Igazi egészségbomba a gumicukor, ha így készíted: fillérekből megvan, a gyerek is imádja

Dubóczky Krisztina 2023.03.10. 15:05 Megosztom

Napi közel fél kiló zöldséget és gyümölcsöt kellene fogyasztani az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint a kiegyensúlyozott táplálkozás részeként, a magyarok ennél sokkal kevesebbet esznek, különösen a gyerekek. Pedig ásványianyag-, vitamin- és rosttartalmuk miatt nemcsak a különböző szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében játszanak fontos szerepet, de a várható élettartamot is növelhetik. Gyerekek esetében segítenek a betegségek megelőzésében vagy leküzdésében, az egészséges immunrendszer fenntartásában. Igen ám, de a gyerekekkel nem könnyű megszerettetni bizonyos gyümölcsöket és zöldségeket, vagy úgy általában ezt az élelmiszercsoportot, ezt rengeteg édesanya megerősítheti. Ezért is jó ötlet, ha a napi rágcsálnivalót ezekből készítjük el csemetéinknek, hiszen ezzel a rost- és vitaminbevitelt is letudhatjuk úgy, hogy a gyerek édességért sem fog könyörögni. Több változata is létezik az egészséges gumicukornak, amit otthon könnyedén elkésztíhetünk. Mutatjuk!

Az infláció tovább csökkentette a zöldség- és gyümölcsfogyasztást Európa-szerte, hazánkban különösen. Ez nemcsak az ágazat szempontjából probléma, a lakosság egészségi állapotában is veszélyes folyamatokat indíthat el. Aggódnak az európai zöldség- és gyümölcstermesztők, mert az emberek az infláció miatt az első között kezdenek spórolni a terményeik fogyasztásán, mit sem törődve azzal, hogy ezzel ártanak az egészségüknek. A Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet, a FruitVeb honlapján is olvasható összefoglaló szerint sürgős feladat az ágazat hírnevének, a gyümölcsök és zöldségek imázsának javítása. A jelenlegi fogyasztás mértéke egyelőre a WHO napi 400 grammos minimum ajánlása alatt van. Arra számítunk, hogy az infláció és az egekbe szökő energiaárak miatt további nyomás nehezedik majd az ágazatra. A fogyasztás várható további csökkenése annak ellenére következik be, hogy a friss termékek számos egészségügyi előnnyel járnak a fogyasztók számára, ráadásul a zöldség-gyümölcs a bolygóra gyakorolt egyik legkisebb környezeti hatással lévő élelmiszer-kategória - hívta fel a figyelmet Salvo Laudani, a Freshfel elnöke. Egle Baecke, a Freshfel Europe élelmiszer-minőségi igazgatója hangsúlyozta, hogy a gyümölcsöknek és zöldségeknek alapvető fontosságú termékekként különös szerepet kell kapnia az európai szabályozásban és az élelmiszer-kínálatban is. A gyermekek egészsége a legfontosabb A gyermekek egészségének megőrzése céljából indított edukációs kampányt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Interfel, francia szakmaközi szervezet. A kezdeményezés célja az volt, hogy vonzóvá tegyék, és növeljék a zöldség- és gyümölcsfogyasztást a gyermekek és gyermekes családok körében Magyarországon. Az Európai Friss Csapat elnevezésű kampány Frutti és Veggi, a program két figurájának történetén keresztül, játékos módon hívta és hívja fel a gyermekes családok figyelmét arra, hogy a zöldségek és a gyümölcsök nemcsak finomak és egészségesek, de fogyasztásuk egyben szórakoztató élmény is lehet. A nemzetközi trendek mellett Magyarországon is folyamatosan csökken a lakosság zöldség- és gyümölcsfogyasztása. Pedig az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kutatásai is igazolják, hogy ezek a termékek lényeges szerepet játszanak a gyermekek fejlődésében, a betegségek megelőzésében, az egészségügyi állapot javításában és fenntartásában. Sajnos Magyarországon magas a halálozási arány, és sok betegségben kedvezőtlen statisztikával rendelkezik, ami önmagában is indokolja egy nemzeti zöldség-gyümölcs fogyasztásnövelő program létjogosultságát. Emellett a pályázathoz készített GfK-kutatás eredménye is azt igazolja, hogy a gyermekes családok egyre kisebb mértékben fogyasztanak friss zöldséget és gyümölcsöt. Pedig a gyermekek egészségének megőrzése nagymértékben függ a táplálkozásuk minőségétől, amelyre leginkább az otthoni és az iskolai étkezési szokások vannak hatással - mondta Győrffy Balázs, a NAK elnöke. A rossz étkezési szokások pedig komoly egészségügyi problémákhoz vezethetnek. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) legfrissebb kutatása a 4-10 éves korú gyermekek étkezési szokásaikkal kapcsolatban kimutatta, hogy a túlsúly és az elhízás mértéke évről évre egyre magasabb. Emellett a tanulmány azt a nemzetközi tendenciát is alátámasztotta, miszerint a 4-6 éves kor közötti gyermekek 20 százaléka túlsúlyos vagy elhízott, és mire iskoláskorúak lesznek, ez az arány már 30 százalékra nő. A 2021-2023 között megvalósuló program keretében elsősorban a 6-18 éves korosztályt és a 30-50 éves korú szülőket célozzuk meg, a korábbi, rendkívül sikeres Európai Friss Kalandok program (2018-2020) folytatásaként. Az EU által támogatott program három ország együttműködésében valósul meg: Franciaország, Belgium és Magyarország, hazánkat a NAK képviseli. Az Európai Friss Csapat program célja, hogy a résztvevő országokban a gyermekes családok körében további 1-3 százalékkal növekedjen a friss zöldség és gyümölcs fogyasztása, ugyanis a 2017 és 2018 között Európában mért 4 százalékos növekedés továbbra sem elégséges, különösen a fiatalok és a gyermekes szülők esetében. Magyarországon is - bár történt némi emelkedés - további növekedésre van szükség, mert még mindig el vagyunk maradva az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által javasolt napi minimummennyiségtől, ami 400 gramm/fő. Napi 260 gramm/főről indultunk, ami 304 gramm/főre emelkedett, de ezekből az adatokból is jól látszik, hogy van még teendő - összegzett Győrffy Balázs. Igen ám, de a gyerekekkel nem könnyű megszerettetni bizonyos gyümölcsöket és zöldségeket, ezt rengeteg édesanya megerősítheti. Ezért is jó ötlet, ha a napi rágcsálnivalót ezekből készítjük el csemetéinknek, hiszen ezzel a rost- és vitaminbevitelt is letudhatjuk úgy, hogy a gyerek édességért sem fog könyörögni. Több változata is létezik az egészséges gumicukornak, amit otthon késztíhetünk el, most két, könnyű receptet mutatunk. Egészséges gumicukor változatok Arról, hogy a gyümölcsök, zöldségek és a méz milyen egészséges, sokszor írtunk már, de az talán nem mindenki számára világos, hogy a zselatin is fontos az egsézséges szervezet működéséhez, jobban mondva a kollagén, amit nagy mértékben tartalmaz. De lássuk akkor, hogyan is varázsolhatunk gyerekeink elé úgy ezekből az alapanyagokból, hogy még többet kérjenek belőlük! 1. Gyümölcsös gumicukor Hozzávalók: 1 bögre gyümölcspép (bármilyen lehet, vegyesen is, külön-külön is, amilyet a gyerek szeret, és/vagy szezonja van)

3 evőkanál zselatin

2 evőkanál méz

fél citrom leve Elkészítés: A gyümölcsöt alaposan mosd meg, turmixold le, vagy préseld ki, és keverd össze a mézzel és a citromlével.

Ha túl sűrű a massza, higíthatod kevés vízzel. Kis lángon kezdd el melegíteni, közben fokozatosan add hozzá a zselatint. Nem kell forralni, addig hagyd csak a tűzön, amíg a zselatin felolvad benne, így a vitaminokat is megőrzi.

Ha a tetején hab képződik, szedd le kanállal, hogy szép átlátszó legyen. Öntsd a keveréket jégkockatartóba vagy bármilyen szilikonformába tetszés szerint.

Rakd a hűtőbe két-három órára. Ha megdermed, könnyen ki tudod szedni a formából.

Amennyiben a gumicukor nem fogy el egy nap alatt, hűtőszekrényben tárold. Ebből a mennyiségből nagyjából 20 darab cukorka lesz, a forma méretétől függően. 2. Zöldséges gumicukor Hozzávalók: 1 bögre zöldségpép

Variációk:

reszelt sárgarépa felesben keverve naranccsal/mandarinnal vagy

felesben keverve vagy sült sütőtök reszelt sárgarépával és naranccsal/mandarinnal harmadolva vagy

harmadolva vagy paradicsom reszelt sárgarépával felesben

felesben főtt vagy párolt édesburgonya párolt brokkolival és/vagy sárgarépával

főtt vagy párolt cékla felesben naranccsal/ mandarinnal vagy harmadolva pluszban répával

vagy harmadolva pluszban 3 evőkanál zselatin

2 evőkanál méz

fél citrom leve Elkészítés: Az előkészített zöldséget-gyümölcsöt turmixold le, vagy préseld ki, keverd össze a mézzel és a citromlével.

Ha túl sűrű a massza, higíthatod kevés vízzel. Kis lángon kezdd el melegíteni, közben fokozatosan add hozzá a zselatint. Nem kell forralni, addig hagyd csak a tűzön, amíg a zselatin felolvad benne, így a vitaminokat is megőrzi.

Ha a tetején hab képződik, szedd le kanállal, hogy szép átlátszó legyen. Öntsd a keveréket jégkockatartóba vagy bármilyen szilikonformába tetszés szerint.

Rakd a hűtőbe két-három órára.

Rakd a hűtőbe két-három órára. Ha megdermed, könnyen ki tudod szedni a formából.

Amennyiben a gumicukor nem fogy el egy nap alatt, hűtőszekrényben tárold. Ebből a mennyiségből nagyjából 20 darab cukorka lesz. Hogy még könnyebb dolgotok legyen az otthoni cukorkakészítéssel, mutatunk nektek egy TikTok videót, ami annyiban különbözik a fenti receptektől, hogy ezt alapul véve már eleve gyümölcs- vagy zöldséglével dolgozhattok; ezzel aztán tényleg gyerekjáték lesz a házi cukrászkodás! #házi #gumicukor #egyszerű #recept #finom #gyerekeknek #próbáldki #jelly #egészségestáplálkozás #gyerekbarát #fy ♬ Me gustas tú - Tbp??? @greens_of_daisy Gumicukor egyszerűen ? #egészséges Címlapkép: Getty Images Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!