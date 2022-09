Ingyen terem az erdőszélek titkos vitaminbombája: mennyei sajt készíthető belőle

Ilyenkor ősszel van a szezonja, ez az év utolsóként érő vadgyümölcse, ráadásul ehető és bőséggel, szinte minden erdőszélen megterem nálunk: ez a kökény. Általában elsétálunk a kékes színű bogyója mellett, nem is gondolunk rá, milyen finomságok készülhetnek belőle, s mennyire jó hatással van a szervezetre. Ráadásul nem sok fáradságunkba kerül, és napi szinten akár 2 kilót is szabadon, ingyen összegyűjthetünk belőle!

De mi is az a kökény?

A kökény a szilva egyik rokona, így nem csoda, hogy ennek az erdőszéli vadon nővő bokornak a termését is szabadon fogyaszthatjuk. Termése sötétkék, gömbölyű bogyó, nagy magja a gyümölcshússal van összenőve. Szeptember végétől novemberig lehet gyűjteni. Csak néhány fagyos éjszaka után veszíti el fanyar és savanyú ízét. Ha azonban erre várunk, lemaradhatunk róla, mert a madarak is imádják, ezért érdemes az érett gyümölcsöket minél hamarabb leszedni, és otthon a mélyhűtőbe eltéve biztosíthatjuk a faggyal járó teljes érettséget. Nyersen is fogyaszthatjuk, de készíthetünk belőle gyümölcslevet, chutney-t vagy akár pálinkát is.

A szárított kökényt gyógyteának is használják. Bimbójából vértisztító, fogyást elősegítő teát főznek. A virágzata teaként hashajtó, a terméséből készült lekvár viszont hasfogó. Népi gyógyászatban vérnyomáscsökkentőként is használják.

Kökénysajt: ínyenceknek való csemege

Hozzávalók

1 kg kökény (kimagozva)

400 g cukor

Elkészítés

A kökényt megmossuk, majd annyi vízbe teszük, hogy éppen csak ellepje, aztán feltesszük főni. Forrás után még 10-15 percig forraljuk, majd leszűrjük. Miután kissé kihűlt, sűrű szitán, amin nem megy át a magja, átpasszírozzuk a kökényt, jó alaposan, hogy minél több héj és gyümölcshúsunk legyen. A passzírozott kökényhez hozzáadjuk a cukrot és addig főzzük kavargatva, míg szinte már megáll benne a kanál. Kis vajkrémes műanyag dobozkákat kibélelünk sütőpapírral és kb. 1 cm masszát kanalazunk bele, amit szépen elegyengetünk.

Meleg helyen száradni hagyjuk, majd 2-3 óra elteltével már annyit dermed, hogy kivehetjük a formából, majd ezután naponta kétszer is ajánlatos megfordítani, hogy az alja is száradjon. A birsalmasajtból kiindulva, ezt is célszerű lesz hagyni legalább egy hetet száradni.

Címlapkép: Getty Images