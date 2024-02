Itt a csodaszép nők féltve őrzött titka: a hazai szakértő elárulta a téli arcápolás trükkjeit

Arcbőrünket télen ugyanúgy fontos hidratálni, mint kezünket vagy testünk többi részét, és az UV-védelemről sem szabad megfeledkeznünk. Természetesen ezek mellett érdemes több más praktikát is bevetni a spa menedzser szerint, hogy a hideg időben meg tudjuk őrizni arcunk frissességét. Tanácsok és tippek következnek a szakértőtől.

Az időjárás télen is alaposan igénybe veszi bőrünket, ráadásul arcunkat nem védjük úgy, mint kezünket, lábunkat, így a mínusz fokok, a jeges szél vagy a nyirkos levegő közvetlenül érik, ami megviseli a bőrt – hívja fel a figyelmet Krizonitsné Kaphegyi Zita, a soproni Fagus Hotel spa menedzsere. Összességében tehát fontos odafigyelnünk arcbőrünk állapotára, védekezni az időjárási viszonyok ellen, és időt fordítani az ápolására. A szakértő most néhány hasznos tudnivalót és tanácsot oszt meg az olvasókkal.

Hidratáljunk kívül-belül!

Az egyik leghatásosabb dolog, amit bőrünkért tehetünk, hogy hidratálunk. A mínuszok, valamint a hirtelen hőmérsékletingadozás, amikor az utcáról belépünk a fűtött lakásba, egyaránt megviselik arcbőrünket. A hidegtől kipirosodik, és többek között a nyárhoz képest kevesebb folyadékbevitel miatt is kiszárad. Ezért ügyeljünk rá, hogy rendszeresen igyunk, felnőtteknek naponta 2 – 2,5 liter folyadék ajánlott. Az arcbőr ideális nedvességtartalmát természetesen hidratáló arckrémmel is támogathatjuk: a hatékony krémek vízmegkötő tulajdonságú összetevőket tartalmaznak, mint amilyen a hialuronsav, valamint valamilyen növényi olajat. Először tisztítsuk meg a bőrt, és csak utána vigyük fel a bőrtípusnak megfelelő krémet.

Télen nagyon népszerű a szaunázás, amitől az erek kitágulnak és felélénkül a vérkeringés, ez pedig szintén támogathatja a bőr megújulását. A Fagus spa menedzsere szerint ekkor is fontos pótolni a folyadékot, ezért szauna után igyunk sokat, és ne gyötörjük fölöslegesen a bőrt vegyianyagokat tartalmazó tusfürdővel, ami szintén szárító hatású. Jobb, ha egyszerűen vízzel mossuk le az izzadtságot.

Pótoljuk a vitaminokat!

A vitaminok pótlása télen talán még fontosabb, hiszen erősítik immunrendszerünket, és egyúttal bőrünket is táplálják. A C-vitamin egyrészt véd a szabadgyökök káros hatásaitól, így a sejtroncsolódástól, másrészt elősegíti a bőr rugalmasságáért, feszességéért felelős kollagén termelődését. Nagy szükségünk van a D-vitaminra is, amelyből télen napfény hiányában kevesebbet termel a bőr. Az ajánlott napi mennyiség 1500 – 2000 nemzetközi egység. Ezt részben táplálkozással is bevihetjük, például tojással, májjal, különféle halakkal. Az E-vitamin lassítja a sejtöregedést, hatására csökken a ráncok kialakulásának esélye, és a sebgyógyulást is elősegíti, ezért épp annyira fontos, mint a C-vitamin – hívja fel a figyelmet a Fagus szakértője.

Szabadba UV-védelem, szobába párásítás

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy arcbőrünket csak nyáron károsítja az erős napsugárzás, ezért télen megfeledkezünk a napfényvédelemről. Krizonitsné Kaphegyi Zita szerint azonban a napsütéses, havas időben is bombáznak bennünket a káros UV-sugarak. Jó példa erre a hegyvidéki kirándulás vagy a síelés, amikor sokan olyan barnán térnek haza, mintha a trópusokon üdültek volna. A szakértő ezért azt javasolja, hogy az arcápolási rutin részeként fényvédő krémet is használjunk.

Azzal sincs mindenki tisztában, hogy a fűtés miatt a szoba levegője száraz, ami szintén hozzájárul bőrünk dehidratáltságához. Ha gondoskodunk a megfelelő páratartalomról, ami nagyjából 40-60 százalék, arcbőrünk is hálás lesz. A párásítást hagyományos módszerrel is megoldhatjuk, a fűtőtestre vízzel telt edényt helyezve, ám ennek hátulütője, hogy nem tudjuk szabályozni a párolgás ütemét.

Érdemes ezért beszerezni például egy elektromos párásítót, amelybe még nyugtató illóolajat is tölthetünk.

Arcápolási praktikák nem csak nőknek

Bőrünk rendelkezik természetes megújulási képességgel, az elhalt hámsejtek leválnak, helyükön újak képződnek. Ez a folyamat lassulhat, módosulhat a kor előrehaladtával, valamint környezeti hatások miatt. Ezt figyelembe véve a Fagus spa menedzsere azt javasolja, hogy időről időre segítsük arcbőrünk megújulását radírozással, hámlasztással. Emellett érdemes heti egyszer hidratáló, antioxidánst tartalmazó arcmaszkot felhelyezni, de választhatunk nyugtató, illetve bőrfeszesítő maszkot is. Nem szabad megfeledkezni arcunk egyik nagyon fontos részéről, az ajkakról sem: télen gyakran kiszáradnak, kicserepesednek, ezért mindig legyen nálunk ajakbalzsam, amellyel akár naponta többször hidratáljuk, ápoljuk. Habár az otthoni kezelések és házi praktikák hatásosak, érdemes rendszeresen kozmetikust is felkeresni, aki a profi kezelések mellett szakértőként a bőr esetleges elváltozásait is észlelheti.

Címlapkép: Getty Images

