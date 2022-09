Ilyen lakójurtában él a Duna partján az énekes: pillantsatok be extrém otthonába + videó

A Csillag születik egykori felfedezettje, Varga Viktor a TV2 Mokka kameráinak elmondta, hogy először egy kis házat vett, aminek a felújítása félbeszakadt és ezért költözött be a jurtába, ami csak pillanatnyilag tűnt kényszerűségnek, azóta viszont nagyon élvezi ezt az életet.

Ez az organikus forma azonnal magával ragadott, innentől kezdve nincs is kedvem sarkos házban lakni. Egyre jobban az organikusság felé haladok

- közölte az énekes, aki a legtöbb berendezést maga készítette, de az otthonában nincsen folyóvíz, csak áram, tehát a tisztálkodást máshogy oldja meg.

A kis házban most készült el egy kis rész, ahol van meleg vizem, mert az sem volt, eddig a Dunát használtam mindenre, de továbbra is a Dunát használom fürdésre, mindennap, télen és nyáron is.

- mesélte Varga Viktor, aki a jurtájának bemutatását úgy kezdte:

A legfontosabb az ágy meg a nő.

Megmutatta többi között az utazásai során beszerzett sámán-ruhatárát, egy jaguárkoponyát, illetve a Szilaj című indiándarabhoz készített színházi kellékeket.

A címlapfotó illusztráció: Lisztes Attila / Attila-jurta

