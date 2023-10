Szegeden kezdte karrierjét, mára már ő a 16. magyar Nobel-díjas

A Covid19 modern vakcinákban használt módosított hírvivő RNS feltalálójaként kapta meg Karikó Katalin és Drew Weissman a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat. Karikó Katalin, az SZTE kutatóprofesszora, jelenünk egyik legbefolyásosabb természettudósa Nobel-díjának 2023. október 2-i bejelentése büszkeséggel tölti el alma matere, a Szegedi Tudományegyetem közösségét - írja közleményében a Szegedi Tudományegyetem (SZTE).

A svédországi Karolinska Institutet Nobel-közgyűlése döntött, 2023. október 2-án 11 óra 45 perckor bejelentették, hogy a 2023-as fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat közösen Karikó Katalin és Drew Weissman kapja a Covid19 modern vakcinákban használt módosított hírvivő RNS feltalálójaként, az orvostudományban új utat nyitó mRNS terápia kidolgozójaként.

A bejelentés hírét Karikó Katalin a rá jellemző szerénységgel fogadta. Karikó Katalin, az SZTE alumnája, jelenlegi kutatóprofesszora és díszdoktora nyerte el a fiziológiai és orvostudományi kategóriában a tudomány Oscar-díját. A Magyarországon tanuló diákoknak azt üzente az új Nobel-díjas, hogy figyeljenek a fizikális és mentális egészségükre, tanulják meg a stresszt kezelni.

Örömmel végezzék, amit csinálnak, mert akkor egyre jobbak lesznek benne! Arra koncentráljanak, amit meg tudnak változtatni

– mondta.

Dr. Karikó Katalin négy évtizeden át foglalkozott az RNS által közvetített mechanizmusokkal: a laboratóriumi körülmények között átírt mRNS-molekulát kívánta a fehérje-terápiára alkalmassá fejleszteni. Az immunológus Dr. Drew Weissmannal együtt felfedezte, hogy az RNS gyulladáskeltő hatását elnyomják a nukleozid-módosítások. Ez az úttörő munka, a két kutatónak az mRNS nukleozid-módosított uridinjeire vonatkozó szabadalmai nyitották meg az utat az mRNS terápiás felhasználásához – például a rák, valamint az autoimmun, a fertőző és a genetikai betegségek kezelésére. Korszakalkotó, az orvosi technológiában áttörést eredményező teljesítményéért eddig 6 tudományos akadémia tagjává választotta; 15 egyetem díszdoktorrá avatta; több mint 70 tudományos kitüntetést, továbbá számos társadalmi elismerést kapott.

A Nobel-gyűlés döntésére sajtónyilvános rendezvényen várt a Szegedi Tudományegyetem vezetése. A Nobel-bizottság döntését kitörő örömmel fogadták az egybegyűltek. A philadelphiai otthonában tartózkodó Karikó Katalinnak az elsők között gratulált Prof. Dr. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke.

A Szegedi Tudományegyetem közösségét büszkeséggel tölti el, hogy Szent-Györgyi Albert 86 évvel ezelőtti kitüntetését követően együtt örülhetünk Karikó Katalin Nobel-díjának. – Karikó Katalin kutatásai és az azokra alapozott fejlesztések világszinten is rendkívül nagy jelentőségűek. Ha lenne olyan tudományos díj, amit a kitartásért adnak, azt is meg kellene kapnia. Amikor arról beszélünk, hogy kit lehet a fiatalok elé példaképként állítani, ő ezzel a tulajdonságával is messze kiemelkedik a lehetséges példaképek közül

– fogalmazott Prof. Dr. Szabó Gábor.

Meghatódottan emlékeztette a jelenlévőket Prof. Dr. Rovó László, az SZTE rektora arra, hogy pár évvel ezelőtt a Covid-19 pandémia során az egész civilizációnk gyökeresen megváltozott, és olyan kihívással találta szembe magát, amit csak olyan briliáns elmék segítségével lehetett rövid idő alatt kezelni, mint Dr. Karikó Katalin.

