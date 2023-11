Nem is gondolnád, mi megy a nemzeti parkokban: a természet már csak másodlagos?

Az idei év a nemzeti parkoknak sem volt egy fáklyás menet, ugyanakkor mégis sikeres évnek tekinthető a 2023-as év a parkok szerint. Új állatfajok jelentek meg, rengeteg konferenciát bonyolítottak le a parkok és változnak a látogatók éredklődési köre is. A HelloVidék megkereste mindegyik hazai nemzeti parkot, hogy kicsit szélesebb képet alkothassunk a természetvédelmi parkok működéséről, azonban csak a Körös-Maros Nemzeti Parknak és a Duna-Dráva Nemzeti Parknak volt kapacitása válaszolni megkereséseinkre.

Vegyesen számolt be a két nemzeti park lapuknak arra a kérdésünkre, hogy milyen problémákba ütköztek az elmúlt egy évben.

Az idei évben nehézséget nemzeti parkunkban, ahogy a környéken gazdálkodóknak is a hosszan tartó nyári szárazabb időjárás okozott. Az elmúlt hetek csapadékos és lehűlő időjárása azonban jótékony hatással van a talajok vízháztartására

- válaszolta A Körös-Maros Nemzeti Park. Ezzel a válasszal szemben a Duna-Dráva Nemzeti Park kissé sejtelmesen annyit adott válaszul lapunknak, hogy

Nem tudunk nehézségről beszámolni.

Azonban folytatólagosan hozzátették azt, hogy egyébként történtek más kiemelt események is a nemzeti park területén. Ilyen rendkívüli esemény volt a jelentős mértékű árvíz levonulás a Dráván, valamint új fajok is megjelentek, sőt ismert fajok eddig nem ismert élőhelyen való felbukkanására több példa is volt elmondásuk szerint. Ide sorolták a batla megjelenését Drávaszentesen, pókbangó új lelőhelyét fedezték fel a Dráva mentén, új költőfaj jelent meg a Dunai Térségben található Riha-tónál, valamint újabb jelentős méhbangó-állományok kerültek elő a Mecsekből.

Az elmúlt évben/években végzett területkezelési, élőhely-rehabilitációs tevékenységek eredményei kézzel fogható formában is megjelentek. Többek között a Bika-rét (Somogy) ismét víz alá került. A víz ideális szaporodóhelyet biztosít a kétéltűeknek (vöröshasú unka, kecskebéka komplex fajai) és a vízi ízeltlábúaknak. Ezek az időszakos vízállások a tavaszi madárvonulásnak is fontos állomásai: cankók, szalonkák, vöcskök használják táplálkozóhelyként a mocsárrétet. A Jakab-hegyen (Nyugat-Mecsek TK) a korábban javarészt fűfélék alkotta gyeptársulásban egyre több kétszikű faj jelent meg, és évről-évre tavasszal szép virágfoltok díszítik a területet

- írták válaszukban.

A Körös-Maros Nemzeti Park is beszámolt egyébként hasonló jelentőségű rendkívüli eseményekről, hozzájuk már majdnem 10 éve nem látott madárfaj tért vissza. De ez még közel sem minden.

Ornitológiai különlegesség, hogy szeptemberben egy kalandrapacsirtát figyeltek meg az igazgatóság munkatársai. E ritka kóborló legutóbb 2014-ben tűnt fel nemzeti parkunkban. A költési szezon kapcsán meg kell említenünk, hogy több mint 70 pár réti fülesbagoly kezdett költésbe a Körös-Maros Nemzeti Park részterületein. Ilyen nagyságrendű fészkelő állomány utoljára szintén 2014-ben volt példa a térségben

- írta az alföldi nemzeti park.

Néhány jó dolog

Megkeresésünk alkalmával arra is kíváncsiak voltunk, hogy mik azok a dolgok, amikre a nemzeti parkok a legbüszkébbek. A Duna-Dráva Nemzeti Park rengeteg projekt lezárásával büszkélkedett el nekünk, amik bizonyos esetben a határon is túlnyúlnak.

Lezárult a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság közreműködésével megvalósított Riverside projekt. A projekt keretében horvátországi partnerekkel közösen megvalósult több kiválasztott élőlénycsoport felmérése, lezajlott a Kisinci-tó nevű Dráva holtág mederkotrása, valamint cserjeirtást hajtottunk végre a nemzeti park meghatározott területein

- írták. De megemlítették még azt is, hogy az Ifjú Kócsagőr Program idei győztese a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság versenyzője lett.

Elindult a LIFE RESTORE for MDD projekt, amely a folyami és ártéri erdei élőhelyek megőrzését tűzte ki célul. Középpontjában a Mura, a Dráva és a Duna folyók határszakaszai mentén tervezett helyreállítási akciók állnak. Az ötéves futamidejű pályázat az Ausztriát, Szlovéniát, Horvátországot, Magyarországot és Szerbiát összekötő Mura-Dráva Duna UNESCO Bioszféra Rezervátum területén működő 17 partnerszervezet együttműködésében valósul meg

- tették hozzá. Ezek mellet több konferenciának is otthont adott a nemzeti park, illetve több fejlesztésen, felújításon is túl van a Duna-Dráva Nemzeti Park.

A Körös-Maros Nemzeti Park területén sem unatkozta a munkatárak ugyanis itt is több természetvédelmi konferencia zajlott le, az állat állományuk jó kondíciónak örvendenek, de van itt még más is.

Az idei év szakmai sikereiből kiemelnénk, hogy az élőhelykezelési és fajmegőrzési tevékenységünk keretében címermadarunk, a túzok védelmében újabb 8,4 km középfeszültségű szabadvezeték-szakaszt váltottunk ki földkábellel az áramszolgáltatók közreműködésével

- büszkélkedtek válaszukban. Mindezen felül elmondták azt is, hogy három kiemelt rendezvényükre a VI. Túzokfesztivál (Dévaványa), a IX. Bihari Táj Napja (Biharugra) és a XXII. Fehértó Napja (Kardoskút) című természetvédelmi nyílt napjukra sikeresen tekintenek vissza.

Az év legkiemelkedőbb szakmai programja volt, hogy a Körös-Maros Nemzeti Park adott otthont 2023. szeptember 25-28. között a 18. Eurasian Grassland Conference (EGC) elnevezésű nemzetközi konferenciának, melyen húsz országból több mint száz külföldi és hazai, a gyepes élőhelyek védelmével és kutatásával foglalkozó szakember vett részt

- folytatták.

Nem kicsi érdeklődés van a nemzeti parkok iránt

Igaz mindkét nemzeti park arról számolt be, hogy hasonló látogatottságuk volt mint tavaly vagy azelőtt, ugyanakkor mégis kisebb átrendeződés figyelhető meg a programok iránt a Duna-Dráva Nemzeti Park szerint.

Adatokat a regisztrált látogatókra vonatkozóan tartunk nyilván – bemutatóhelyekre belépőt váltók, előre meghirdetett programok, kenu- és gyalogtúrák, környezeti nevelési foglalkozások, előadások résztvevői. Nagyságrendileg a korábbi évekkel azonos látogatószám várható, némi átrendeződés figyelhető meg az egyes létesítmények látogatószáma tekintetében, pl. az év első 9 hónapjában az Abaliget-barlangba kevesebb, a Pintér-kert Arborétumba több látogató érkezett. Éves szinten a látogatók száma nagyságrendileg 150.000 fő

- írták.

Kevésbé részletesen, de hasonló választ adott a Körös-Maros Nemzeti Park is.

A Körös-Maros Nemzeti Park regisztrált látogatóinak száma hasonlóan alakul a 2022. évi adatokhoz, azaz közel 90.000 vendég jött el programjainkra, látogatott el tanösvényeinkre, bemutatóhelyeinkre október végéig

- írták válaszukban.

Télen sincs megállás

Télen sem telnek eseménytelenül a parkok hétköznapjai. Gyalogtúrák, előadások, barlangtúrák színesítik a nemzeti parkok téli program kínálatát.

A téli programok közül legnépszerűbbek a Kis-Sárrét részterületen ebben az időszakban állomásozó madártömegek bemutatása szakvezetéses túrákon, illetve az Igazgatóság szarvasi, dévaványai, biharugrai bemutatóhelyein megrendezésre kerülő, ünnepváró, kézműves foglalkozások, látványetetések

- válaszolta a Körös-Maros Nemzeti Park.

Rendszeresen meghirdetünk a téli madárgondozással kapcsolatos ismeretterjesztő programokat. Ilyen legközelebb december 6-án az Ős-Dráva Látogatóközpontban, illetve december 9-én a kölkedi Fehér Gólya Múzeumban lesz. December 16-án Dzsungeltúra a Dráva ártéren címmel hirdetünk meg szakvezetéses gyalogtúrát Január-februárban havonta egy alkalommal tematikus barlangtúrák indulnak az Abaliget-barlangban, a programok középpontjában a geológiai folyamatok bemutatása áll, a résztvevők a „standard” barlangi idegenvezetéshez képest számos extra szakmai információt kapnak.

- írta a Duna-Dráva Nemzeti Park.

