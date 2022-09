Ingyen terem, mégis alig szedünk belőle: 3+1 immunerősítő őszi csodabogyó

Az egészség, szokták mondani, minden pénzt megér. Nem csoda hát, hogy rekord méretű infláció ide vagy oda, rendkívüli népszerűségnek örvendenek hazánkban a gyógynövényes termékek. A napi fogyasztási cikkek között az étrend-kiegészítők, a reformtermékek, az egészséges élelmiszerek és a health products piacán mintegy évi 5-8%-os a növekedés. A gyógy- fűszer- és aromanövény-termesztési ágazat szerepe is egyre nagyobb Magyarországon, hiszen a gyógynövénytermékek iránti kereslet is évről évre 5-7 százalékkal nő. Ezzel együtt a magyar háztartások egészségüggyel, illetve egészséggel összefüggő kiadásai viszont folyamatosan emelkednek – közölte az Agrárszektorral a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács.

De minek súlyos tízezrekért vitaminkészítményeket venni, amikor elég csak kimenni az erdőszélre, ahol ősszel is számtalan orvosság, gyógyhatású csodabogyó terem - ráadásul teljesen ingyen. A csipkebogyót szinte mindenki ismeri, ellenben a galagonyáról legtöbben csak Weöres Sándor verséből hallottak, és ha szembejön velük ez a fürtökben lógó izzó piros bogyócska, le sem merik szedni. De számos más ehető, vadon termő bogyó is most kezd beérni, amit bátran lehetne gyűjtögetni!

1. Vadszeder: még mindig találni érett szemeket!

Az erdei szeder (Rubus fruticosus) ugyanis az egyik legértékesebb gyógyító erejű növényünk. Most kezd beérni a gyümölcse, csak ki kell mozdulnunk kicsit otthonról, nyitott szemmel járni, hiszen tele van az erdő! De szinte mindenütt megtalálható, erdőszéleken, irtásokon ez a rózsafélék családjába tartozó tüskés félcserje. A levelei, amelyek szintén gyógyító hatásúak, szinte egész évben szedhetőek. A termések júliustól szeptember végéig érnek. Ha már mélyfekete, akkor teljesen érettek, és leszedhetjük őket.

A vadszederből lehet az egyik legjobb szörbetet készíteni, de almával kombinálva csodás tortát süthetünk belőle. Természetesen lekvárt, zselét, gyümölcslevet, bort és likőrt is készíthetünk szederből. A bükki füvesember is az egyik leghasznosabb gyógynövénynek tartja, ráadásul ingyen van.

2. Som vagy húsos som

A som vagy húsos som őshonos növényünk, és számtalan előnyös tulajdonsággal rendelkezik. Gyümölcséből, amely szeptembertől terem, nagyon finom lekvár, szörp, de akár kompót is készíthető. Nyersen nem nagyon fogyasztjuk, mivel elég fanyar ízű, kesernyés-savanykás az érett piros színű gyümölcs. Ugyanakkor nagyon gazdag C-vitaminban, jelentős a pektin és karotin tartalma. Bővebben nemrég itt írt róla a HelloVidék!

3. Csipkebogyó

A csipkebogyó a vadrózsa és a japán rózsa gyógyhatású áltermése. Jellegzetes, vörös színű bogyója az első őszi fagyok után kezd el beérni. Érdemes tudni róla, hogy ha narancssárga a bogyója akkor még nem egészen érett, míg a sötét mélyvörös már puha húsú túlérett. A már túlérett bogyó édes, C-vitamin-tartalmának nagy része ekkorra elvész! Valahol a kettő közötti állapotában, izzó vörös színében érdemes fogyasztani. Tele van vitaminnal! A csipkebogyóról itt találsz még több hasznos információt!

3+1. Galagonya

Rózsafélék családjába tartozik ez a különleges cserje is. Gömb alakú, vérpiros terméseket hoz, amelyekben egy mag található. Az egybibés galagonya régi gyógynövény, amelyet a népi gyógyászatban szív és érrendszeri megbetegedések ellen alkalmaztak. Főleg a virágából készítenek gyógyteákat, de a leveleknek és a terméseknek (kisebb mennyiségben) ugyanolyan jótékony gyógyhatása van. A termésekből főzhetünk lekvárt vagy szörpöt, de akár gyümölcskenyeret is süthetünk belőle.

Címlapkép: Getty Images