAKK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet vezetője hangsúlyozta: csapatmunka nélkül lehetetlen lett volna a szakmailag és logisztikailag is igen összetett eseteket sikeresen és szövődménymentesen meggyógyítani.

Nem utolsó sorban fontosnak tartom kiemelni a több szakma, azaz az Aneszteziológia és Intenzív terápia, a Szívsebészet, a Szülészet-Nőgyógyászat, a Radiológia, a Laboratóriumi Medicina, a Klinikai Mikrobiológia, valamint az Országos Mentőszolgálat hatékony együttműködését. A gyógyításban részt vevőknek mindig nagy erőt ad, ha a súlyos betegeket meggyógyítva tudják visszaadni családjaiknak és a társadalomnak

– összegezte gondolatait az esetek kapcsán Prof. Dr. Babik Barna.

