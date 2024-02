Megdöbbentő dolog derült ki ezekről a konzervekről: sokan veszik, de ezt kevesen tudják róla

HelloVidék 2024.02.11. 14:01 Megosztom

Gondolkodtál már azon, hogy az őszibarack- vagy ananászkonzerv jó választás-e az egészségünk szempontjából? Cikkünkben most a gyümölcskonzervek előnyeinek jártunk utána, illetve körbejártuk a gyakori tévhiteket is, emellett gyakorlati tippeket adunk, hogyan illeszthetjük be a gyümölcskonzerveket az egészséges étrendünkbe. Mutatjuk, hogyan lehet a gyümölcskonzerv kényelmes, tápláló és pénztárcabarát megoldás a napi gyümölcsbevitelhez.

Folyamatosan azt halljuk, hogy „a friss a legjobb”, de a konzerv gyümölcsök ugyanolyan táplálóak lehetnek – mondja Chelsea LeBlanc, dietetikus, táplálkozási szakértő az EatingWell magazinnak. Hozzátette, a gyümölcskonzervek szénhidrátot biztosítanak energiához, rostot az emésztéshez, valamint vitaminokat és ásványi anyagokat az egészségünk megőrzéséhez. A három legnépszerűbb konzervgyümölcsnek a barack, az ananász és a körte számít. Nem is gondolnánk, de ezek a gyümölcsök jó mikroelem-források lehetnek. Ilyenk például a kálium, a C-vitamin, az A-vitamin. Mivel szirup nélkül készülnek, nem tartalmaznak hozzáadott cukrot. Ráadásul mindegyik elképesztő mennyiségű rostot kínál, hogy segítse a szív egészségét és az egészséges emésztést. A gyümölcskonzervek egészségügyi előnyei Alacsony áron elérhetők A konzerv gyümölcsök szinte mindig olcsóbbak, mint a friss gyümölcsök, így költséghatékonyabbak azok számára, akik alacsony bevétellel rendelkeznek. Ráadásul, mivel évekig kitartanak, nem kell aggódnia a gyors romlástól és az élelmiszer-pazarlástól. Csúcsérettség idején tartósítják Tudtad, hogy a gyümölcskonzervek alapanyagát csúcsérettségükben szedik le, majd néhány órán belül befőzik? Ez segít abban, hogy megőrizzék magas tápértéküket és ízüket, egészen addig, míg csak készen állunk a fogyasztásra. Így egész évben ehetünk lédús barackot! Tele vannak tápanyagokkal Csakúgy, mint a friss és fagyasztott gyümölcsök, a konzerv gyümölcsök nagyszerű forrásai az alapvető tápanyagoknak, például rostoknak, vitaminoknak és ásványi anyagoknak. Az International Journal of Food Sciences and Nutrition 2019-es összefoglalója szerint a gyümölcsök és zöldségek támogatják általános egészségünket, és segítenek csökkenteni bizonyos betegségek, például a szív- és érrendszeri betegségek és a rák kockázatát. Tévhitek mindig akadnak 1. Nam szabad minden nap gyümölcskonzervet enni! Sokan hangoztatják ezt. Viszont szakértők szerint a gyümölcskonzerv minden bizonnyal a napi étrend része lehet. Csak ügyelni kell arra, hogy a kiegyensúlyozott táplálkozás érdekében különféle gyümölcsöket fogyasszunk bőséges zöldségek, sovány fehérje, teljes kiőrlésű gabonák és egészséges zsírok mellett.

2. A gyümölcskonzerv nem olyan egészséges, mint a fagyasztott! A konzerv gyümölcsöket gyakran kevésbé táplálónak tartják, mint a friss vagy fagyasztott gyümölcsöket. Valójában a gyümölcskonzerv ugyanolyan tápláló lehet, mint a fagyasztott. Ahogy LeBlanc mondja, a konzervtermékekhez használt gyümölcsöket „leszedik és csomagolják a frissességük csúcsán, így megőrizve a tápanyagokat”. De hozzátette azt is, hogy a Journal of Food Science -ben megjelent tanulmány kimutatta, hogy már három hónap elteltével a konzerv sárgabarack antioxidáns szintje meglepően 47%-kal magasabb volt, mint a frisseké. Mire figyeljünk még? A hozzáadott cukrok elkerülése érdekében válassz vízben vagy saját levükben konzervált gyümölcsöket, ne pedig édesített szirupokat.

Általános tévhit, hogy az áruházi márkák rosszabb minőségűek, mint a márkás társaik. Ez azonban távol áll az igazságtól. Az élelmiszerboltok világszerte megfizethető konzerveket kínálnak, amelyek lehetővé teszik, hogy tápláló gyümölcsöket és zöldségeket fogyaszthasson kevesebb anyagi megterhelés mellett.

Általában friss gyümölcsöt használsz a turmixokhoz, salátákhoz, desszertekhez? Könnyedén lecserélheted konzervgyümölcsre, így pénzt, időt és előkészítő munkát takaríthatsz meg. Címlapkép: Getty Images NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!