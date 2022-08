Különösen aggódhatnak ebben a megyében a rezsi miatt: hónapok óta nem kapnak számlát

Ahogy korábban a HelloVidék is írt róla, az idei aszályos nyárban súlyos vízhiány sújtja Pest megyét. A 24.hu most arról számolt be, hogy Nagytarcsán, ahol az önkormányzat korábbi, fideszes vezetése felmondta a szerződését az előző szolgáltatóval, nincs vízhiány, azonban problémát okozott, hogy az energiahivatal a Fővárosi Csatornázási Műveket (FCSM) bízta meg a vízszolgáltatással, a fővárosi cég számára ugyanis ez a feladat teljesen új. Számlát például március óta nem tudnak küldeni a Pest megyei fogyasztóknak.

Az FCSM 24.hu-nak küldött válasza szerint mivel korábban nem a Fővárosi Csatornázási Művek végezte a víziközmű-szolgáltatást Nagytarcsán, a kijelölést követően fejleszteni kellett informatikai rendszerüket, hogy a felhasználók díjszámláit elkészíthessék.

A fejlesztések folyamatban vannak, várhatóan szeptembertől kezdve nyílik lehetőség a vízmérők adatainak megadására (diktálásra), valamint ekkor kezdődik a mérők leolvasása is. Terveink szerint októberben küldjük ki a 2022. március 1-jét követő időszak számláját

– írták, hozzátéve, hogy a technikai részletekről és az ütemezésről 2022. augusztus végéig írásban tájékoztatják majd az ügyfeleiket. A társaság részletfizetési lehetőséget nyújt azoknak, akik ezt a felhalmozódott számlák kézhezvételét követően igénylik. Válaszukat azzal zárták, hogy adatbázis-problémáról nincs tudomásuk.

A lap úgy tudja, hogy 16-18 vízszerelőt is keresett a Fővárosi Csatornázási Művek az új feladat ellátására, de eddig csak hat szakembert tudtak felvenni.

Címlapkép: Getty Images