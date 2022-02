Kolostorok titkos gyógyító növénye volt: alig ismerjük ezt a filléres fűszert, pedig csodákra képes

Ez az egzotikus illatú és nagyon ízletes gyógy- és fűszernövény nemcsak remek fűszer, de gyulladáscsökkentő hatású, ezt a tulajdonságát magas polifenol-tartalmának tulajdonítják. Már az ókorban is nagyra becsülték ezt a Dél-Európában őshonos, kertekben és cserepekben nálunk is termesztett örökzöld bokrocskát. A rozmaring nem csak kiváló fűszer, hanem valóban szemet gyönyörködtető dísznövénnyé is tud nőni, kék kis virágaival színfoltja lehet a nyári kertnek.

Hej, rozmaring, rozmaring

A Földközi-tenger vidékén és Dél-Európában már az ókorban is ismert és kedvelt fűszer volt. Az ókori Görögországban a diákok rozmaringfüzért viseltek a hajukban, mikor vizsgára készültek, mert úgy gondolták, hogy a rozmaring serkenti a memóriájukat. Neve rosmarinum alakban már Dioszkoridész orvosbotanikai munkájában is olvasható, aki mint libanotisok (tömjénszagú füvek) egyikeként említi. Itáliában a szegények tömjénfája volt. Angol neve rosemary, népies nevei rozmarin és antosfű.

A kolostorkertekben már hivatalos gyógynövényként szerepelt. A középkorban a Capitulare névjegyzékben is ekként jegyezték. férfiak és nők rozmaringágat helyeztek a párnájuk alá, hogy elriassza a démonokat, illetve a rossz álmokat. Európa északi részén, főleg az Alpoktól északra azonban még a középkorban sem nagyon volt ismert, legfeljebb délről szállított drog formájában ismerték a cserép elterjedéséig, mivel mint mediterrán növény északon, az Alpok vonalán túl nem élte át a telet. A honfoglaló őseink a Pannóniában élt népektől vették át. Magyarországon a 17. századtól terjedt el jobban, kedveltsége a 18. századra már hanyatlásnak indult.

Lippay György bőven írt róla, mint a magyar házakban és a falusi kertekben is ismert növényről. A rozmaringot a barokk kor kezdte újra felfedezni, s foglalkozott annak nemesítésével, mesterséges formázásával és ekkor már fűszernek is használták. Lippay fűszerként és mint házi orvosság is leírta a rozmaringot.

A rozmaring igen jó az ételekben, főképen pástétomokban, salátákban, zsázsákban, bort vele csinálni, a virágjából ecetet s konzervát... A rozmaringos bor igen jó a főfájás ellen. Pestisnek idején rozmaringból füstöt csinálni...igen jó hurut és nátha ellen... A nehézség ellen, álmosbetegség ellen, gutaütés, reszketés, érezhetetlenség ellen igen hasznos, ha borban vagy vízben megfőzik, s azt isszák éhomra...

A franciás és olaszos ételek kedvelt ízesítője

Enyhén kámforra emlékeztető illatú, kesernyés, aromás ízű. Fűszerként remekül párosíthatjuk többféle hússal, például marhával, báránnyal vagy csirkével. Zsíros húsételek (mint rablóhús, roston sültek, grillezett húsok), töltelékek, gombás ételek és ecetes halféleségek kedvelt fűszere. Zsályával és hagymával együtt remek pác készíthető belőle, amivel például bárányhúst ízesíthetünk. Emellett különleges ízű növényi ecet is készíthető belőle. Paradicsomos ételekhez és burgonyához is kiváló.

Mint minden erősen aromás fűszert, úgy a rozmaringgal is óvatosan kell bánni, finoman szabad csak adagolni, száraz helyen, jól zárható edényben érdemes tárolni.

Nemcsak főzésre jó

Nyersen és szárított állapotában egyaránt használják a fürdővizek illatosítására, miközben a fürdőző szervezetét felfrissíti. A rozmaringolajat a népi gyógyászatban emésztési zavarok kezelésére, a gyomor– és bélrendszer enyhe görcsös állapotainak oldására, valamint kisebb izom- és ízületi fájdalmak, enyhe perifériás keringési zavarok enyhítésére használják. Teáját klimax tüneteinek enyhítésére is fogyasztják, emellett epehajtónak és idegerősítőnek is tartják, de migrénes fejfájásra is ajánlják. Egy kávéskanálnyi szárított vagy friss rozmaringhoz adjunk 2,5 dl forró vizet (nem kell együtt főzni), takarjuk le, majd 15 perc múlva szűrjük le. Ne feledjük, hogy a gyógyteák készítéséhez ne használjunk fém eszközöket. Naponta fogyaszthatjuk, de hosszútávon rendszeres használata nem javasolt, ahogy várandós és szoptatós anyukáknak sem ajánlott.

A rozmaring élénkít, fájdalomcsillapító és izomlazító hatású is, érdemes egy fárasztó nap után rozmaringos fürdőt vennünk. A rozmaring hatóanyagai erősítik a hajat is. Ha az előzőnél erősebb rozmaring teát főzünk, és azzal öblítjük le a hajunkat hajmosás után, majd hagyjuk hatni 20-30 percig, azzal a korpának is búcsút mondhatunk.

Boltokban, kertészetekben is megtaláljuk

A rozmaringot újabban már nemcsak őrleménykényt vásárolhatjuk meg, de a kertészetek polcain friss, cserepes növényként is megtalálhatjuk:

Az OBI kínálatában cserepes rozmaringot vehetünk 14 cm-es cserépben 1 099 Ft /db áron.

Online webáruházban: 599 Ft / db-ért is találunk magunknak való cserepeset.

Megyeri Szabolcs Kertészete (2 literes cserépben): 2.690 Ft - 3.490 Ft

Oázis Kertészet: 8 600 Ft

Lássuk, őrölt, csomagolt formában hol és mennyiért vásárolhatunk:

A Tesco üzleteiben többféle csomagolt, őrölt rozmaringot találunk: 189/5g – 299/18g forintos árakon.

A Sparban is többféle rozmaringot találunk: 209/5g – 289/18 g forintos árakon.

Az Auchan üzleteiben: 189/5g – 289/18g forintos árakon

Összességében, ha csak fűszerként szeretnénk felhasználni vagy kipróbálni akkor a párszáz forintos morzsolt, csomagos kiszereléseket érdemes választani. Ha gyakorlott kertészek vagyunk és szívesen termesztünk otthon fűszernövényeket, akkor érdemes vetőmagot vagy palántát vásárolni.

Online webáruházak virtuális polcain kaphatunk még ezerféle rozmaring felhasználásával készült terméket:

Olitalia rozmaringos extra szűz olívaolaj 250 ml 2 249 Ft

Aromax rozmaring illóolaj 10 ml: 1 399 Ft

Rozmaring balzsam 100 ml: 1 499 Ft

Rozmaring gyertya 205 g - 2 099 Ft

Tunéziai rozmaring légfrissítő 236 ml - 1 299 Ft

Örökzöld lévén egész évben zöldell

A rozmaring nevelése könnyű, kezdőknek is bátran ajánlható. Ez a növény a laza, homokos talajokat, a sok napfényt és a meleget kedveli, a téli fagyokat is tolerálja, csak a kemény hidegekben szükséges a rozmaring töveket szalmával fedni. A rozmaring nem csupán fűszerként hasznos, megjelenésével is dekorálja a kertet, örökzöld lévén egész évben zöldell, 40-80 centiméteres magasságával pedig kitűnik a fűszernövények közül, akár kerti út menti alacsony sövényként, térhatárolóként is telepíthető!

- írja róla a Megyeri Szabolcs Kertészete

A szakemberek szerint szedhető rozmaringunk akkor lesz a leghamarabb, ha a növényből 6-8 leveles hajtáscsúcsot vágunk le, alsó leveleit levágva eldugványozzuk nyirkos homokba, majd meggyökeresedés után beültetjük cserépbe vagy kertünk nyirkos földjébe. Lakásban, cserépbe ültetve leginkább déli fekvésű ablaknál fejlődik, és olyan, mint egy természetes légfrissítő, még a hűvösebb időszakokban is érezni az illatát.

A rozmaring leveleit folyamatosan szedhetjük, amíg a rozmaring növekszik. Húzzuk le a „tűket” a szárról, majd aprítsuk fel, mielőtt felhasználjuk. A rozmaring könnyen szárítható és fagyasztható.

Jó tanács: fagyasszunk le egész ágakat, és amikor szükség van néhány levélre, húzzuk végig két ujjunkat az ágon, ezáltal leszakítva a szükséges mennyiségű levelet.

A világ legegyszerűbb levese - Erdélyi paradicsomleves 1 evőkanál olajból vagy zsírból és 1 evőkanál lisztből rántást készítünk, majd 1 doboz paradicsompürével és vízzel felhígítjuk. Fűszerezhetjük sóval, cukorral, törött borssal, kis darab citrommal és egy ágacska rozmaringgal. Pár percig forraljuk, majd tálalás előtt pár szem rizst főzünk bele

Jó tanácsok a gyógynövények és fűszerek használatához

Ne hagyjuk, hogy kárba vesszen a maradék!

Ha friss fűszernövényt vásárolunk és nem fogyasztjuk el egyszerre, akkor arra a hétre érdemes még egy olyan plusz ételt is beterveznünk, amihez ugyanaz a fűszer kell. A kapor például számtalan ételt mennyeivé tesz, mehet a tökfélékhez főzelékbe, de halakhoz, mártásokba is kiváló.

Tároljuk helyesen a friss fűszernövényeket!

Véletlenül se hagyjuk benne a műanyag zacskóban, és ne tegyük így a hűtőszekrénybe! Helyette állítsuk bele egy pohár vízbe, vagy csomagoljuk be a szárakat nedves papírtörlőbe.

Érdemes a felesleget lefagyasztani!

A mélyhűtött fűszernövények több hónapon keresztül megőrzik aromájukat és ugyanúgy használhatóak, mintha frissek lennének. Nem úgy, mint a szárított növények, melyek esetében az íz töményebb lesz a szárítás után. A fagyasztás történhet úgy, hogy kis csokrokba rendezzük őket, de lefagyaszthatjuk jégkockatartóban vízzel, vagy akár olívaolajjal is.

A levegőn szárításról

A magasabb nedvességtartalmú növények, mint a bazsalikom, a metélőhagyma vagy a menta esetén az a legjobb, ha levegőn szárítjuk, de figyelni kell, nehogy bepenészedjenek. És persze kipróbálhatjuk az aszalógépet is.

Egyéb tartósítási módok

A legegyszerűbb a „sóágyon” való tartósítás: ez esetben egy fűszersót készítünk. Ezt a módszert a fás szárú növények esetében ajánljuk. Egy légmentesen záródó doboz aljára szórunk kb. fél centi vastagon tengeri, vagy más természetes sót, erre ráfektetünk egy réteg fűszernövényt, azt újra lefedjük sóval, és így rétegenként megtöltjük a dobozt, melyet a végén lefedünk. Egy hónap múlva már használhatjuk is.

Házi fűszerolajak készítése

A fűszerolajok, fűszerecetek elkészítése nagyon egyszerű, már-már gyerekjáték számba megy. Itt is az alapanyagok minőségére kell a legjobban odafigyelni. Mivel hidegen kerül majd felhasználásra, nagyon fontos, hogy hidegen sajtolt olajat válasszunk, de olyat, amelynek nincs nagyon karakteres íze önmagában (pl. a tökmagolaj nem alkalmas erre, mert nagyon erős). A legáltalánosabb az extra szűz olívaolaj, de a magyar gyártmányúak között, kis utánjárással kiváló minőségű, hidegen sajtolt repce-, szőlőmag- sőt mákolajat találhatunk. Az egészséges fűszerágakat megmosva, leszárítva tiszta, jól záródó üvegekbe helyezzük, ízlés szerinti összeállításban. Tehetünk mellé más fűszereket, pl. mini csilipaprikát, fokhagymát vagy egész borsot, borókabogyót is. Kb. két hét múlva felhasználható.

Hasonló módon készíthetünk fűszeres ecetet is, ami szintén kiváló lehet salátákhoz, ételízesítőnek is.

Fontos tudni, hogy mind az olajok, mind az ecetek esetében a fűszerek íz- és ásványianyag-tartalmát átveszi a folyadék, tehát a benne lévő növények nem bírnak gasztronómiai szempontból élvezeti értékkel – tehát nem érdemes többször felönteni a hiányzó olajat vagy ecetet, mert csak hígítjuk vele. Leginkább salátákhoz, öntetként használhatók, mert melegítésnél tönkremegy az aromájuk.

Címlapkép: Getty Images