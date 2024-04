Dübörögnek a vidéki fitness termek: el se hinnéd, miért vonzanak be annyi embert

Az aerobik stúdiók kínálata több, mint mozgásformák sorozata; ezek a programok életmódváltást és közösségi élményt is nyújtanak. Gáspár Katalinnal, a Fitness Company szakmai igazgatójával és tanárával készült interjúnk során egy tapasztalt edzővel beszélgettünk, aki betekintést adott abba, hogy az aerobik órák hogyan járulnak hozzá a helyi lakosság fizikai és mentális egészségének javulásához. Kitértünk a vendégek által megosztott gyakori problémákra, a legnépszerűbb mozgásformákra, valamint arra, hogy az év eleji lendület hogyan tartható fenn hosszú távon. A beszélgetés során a közösségépítés és a motiváció fenntartására alkalmazott egyedi módszerek is szóba kerültek. Nézzük!

HelloVidék: Milyen hatással vannak az aerobik stúdiók által kínált programok a helyi lakosság fizikai egészségére, közérzetére?

Gáspár Katalin: Több mint 25 éve képzünk edzőket, tanfolyamainkra budapestiek és vidékiek egyaránt jelentkeznek. Az ország minden részéről érkeznek hozzánk tanulni, így széles körben van rálátásom a fővárosi és vidéki aerobic stúdiók helyzetére. Azok, akik rendszeresen látogatják az aerobik órákat, azokra egyértelműen pozitív hatással van. Bár mindenki más-más sportágat részesít előnyben – legyen az futás, kondicionáló edzés vagy úszás –, az aerobikot választók kitartóan jelennek meg hetente három-négy alkalommal. A csoportokban a tagok között minden korosztály képviselteti magát, az idősebbektől kezdve a fiatalokig, mindegyikük aktív, és nem panaszkodnak semmilyen sérülésre, problémára. Ezért bátran állíthatom, hogy az aerobiknak kedvező hatása van az emberek egészségére és közérzetére.

Az aerobik órák a mentális jóléthez és a stressz csökkentéshez hogyan járulnak hozzá?

Gáspár Katalin: Saját tapasztalataim alapján állíthatom, ha aznap negatív hatás ér vagy stresszhelyzetbe kerülök, az óra végére a probléma általában megoldódik, enyhül vagy teljesen megszűnik. Úgy gondolom, hogy ez az óratípustól is függ, de a tapasztalatok szerint az óra alatt levezetik a feszültséget, és gyakran mondják, hogy én vagyok az ő pszichológusuk is. Úgy vélem, ehhez nemcsak az óra teljesítése szükséges, hanem az edző pszichológiai érzékenysége is fontos. Ha észlelem, hogy a vendégek feszültek, viccesebb órát tartok, többet kommunikálok és tréfálkozom velük, hogy segítsek nekik elengedni a problémáikat. A sport csodálatos dolog: nemcsak fizikailag formál, hanem mentálisan is jótékony hatással bír, feltéve, ha nem visszük túlzásba. Vannak kifejezetten az ellazulást elősegítő órák, mint például a Pilates vagy a jóga, de a boxóra például kiválóan alkalmas a stressz levezetésére, ahol az ember szimbolikusan „kiütheti magából” a feszültséget. Vannak tehát speciális óratípusok, amelyek erre a célra lettek kialakítva, de szerintem a többi óratípus is hasznos lehet. Ha valaki igazán belemerül az órába és koncentrál, akkor legalább egy időre képes lehet elfelejteni a problémáit, és utána talán már nem is látja olyan súlyosnak azokat, mint korábban.

Milyen visszatérő problémákat osztanak meg az edzők, amellyel a vendégek részéről találkoznak?

Gáspár Katalin: A legtöbb tanfolyamot elvégző rájön arra, hogy nagyon sok embernek gerincproblémái vannak, ezért gyakran térnek vissza gerinctanfolyamokra, illetve Pilatesre vagy jógára, mivel ezek segítenek a különféle gerincproblémák megoldásában. Azok az oktatók is, akik eredetileg nem ebbe az irányba specializálódtak, hajlamosak nyitni ezen területek felé, mivel látják környezetükben a szükségességét. Néhányan azonban a keményebb edzéseket részesítik előnyben, mert van olyan vendégkör, amely erre vágyik. Az oktatók feladata, hogy tájékoztassák a vendégeket az egyes óratípusok előnyeiről, így a vendégek rájönnek, hogy nem szabad egyoldalúan terhelniük magukat. Nem előnyös, ha valaki kizárólag egyfajta órákra jár, mert idővel elveszítheti a motivációját, mert monotonná válik az óra. Az oktatók figyelemmel kísérik a vendégek visszajelzéseit, és ennek megfelelően alakítják a kínálatukat, így a vendégek idővel nyitottá válhatnak más típusú órákra is.

Van-e visszajelzésük/tudomásuk arról, hogy melyek a legnépszerűbb mozgásformák az aerobic stúdiók körében?

Gáspár Katalin: Tapasztalataim szerint a gerincgimnasztika órákra járnak a legtöbben. Hasonló a helyzet a has-láb-popsi órákkal is, ahol hétről hétre változó létszámmal vesznek részt. Úgy tűnik, a gerinc erősítésére irányuló órák a legnépszerűbbek, mivel sokan ülő életmódot folytatnak és gyakran fáj a hátuk. Az emberek rájönnek, hogy nem feltétlenül a legintenzívebb órák a legjobbak, hanem azok is hasznosak lehetnek, amelyek könnyedebbnek tűnnek, de megoldást nyújtanak a saját problémáikra. A Pilates órák is népszerűek, és vannak, akik a boxot részesítik előnyben. Ez nagyban függ az emberektől és az oktatóktól is, hogy hogyan tudják az óratípust "eladni". A trendi órák, amelyeket a média is népszerűsít, kezdetben vonzzák az embereket, de idővel csak egy mag marad meg, akik rendszeresen járnak. Azok az oktatók, akik gyorstalpalón végeznek el egy képzést és nincs mögötte magas fokú tudás és tapasztalat, valamint nincs bennük késztetés a továbbképzések iránt, azoknál a vendégek idővel lemorzsolódnak. A prevenció egyre fontosabbá válik a vendégek számára, hogy megelőzzék a problémákat.

Január új év, új élet, tele vannak a termek, azonban hónapról hónapra csökken a lendület. Hogyan tudják az edzők fenntartani a vendégek motivációját?

Gáspár Katalin: Az újév gyakran új kezdetet, életet jelent az emberek számára, de sokan türelmetlenek és azonnali eredményeket várnak. Egy jó oktató nemcsak az órát tartja, hanem elméleti ismereteket is átad, ami segít a vendégeknek megérteni a mozgásformák hátterét. Nagy sikernek tartom, ha valakit megszerettetek a sporttal, függetlenül attól, hogy fogyni szeretne-e vagy sem. A mozgás öröméért járni a lényeg, ezért fontos változatos, kreatív órákat tartani, amelyek vonzzák a vendégeket. Ha a vendégek jól érzik magukat és a csapat részének érzik magukat, akkor hajlandóak lesznek rendszeresen visszajárni. Azok, akik kényszerből jönnek, hosszú távon nehezebben maradnak meg. A cél, hogy megszerettessük a mozgást a vendégekkel, az életmódjuk részévé váljon és rendszeresen járjanak órákra. Olyan közös programok szervezésével, mint például a túrázás, még inkább erősíthetjük a közösségi érzést, hiszen úgy érzi a vendég, hogy a csapat tagja és akkor már motivált. A vidéki stúdiókban jobban odafigyelnek egymásra, mint Budapesten, ahol az edzők és a vendégek gyakran személytelenebbek. Nálunk az órák után gyakori a társasági élet, a vendégek turmix mellett beszélgetnek, ami örömmel tölt el, mert látom, hogy figyelnek egymásra. Nem csak én segítek a közösség építésében, hanem a vendégek is aktívan részt vesznek ebben.

Szerveznek-e a vidéki aerobik stúdiók olyan egészségnapokat, ahol különböző előadások keretében tájékoztatást nyújtanak az egészséges életmód különböző aspektusairól?

Gáspár Katalin: Tavaly áprilisban rendeztünk egy nyílt napot, ahol különböző felméréseket és újraélesztési bemutatót tartottunk. Az edzők különféle témákban tartottak előadásokat, és szép számú vendég látogatott el hozzánk. Ez az esemény ingyenes volt, és sok olyan személy is részt vett, aki korábban nem járt stúdiónkba, de azóta rendszeres látogatóvá vált. Ilyen rendezvényeket rendszeresen szervezünk, mert úgy gondoljuk, hogy ezek segíthetnek az embereknek legyőzni a kezdeti gátlásaikat, és ha jól érzik magukat, akkor hajlandóak lesznek csatlakozni hozzánk. Vidéken is ugyanígy működnek az ilyen jellegű egészségnapok, workshopok.

Milyen egyéb szolgáltatásokra van igényük az aerobic stúdiókban a vendégeknek?

Gáspár Katalin: Ez egy rendkívül fontos téma, hiszen a túlsúlyos vendégek számára különösen hasznos, ha egy dietetikus állítja össze az étrendjüket. Megdöbbentő, hogy egyes szakemberek már nem vállalnak ilyen feladatokat, holott ez sokak számára alapvető igény. A dietetika és a gyógytorna szolgáltatásai nélkülözhetetlenek egy fitneszstúdióban, hiszen a sérülések és egyéb problémák kezeléséhez szükség van a megfelelő szakértelemre. Amennyiben lenne saját stúdióm, mindenképpen biztosítanék helyet egy gyógytornásznak, aki személyre szabott kezeléseket nyújthatna a vendégeknek. A masszázs szolgáltatásokat is kiemelten kezelném, mivel ezek hozzájárulnak a test prevenciójához és karbantartásához. Ezek a szolgáltatások elengedhetetlenek egy fitness teremben, hogy a vendégek minden igényét kielégíthessük. Stúdiónkban rendszeresen szervezünk különféle kihívásokat, mint például fekvenyomás vagy húzódzkodás stb., ahol a résztvevők megmérettethetik magukat és láthatják, mennyit fejlődtek fél év alatt. Ezek a kihívások nemcsak a rendszeres látogatókat motiválják, hanem új vendégeket is vonzanak. Láttam már olyan fitnesztermet, ahol a legtöbb súlyvesztésért biciklit lehetett nyerni. Ezek az események pozitívan hatnak a vendégekre, de a cél az, hogy a motiváció ne csak a nyereményektől függjön, hanem az egészségesebb életmód és a jobb közérzet elérésében is szerepet játszon, Ismerek egy hölgyet, aki nyert egy fogyóversenyt, de később visszatért régi szokásaihoz. Ezért fontos, hogy a vendégeink a mozgás szeretetéért és az egészségükért sportoljanak, nem pedig csak egy verseny vagy nyeremény kedvéért. Mint ahogy egy vendégünk mondja: "Inkább a fitnesztermekbe viszem a pénzem, mint az orvoshoz vagy a patikába."

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)