Rengeteg módon fogyasztható, mégis kevesen ismerik: mutatjuk, mire jó az útifűmaghéj

Az útifű, más néven indiai bolhafű magjai a magburokban, a vékony héjban helyezkednek el: 1000 db mag súlya kb. 2 gramm. Méregtelenítő hatású, ezért alapvetően emésztési problémák esetén, rostanyagok pótlására használják. 85 %-a nem felszívódó élelmi rost, így rendkívül sok folyadékot képes magába szívni. Csökkenti a vércukor- és koleszterinszintet. Használható ételek sűrítésére (levesek, főzelékek, stb.), de akár fogyasztható italokba (tea, gyümölcslé), müzlibe, joghurtba keverve is.

Miért jó az útifűmaghéj fogyasztása?

Az útifű maghéj fogyasztása hasznos az emésztőrendszer számára, ugyanis rosttartalma rendkívül magas, így nyugtatja és tisztítja a bélrendszert (az útifűmaghéj alkalmazható puffadás, székrekedés, hasmenés ellen is). Az utifű maghéj hatása továbbá, hogy csökkenti a vércukorszintet és a koleszterinszintet, tisztítja a nyirokrendszert és enyhíti a fáradtságérzetet. Igazi „szuperétel”, rengetegen nem csak a jótékony élettani hatásaiért fogyasztják, hanem azért is, mert fogyasztása elveszi az éhségérzetet, így az egészséges napi rostbevitel mellett könnyűszerrel fogyókúrázhatunk utifű maghéj fogyasztással.

Hogyan használjuk?

Az útifű maghéj fogyasztása kúraszerűen ajánlott nagyobb mennyiségben, azonban érdemes a hétköznapi táplálkozásunk részévé tenni, különféle receptek beépítésével. Fogyasztása során tartsuk be az ajánlott mennyiséget:

reggel és este, étkezés előtt fél órával fogyasszunk belőle 1 evőkanálnyit. Fontos, hogy legyen elkeverve körülbelül 2 dl vízben, így sokkal könnyebb lenyelni, ezt követően viszont azonnal igyuk még, hogy az útifű maghéj zselésedése már a gyomorban történjen meg – ezzel csillapítva az éhségérzetet.

Legegyszerűbb receptek

Ha te is kipróbálnád az útifű maghéjat, érdemes egy könnyű alaprecepttel próbálkozni. Most mutatunk is két finomságot, amit pillanatok alatt elkészíthetsz!

Palacsinta:

@hajbaregi Palacsinta, amiben csak 10 g ch van ?✨ ??‍?Recept: - 3 db tojás - 300 ml cm mandulatej - 15 g útifűmaghéj - édesítő ízlés szerint Összekeverjük a hozzávalókat, az útifűmaghéjat adjuk hozzá a legvégén. 15 percig állni hagyjuk a tésztát, majd fedő alatt kisütjük a palacsintákat. Igazán türelmesnek kell velük lenni ? Ha elkészíted, akkor a sok rost miatt valóban nagyon figyelj oda a folyadékbeviteledre!? ⚖️Töltelék nélkül: | 263 kcal | 10,4 g ch • 18,7 g fehérje • 15,3 g zsír ♬ Big Boy (SZA) - Sped Up Remix - viral audios & nightcore sped up

Bundáskenyér, kenyér nélkül:

