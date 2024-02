Döbbenet, mi derült ki ezekről a termékekről: tele vannak velük a magyar boltok, de megéri őket fogyasztani?

Azt, hogy az árak folyamatosan emelkednek, azt mindannyian a bőrünkön tapasztaljuk. Nincs ez máshogy a zöldségekkel és gyümölcsökkel sem. Sokan már most aggódnak, mi lesz idén nyáron? Mennyivel lesz drágább az idei termény ára. Persze léteznek azért alternatívák, ha be akarunk tárazni egyes gyümölcsökből, zöldségekből: olcsóbb és gazdaságosabb megoldás lehet a fagyasztott termékek vásárlása. Ugyan sokan kétkedve állnak az előre csomagolt és fagyasztóban tárolt alapanyagoktól, szakemberek szerint minőségük nem rosszabb, mint a frissen vásárolt terményeké. Hogy miért? Most kiderül!

Vannak, akik ódzkodnak a fagyasztott és konzerv élelmiszerektől, mert technikailag „feldolgozott élelmiszerek” közé sorolják őket. Ahogy a MedicalXpress cikkében olvashatjuk, bár ezek az élelmiszerek tartalmazhatnak tartósítószereket, ezek az összetevők szigorúan szabályozottak, és nincsenek káros hatással az egészségre. Arról nem is beszélve, hogy az élelmiszerek megromlásának megakadályozására használt tartósítási eljárások az okai annak, hogy ezek a fagyasztott termények ennyi fontos tápanyagot képesek megőrizni. A szakemberek szerint az olyan vitaminok, mint a C-vitamin, különösen hajlamosak a szedés után csökkenni a terményben. A zöldborsó a betakarítás utáni első két napon belül elveszíti C-vitaminjának körülbelül felét. Hasonló veszteség figyelhető meg a brokkoliban és a babban is. Számos oka van annak, hogy ezek a tápanyagok a betakarítás után elvesznek. Először is, a fénynek és a levegőnek való kitettség beindíthatja a fotooxidációnak nevezett kémiai folyamatot , amely a tápanyagok lebomlását okozza. Ezenkívül az élelmiszerekben található természetes enzimek is lebonthatják a tápanyagokat. Viszont az élelmiszerek lefagyasztására vagy a konzervkészítéshez alkalmazott módszerek egyrészt megakadályozzák a romlást, másrészt csökkentik a terményből kieső tápanyagok mennyiségét, mivel megállítják ezeket a folyamatokat. Hogyan készül a mirelit a „termőföldtől a fagyasztóig”? A gyorsfagyasztott élelmiszerek hőelvonás útján tartósított élelmiszerek, amelyek felhasználhatósági ideje a friss termékhez képest hosszabb, így tovább marad elérhető a vásárló számára. A hőelvonás egyik módja a hűtés, melynek célja a termék alacsonyabb hőmérsékleten tartása 0-10 Celsius fok között, tehát fagyás nem következik be. Másik módja a fagyasztás, amikor a termék hőmérsékletcsökkenése a fagyáspont alá süllyed, melynek során annak víztartalma megfagy. A fagyasztott termék minőségét nagymértékben meghatározza, hogy a fagyasztás milyen gyorsan történik. A fagyasztás módja szerint l assú és gyorsfagyasztást különböztetünk meg A lassú fagyasztás során – mely többnyire otthoni keretek között zajlik – az élelmiszer, pl. gyümölcs szöveteiben kisszámú, ugyanakkor nagyméretű jégkristályok keletkeznek. A fagyás következtében fellépő térfogat növekedés miatt a nagy jégkristályok nyomást gyakorolnak a sejtfalakra, szerkezeti károsodást okozva. Ilyenkor a felengedés után a megrepedt sejtfalon keresztül a vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó sejtfolyadék kifolyik, s ezáltal a termék hasznosanyag-tartalma csökken. (Ezért ilyen esetben célszerű a kifolyó nedvet összegyűjteni és újra felhasználni amennyiben lehetséges.)



Az ipari keretek között zajló gyorsfagyasztás során nincs idő nagyméretű jégkristályok kialakulására, így ebben az esetben nagyszámú és nagyon apró jégkristályok képződnek, amelyek egyenletesen oszlanak el a szövetekben, ebből adódóan a szöveti károsodás mértéke elenyésző, minimális a hasznosanyag-veszteség. Mivel a hőelvonással alapvetően tartósítjuk a terméket, ezért a folyamat fontos lépése a termék kezdeti csíraszámának minimalizálása. A hűtés hatására a mikróbák „hibernálódnak”, azaz anyagcseréjük, életfolyamataik, szaporodásuk kezdetben csökken, majd végül megáll, de nem pusztulnak el!

Az ipari fagyasztást, tárolást követően, a termék a fogyasztói hálózatba kerül, vagyis elszállítják a felhasználás vagy eladás (kereskedelmi tárolás) helyére. Ebben a folyamatban nagyon fontos azoknak a tárolási feltételeknek a biztosítása, amelyekkel garantálni lehet az élelmiszer eltarthatóságát. Ezen feltételek összessége a hűtési lánc, amelyben az előállítástól kezdve egészen a végső felhasználásig a termék hőmérsékletét a megfelelő hőmérsékleti tartományban tartják, ami fagyasztott áruk esetén - 18 és - 40 Celsius fok közötti hőmérsékleten való tárolást jelent. A vásárló, mint a hűtési lánc utolsó láncszeme, a lánc fenntartásához például úgy tud hozzájárulni, ha a hűtött élelmiszert legutolsóként teszi a kosarába, illetve a vásárlást követően hűtőtáskában tárolja/szállítja azt, különösen nyáron. Mit mondanak a magyar szakértők? Az Okostányér® útmutatása alapján nem kérdés, hogy étrendünknek naponta legyen része a zöldség és a gyümölcs, és legalább 1 adagja friss legyen, ugyanakkor a mirelit változatok használatával színesíthető az étrend. Vannak olyan szempontok, amelyeket figyelembe véve könnyebb kiválasztani, hogy épp melyik változat használata jár nagyobb előnnyel. A teljesség igénye nélkül, néhány megközelítés: Felhasználhatóság: a fagyasztott gyümölcs többnyire nem használható fel azonnal, meg kell várni amíg felenged, ellenben a friss gyümölcs „mindig kéznél van”.

Időráfordítás: a fagyasztott zöldség elkészítése legtöbbször kevesebb időt igényel, hiszen konyhakész és sok esetben előfőzött.

Eltérően hatnak az érzékekre: pl. a friss gyümölcsnek érezni az illatát, meg lehet tapintani – ez főleg kisgyermekkorban lehet előnyös, hogy a gyermek minél többet érzékeljen, tapasztaljon.

Érettségi fok: míg a gyorsfagyasztásra szánt zöldség, gyümölcs betakarítása a legnagyobb érettségi fokon történik, addig a messziről érkező frissnek szánt árukat gyakran még éretlenül szedik le. (Ennek példája a többnyire zöld vagy zöldes-sárga színű banán.)

Felületi kezelés: a déligyümölcsök felületét (elsősorban a citrusfélék héját) általában gombaölő hatású szerrel vagy viaszbevonattal, esetenként mindkettővel kezelik a hosszabb eltarthatóság céljából.

Tárolási körülmények: a friss termékek esetében a tárolás körülményei nem mindig megfelelőek, pl. piacokon az áru éjszakára is kint maradhat s az éppen aktuális hőmérséklet hat rá. (Célszerű a friss zöldségeket, gyümölcsöket hűtve tárolni.

Hulladékképződés: a friss zöldségekből és gyümölcsökből több vész kárba, mint a fagyasztottakból. Gyakorlati tippek – legfőképp – a mélyhűtött termékek vásárlásához, feldolgozásához és felhasználásához A vásárlás során figyeljünk: a gyorsfagyasztott termék csomagolására. Sérült csomagolású terméket ne vásároljunk! Ha megtapogatjuk és azt érezzük, hogy nagyobb tömbök vannak a csomagban, ne vegyük meg.

a vásárlás sorrendjére. Lehetőség szerint utolsó lépés legyen a hűtött termékek kosárba helyezése. A különböző termékeket (pl. friss zöldségek, fagyasztott áruk) célszerű külön táskákba tenni, hogy ne szennyezzék egymást.

a minőség-megőrzési illetve fogyaszthatósági időre.

a friss zöldség és gyümölcs épségére, s arra, hogy benyomódásoktól mentesek legyenek. (A benyomódás helyén gyorsabban megindul a romlás.) A feldolgozás, felhasználás során érdemes figyelembe venni a következőket: A fagyasztott élelmiszert a felengedés után már nem szabad újra lefagyasztani, mert a „hibernált” mikróbák a kiolvasztás után újra szaporodni kezdenek, ezáltal nő a csíraszám. Ebből adódóan a terméket csak akkor érdemes kiolvasztani, ha utána rövid időn belül fel is használjuk. A kiolvasztás legbiztonságosabb módja, ha lassan és hűtőszekrényben történik.

Ha a fagyasztott zöldség, gyümölcs kissé fakóbb a vártnál, még nem feltétlen ad okot aggodalomra. Némi színváltozás még elfogadható, melynek oka lehet többek közt a hosszú idejű tárolás.

A zöldségeket a felhasználási javaslat szerint, vagy felengedés nélkül tegyük forrásban lévő vízbe vagy hevített zsiradékba.

A fagyasztott zöldség párolásához elegendő pár perc, ha túl sok ideig tart a hőközlés, pépes állag lehet a végeredmény.

Ha fagyasztott zöldséget grillezünk, tanácsos grillkosarat használni, mivel ilyenkor a zöldségek puhábbak vagy épp törékenyebbek lehetnek a frisseknél, így könnyen áteshetnek a grillrácson.

Amennyiben fagyasztott gyümölcsöt használunk, pl. süteményhez, s előtte nem olvasztjuk ki, akkor valamivel hosszabb sütési idővel számolhatunk.

