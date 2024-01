A nap fotója: így élesztgették a mentősök a tűzben elalélt cicát Vácon

"A mentők senkit nem hagynak magára" – osztotta meg az OMSZ a Facebook oldalán a történetet. Az Országos Mentőszolgálat ugyanis tegnap egy váci lakástűznél teljesített szolgálatot, ahol egy 50 év körüli nőt láttak el, mikor az egyik tűzoltó egy eszméletlen kiscicát hozott ki az égő házból. Őt sem hagyták elpusztulni.

Tegnap hajnalban Vácon lakástűzhöz riasztották a mentőket. A mentés során egy ötvenes éveiben járó nőt kellett ellátniuk, azonban az egyik munkatársuk még egy segítségre szorulót talált az égő házban. Egy eszméletlen kiscicát hozott ki karjaiban, aminek ellátását a mentők szintén azonnal megkezdték. A kihűlés – vagy ebben az esetben inkább túlmelegedés – megakadályozására használatos izolációs takaróba burkolták, illetve oxigént is kapott az állat, amitől nemsokára magához is tért - számolt be róla az RTL.

A mentők a sérült nőt végül stabil állapotban vitték kórházba, kedvencét pedig a család többi tagjának gondjaira bízták:

