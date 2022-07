Álom a nyári szabadság? Íme 5 tipp, amikkel a munkanapok is élvezetesen telnek

1. Használd ki az iroda teraszát, kertjét

A legtöbb irodaépületben, vagy azok közvetlen közelében található valamilyen zöldebb terület – legyen szó udvarról, belső kertről, teraszról vagy egy közeli parkról. Ha a munkánk jellegéből fakadóan megoldható, hogy akár néhány órára kiköltöztessük az irodát a szabadba, miért is ne tennénk meg? A friss levegő, a napsütés és az életteli környezet minden bizonnyal a munkakedvünkre is jó hatással lesz, és feldobja majd a sokszor unalmas hétköznapokat. Ha erre nincs lehetőségünk, legalább az ebédszünet erejéig töltsünk egy kis időt a szabadban.

2. Meetingelj bármikor, bárhonnan

Az elmúlt két év a munkaadók és a munkavállalók számára is megmutatta, hogy sokféle tevékenység elvégezhető home officeban, vagy távmunkában is – egy lazább nyári héten miért ne dolgozhatnánk így akár egy balatoni nyaraló teraszáról? Profi irodát és meetingkörnyezetet teremthetünk egy kockás terítős asztalon is egy laptoppal és egy mikrofonnal felszerelt Bluetooth-hangszóróval. Vannak olyan könnyen hordozható, hosszú órákon át vezeték nélkül használható kisméretű hangszórók, amikbe már mikrofont is építettek az online értekezletek kihangosításához. Ilyen az LG XBOOM Go PN1 is, ami kényelmesen elfér egy átlagos táskában, a mikrofon pedig bármikor bekapcsolható vagy lenémítható meeting közben.

3. Profi időbeosztás

Bár a nyár a legtöbb munkahelyen nem a legsűrűbb időszak, az ember a szép idő láttán – és a nagy melegben – mégis fellélegezve teszi le a munkát a nap végén. Ilyenkor az egész napos ülés után hajlamosak vagyunk inkább a koktélozást vagy az otthoni filmnézést választani a kimozdulás helyett, holott a testet és a lelket is felfrissíti egy kiadós séta vagy egy rövid, közeli kirándulás. Ha szeretnénk a hétköznap délutánokat, estéket is kihasználni, osszuk be okosan az időnket: a nap elején írjuk össze, mire szeretnénk fókuszálni aznap, és pörgessük le a feladatainkat minél hamarabb, hogy aztán időben szabadulhassunk a gép elől. Így kellő energiánk és kedvünk is lesz a tartalmasabb esti programokhoz.

4. Aktívan eltöltött hétvégék

Nem érdemes a hetekig tervezgetett külföldi utazásig várni a kikapcsolódással – ne feledjük, hogy ott vannak a nyári hétvégéink, amikre bőven érdemes tartalmas programot szervezni. Egy- vagy kétnapos programnak tökéletes lehet egy balatoni kiruccanás, egy fesztivál, egy kellemes strandolás a Velencei-tavon, vagy egy biciklitúra bármelyik hasonló hazai tavunk körül. Magyarország számos természeti szépségét fedezhetjük fel ezeken a hétvégéken – ha jobban beleássuk magunkat, meglepően sok különlegességet találhatunk! Az aktív hétvégék után a nyári munkanapok is jobban esnek majd és nagyobb lendülettel indulhatunk neki a hétnek.

5. Kelj korán!

Igen, a korai kelés sokunk számára kínszenvedést jelent, nyáron viszont tényleg megéri a megszokottnál hamarabb kimászni az ágyból. A reggeli órákban még kellemes, nem fullasztó a levegő, így tökéletesen alkalmas időszak egy reggeli futásra, kertészkedésre vagy egy kiadós kávézásra, beszélgetésre a teraszon. A munkanapok így tartalmasabbnak tűnnek és jobban fel is töltenek majd. Ha korábban kelünk, alaposan átgondolhatjuk az aznapi teendőket, felkészültebben – és még kellemes időben – érhetünk be a munkahelyünkre, és összességében összeszedettebb, szervezettebb lehet a nyarunk.

Címlapkép: Getty Images