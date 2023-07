Ijesztő kórokozókra bukkantak a bolti zöldségeken, gyümölcsökön: vigyázz, súlyos betegséged lehet!

A friss termékek élelmiszerboltból való vásárlása nagyszerű módja az egészséges szokások kialakításához, például az otthoni főzéshez, valamint a gyümölcsök és zöldségek fogyasztásához. Nem mellesleg kiváló minőségű, szezonális termékeket kaphatunk, ráadásul akciókat is rendszeresen kifoghatunk. Viszont, vásárlás során és persze utána is van néhány dolog, amire érdemes figyelni, mert az egészségünk is rámehet, ha figyelmen kívül hagyjuk őket.

A járvány korai napjaiban sokan a háztartási fertőtlenítést tartották elsődleges prioritásnak, és ez magában foglalta az összes megvásárolt termék, köztük a gyümölcsök, zöldségek megmosását is. Ez persze nem csak a járvány idején volt fontos, hiszen minden megvásárolt terményt érdemes megmosni, fogyasztás vagy felhasználás előtt. Még a legtisztább élelmiszerboltok sem mossák meg helyetted a termékeket, bár előfordulhat, hogy valamilyen módszerrel kezelik őket, hogy élénknek és frissnek nézzenek ki. Éppen ezért, vegyük kezünkbe a dolgokat és mossuk meg a terményeket mielőtt fogyasztásra kerülnének.

A szakemberek szerint már egy egyszerű hideg vízben való áztatás, mosás is sokat segíthet. A szőlőben pókok, az almában és a káposztában kukacok, a spárgában, az uborkában és még a burgonyában is képesek bogarak megbújni, így mindenképpen le kell öblíteni őket, hogy az apró csúszó-mászó rovarokat eltávolítsuk.

Egy jó mosás nem csak a rovarok eltávolítására alkalmas!

Előfordulhat tehát, hogy egy-két muslica vagy más rovar, bogár felbukkan a csomagolt zöldségekben, gyümölcsökben. De mi van akkor, ha tökéletes, szép állapotú terményt látunk a polcokon? Ilyenkor sokkal szívesebben pakoljuk meg a kosarainkat, ám érdemes ilyenkor is résen lenni! Peszticideket gyakran használják betakarítás előtt és után, és ezek a rovarirtó szerek rátapadhatnak a terményre. Ezeket legtöbb esetben úgy vehetjük észre, hogy viaszos bevonatot képeznek a gyümölcsökön, zöldségeken.

A szakemberek azt állítják, hogy bizonyos növényvédőszer-maradványok fogyasztásra alkalmasak, de a növényvédőszer-szintet a terméken minden esetben a hideg vízben történő mosás után értékelik. Tehát, ha minimalizálni szeretnénk ezt a mennyiséget, érdemes többször is átmosni egy-egy terméket.

Julie Albrecht, Nebraska Egyetem professzora és élelmiszer-szakértője azt tanácsolja, hogy hideg vizet használjunk a termékek mosásához, mivel a forró víz elkezdheti főzni bizonyos termékeket, és elősegítheti a baktériumok könnyebb bejutását a terménybe. A puha gyümölcsöket és zöldségeket le kell öblíteni, míg a vastagabb és keményebb héjú termékeket le lehet dörzsölni. És még azokat a terményeket is meg kell mosni, melyeknek a héját nem fogyasztjuk, hiszen a külső baktériumok bejuthatnak a termény belsejébe, miközben hámozzuk.

Hány kéz érintette meg a terméket?

A legtöbb terméket bizony jó pár kéz megérinti, míg a gazdaságból eljut a boltokig. Attól függően, hogy mekkora távolságot tesz meg, nagyon sok kéz alatt megy át a termény, és még az élelmiszerboltok vásárlóiról nem is beszéltünk. A kezünk mindig piszkos – igen, még a tiéd is –, hiszen számos dolgot megfogunk, míg eljutunk a boltba, hogy bevásároljunk. Ezért érdemes kezet mosnod, mielőtt elkezdenéd átmosni a megvásárolt gyümölcsöket, zöldségeket.

Ami az "előmosott" termékek mosását illeti, érdemes figyelembe venni, hogy hány kezet érintettek meg, és a baktériumokat, amelyeknek ideje volt elszaporodni rajtuk, miközben a csomagológyárból eljutott az asztalunkig. Éppen ezért a már előre megmosott és csomagolt termékeket is ajánlott egyszer átöblíteni.

Nagyon sokat tehetünk, hogy elkerüljük a betegségeket

Ahogy arról írtunk korábban ahogy az összes nyílvános hely, úgy az élelmiszerboltok is tele vannak baktériumokkal. Az emberek gyakran piszkos kézzel érintik meg a termékeket, és visszateszik őket a polcokra, kosarakba. Ezáltal megfertőzhetik az élelmiszereket baktériumokkal és vírusokkal – persze nem ez az egyetlen lehetséges módja, hogy rárakódjanak ezek a nemkívánatos dolgok.

A The Daily Meal cikke szerint több módon is betegek lehetünk a boltban vásárolt termékek elfogyasztása után, mindez azért, mert nem vagyunk figyelmesek és óvatosak. Hogyan kerüljük el a kellemetlen tüneteket, megbetegedéseket?

1. Nem mosod meg a termékeket fogyasztás előtt

Sok kéz, konténer és egyéb tárgy érintkezik az élelmiszerbolt termékeivel, mielőtt azok a polcokra kerülnének. És még azután is, hogy a boltban van, és a kosárban végzi, a baktériumoknak való kitettség lehetősége továbbra is fennáll. A Reuse This Bag által végzett mintavétel kimutatta, hogy az élelmiszerbolti termékek egészen sok baktériumot tartalmaznak. Ezeknek a baktériumoknak a lenyelése ételmérgezés vagy más betegség kockázatát jelenti. Az egyik legjobb taktika az ételmérgezés elkerülésére, hogy mindig mossuk meg a terméket, mielőtt elfogyasztanánk őket.

2. Rosszul mosod meg a termékeket

A zöldségek, gyümölcsök megfelelő mosási eljárása elengedhetetlen ahhoz, hogy az öblítési folyamat a lehető leghatékonyabb legyen. A szakemberek szerint mindenek előtt a saját kezünket kell megmosni. Eztuán óvatosan öblítsd le a termékeket meleg víz alatt (szappan használata nélkül), és töröld le a szennyeződéseket. Tiszta zöldségkefét használj olyan szilárd termékekhez, amelyek nem sérülnek meg. Ezután töröld szárazra a termékeket tiszta ruhával vagy papírtörlővel. Ez a végső szárítási folyamat segíthet eltávolítani a maradék baktériumokat is.

3. Mosás nélkül szeleteled fel a zöldséget, gyümölcsöt

Vannak olyan termékek, mint például az avokádó és a sárgadinnye, amelyeknek nem fogyasztjuk el a héját. Lehet, hogy nem gondolnád, hogy ezeket a gyümölcsöket és zöldségeket le kell öblíteni, mielőtt felvágjuk őket, de meg kell tennünk. Kutatók szerint az avokádóhéjaknál előfordult már, hogy szennyezett volt liszteriával, éppen ezért azt javasolják, hogy öblítsük le a terméket a hámozás előtt, hogy a szennyeződés és a baktériumok ne kerüljenek át a késről a gyümölcs vagy zöldség húsára.

4. Csak egy vágódeszkát használsz

Az egyik leggyakoribb főzési hiba, ha csak egy vágódeszkát használunk a húshoz és a zöldségekhez. A nyers húsból származó keresztszennyeződés valós kockázatot jelent, még a saját konyhánkban is. A nyers húsból származó baktériumok beakadhatnak a vágódeszka barázdáiba – így még ha szappannal és vízzel meg is mossuk, miután húst vágtunk rajta, a vágódeszkán akkor is megtapadhatnak ezek a baktériumok, mi pedig megbetegedhetünk. Éppen ezért, a legjobb megoldás főzés közben, ha teljesen külön deszkát használunk a zöldségekhez és húsokhoz is.

5. Koszos volt a hűtő/polc, ahol a zöldésget, gyümölcsöt tárolták

Egyes élelmiszerboltok bizonyos árucikkeket hűtőbe helyeznek. Bár valószínű, hogy a termék tiszta volt, amikor lerakták, a többi vásárló gondatlansága szennyeződéseket juttathat a hűtőbe, és ennek eredményeként a mi termékünkre is. Gondoljunk csak bele, ahogy a kirakott kosarakban is megfogdossák az emberek a termékeket, ugyan így nézegetik a hűtőkben tárolt epret, áfogynát, málnát is. Éppen ezért ezeket a terményeket is meg kell mosni alaposan fogyasztás előtt.

6. Nem mindig jó a túlérett termés elfogyasztása

Sokszor ráfanyalodunk egy túlérett banánra, vagy levágjuk a megnyomódott, bebarnult részét a baracknak, csak, hogy ne dobjuk ki a megvásárolt gyümölcsöt. Viszont néha a túlérett termékek elfogyasztása nem okoz mást, mint emésztési zavarokat. Máskor azonban, ha elfogyasztunk velük penészgombát vagy baktériumfilmet, ételmérgezést is okozhatnak. Ne hagyjuk éppen ezért, hogy a gyümölcsök és zöldségek túl sokáig álljanak a hűtőszekrényben!

Címlapkép: Getty Images