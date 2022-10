Spórolj egyszerűen a konyhában: a szakértő szerint így főzhetünk olcsóbban

Számos ponton változtathatunk szokásainkon – elektronikai eszközeink használatán például különösebb lemondás vagy nagyobb beruházás nélkül –, amelyekkel jelentős költséget és energiát takaríthatunk meg. Belemerülve az otthoni sütés-főzésbe nem is gondolunk bele, hogy a háztartási gépeink használatakor mennyi felesleges energiát használunk fel, amelyekkel plusz költséget generálunk, élelmiszereink nem megfelelő tárolásával pedig számottevő összeget pazarlunk el. Néhány praktikus szempontot figyelembe véve nem csak pénzt spórolhatunk, de óvjuk a környezetünket is.

Az Euronics szakértői összegyűjtötték azokat a megoldásokat, amelyek betartásával takarékoskodhatunk a mindennapjaink során a konyhában is. Általános tanács, hogy alacsony fogyasztású, energiatakarékos gépeket érdemes vásárolni, amelyek használata nap mint nap megtakarítással jár, azonban akkor is tehetünk e cél érdekében, ha éppen nincs lehetőségünk új, modern eszközök beszerzésére. Az ünnepek közeledtével a konyha nagyobb szerepet kap, így még inkább érdemes háztartási gépeink használatára odafigyelni.

Megfelelő gépek az otthoni főzéshez

Közkedveltek a különböző konyhai folyamatokra fókuszáló kisgépek, amelyekkel egy-egy konkrét funkciót láthatunk el – ilyenek például a tojás- vagy a rizsfőzők. Bár a sok eszköz tárolásához elegendő hely is szükséges, amelyik háztartásban megoldható, ott érdemes ezeket beszerezni, hiszen jelentősen kevesebbet fogyasztanak, mintha tűzhelyen, főzőedényben készítenénk el az ételt. A célkészülékek használata mellett szól az is, hogy az elkészült étel minősége sokszor jobb is, mintha „hagyományos” módon főztük volna. A vízforralásra is igaz ez a tanács: ha kisebb mennyiségre van szükségünk, használjunk elektromos vízforralót a fazékban való melegítés helyett, így csökkenthetjük a rezsiszámlánkat.

Az elmúlt pár év közkedvelt eszköze az air fryer, amely népszerűségét többek között hatékony energiafelhasználásának köszönheti. Ezek a gépek a sütőnél akár 25 százalékkal rövidebb idő alatt készítik el a fogásokat, ráadásul minimális zsiradékot felhasználva.

A megfelelő edények használatával is spórolhatunk

Az edények kiválasztása is lényegesebb kérdés annál, minthogy melyiket a legkönnyebb leemelni a polcról. Ha túl kicsi fazekat helyezünk egy hagyományos gáztűzhelyre vagy főzőlapra, felesleges hő száll el az edény körül, akárcsak olyankor, amikor fedő nélküli főzünk. Ha nem kifejezett szempont a folyadék elpárologtatása, mindig fedjük le a készülő ételt, így gyorsítva a főzést és spórolva a gázon. Ez a módszer kukta, vagy elektromos gyorsfőző használatával tovább fokozható. Emellett praktikus megoldás a zöldségek, húsok apróra vágása a gyorsabb elkészülés érdekében.

Ne pazaroljuk az elektromos áramot feleslegesen

A robotgépeknél, turmixoknál általánosságban elmondható, hogy minél erősebb egy eszköz teljesítménye, annál nagyobb a fogyasztása – kérdés, hogy mire van szükségünk.

Vásárláskor vegyük figyelembe, hogy leginkább milyen célra használjuk az eszközt: 600 W alatti teljesítményű készülékeket nem érdemes vennünk például, ha rendszeresen tészták összeállításához van szükségünk az alapos keverésre, dagasztásra, mivel ezek legfeljebb tejszínhab készítésére alkalmasak. Hasonló a helyzet a mikrohullámú sütőknél is: ha csupán melegítünk vele, akkor érdemes egy 1 kW-os terméket választanunk, hiszen az ennél erősebb felesleges energiaköltséggel jár. Azonban, ha főzésre is használnánk, megéri beruházni egy erősebb, 1,5-2 kW-os példányra

– tanácsolja Flugyik Zsolt szakértő.

A mosogatógépek eco programja jól használható spórolásra. Ezeknek az energia- és vízfelhasználása is kedvezőbb. Bár a program hosszabb időt vesz igénybe, ha nem sürgős a tiszta edény, érdemes ezt használni. A program szárító szakaszát megszakíthatjuk és a gépet kinyitva hagyhatjuk, hogy megszáradjanak az edényeink.

Húzzuk ki a konnektorból azokat készülékeinket, amelyeket hosszabb ideig nem használunk

– ilyen lehet a mikróhullámú sütő, a vízforraló, a kávéfőző, a kenyérpirító vagy a mobiltelefonok töltőkábelei. Különösen igaz ez abban az esetben, ha a készüléken bármilyen kijelző, világító alkatrész található. Teljesen felesleges áramfogyasztással jár éjszakára vagy távollétünk idejére is készenlétben tartani ezeket az eszközöket.

A hűtőszekrény mint kiemelt eszköz

Egyfelől az energiafelhasználás, másfelől az élelmiszerpazarlás miatt is érdemes kiemelt figyelmet fordítani a hűtőszekrényre és a fagyasztóra. E gépeknél már vásárláskor gondoljuk végig a háztartás igényeit: a túl kicsi űrtartalmú hűtőben kialakuló zsúfoltság miatt az élelmiszerek nagyobb eséllyel romlanak meg a szükséges szellőzés hiányában, ráadásul nehezebben látjuk át, hogy mit tárolunk benne és milyen szavatossági lejárattal. Az élelmiszerpazarlás nagy probléma napjainkban, az adatok szerint közel 65 kg élelmiszerhulladékot termelünk évente fejenként– ez szintén egy olyan kiadást jelent, amelyet egy kis odafigyeléssel csökkenthetünk, például a maradékok, vagy a lejáratközeli alapanyagok lefagyasztásával. „Másrészt viszont, ha túl nagy és kihasználatlan a gép, felesleges kiadással jár a működtetése. Átlagosan 40-50 liter térfogatot érdemes a háztartás tagjaira fejenként számolni. Figyeljünk a megfelelő hőmérséklet beállítására, hogy ne fogyasszon felesleges áramot a gép és ne romoljanak meg tárolt ételeink se – tartsuk 7 C° körül a hűtőnket és -18 C°-on a fagyasztónkat. Mindemellett igyekezzünk az ajtót minél ritkábban és minél kevesebb ideig nyitva tartani, hogy ne szökjön ki a hideg” – teszi hozzá a szakértő.

Címlapkép: Getty Images