Dédanyáink elfeledett tavaszi vitaminbombái: ingyen, gazként nőnek, csak le kéne hajolni értük

Felejtsük kicsit el, hogy a tavaszi zöldség csak fóliasátorban, méregdrágán teremhet, amikor a kint az erdőben ezerszámra, ingyen nő már nemcsak a medve-, de a kígyóhagyma is. Leveleit bontogatja a csalán, lassan virágba borul az ibolya is. Gondoljuk csak el, micsoda energia lakozhat ezekben a sokszor lenézett, gyomnak csúfolt növénykékben! Mit szedhetünk hát a kora tavaszi erdőben? Gyógynövénytúra ajánlónk következik!

Nem is kell messzire utaznunk ahhoz, hogy a most éledező természetben friss gyógynövényeket gyűjthessünk. Első jó tanácsunk: tervezzünk úgy a hétvégi kirándulást, hogy vigyünk magunkkal egy kis kosárkát is, és gyűjtsünk a most leveleiket bontogató gyógynövényekből több csokorra valót. Arra azért figyeljünk, hogy mindig távol a gyorsforgalmi utaktól és szántóföldektől, kutyapiszoktól és egyéb szennyeződéstől mentes természeti környezetben gyűjtögessünk. De hogyan lehet a tavasz első hírnökeit felismerni és fogyasztani? Útmutatásként, kezdő növénybogarászóknak egyebek mellett Eva-Maria Dreyer – Wolfgang Dreyer: Vadnövények, bogyók és gombák felismerése, gyűjtése és felhasználása című könyvét ajánljuk. Mi is mindig, ha túrázni indulunk, jó előre fellapozzuk! Most is ebből a könyvből ajánlunk 3 csodanövényt – de a Tiktok segítségével meg is mutatjuk őket:

Mindenekelőtt azért jó tudni, hol és mennyit szedhetünk!

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtására megalkotott 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet szerint a gyógynövény (gomba és vadgyümölcs) gyűjtése erdei haszonvétel. Személyenként és naponként legföljebb 2 kilogramm gyűjthető szabadon, a nem védett területen, állami erdőben. Ez a gyűjtött mennyiség kereskedelmi forgalomba nem hozható. Az egyéni szükségletet (2 kg/nap/fő) meghaladó gyógynövény (gomba, vadgyümölcs) gyűjtéséhez a nem védett természeti területen az állami erdőgazdálkodótól előzetes írásbeli hozzájárulást kell kérni.

2 kiló azonban nem kis mennyiség, ezen kívül tehát még arra kell figyelnünk, hogy ne természetvédelmi területen álljunk neki a szedegetésnek!

Mit vigyünk magunkkal, hogyan szedjük a gyógynövényt?

Lopes-Szabó Zsuzsa, a nemrégiben elhunyt bükki füvesember, Szabó Gyuri bácsi lánya legelőször is azt tanácsolja, hogy csak akkor gyűjtsünk gyógynövényeket, ha pontosan felismerjük azokat. Megfelelő gyógynövényismeret hiányában azonban inkább kérjük hozzáértő ember segítségét! Csak azt a részét gyűjtsük, amelyik a drogot adja, amelyikben a hatóanyag van. Ez lehet pl. levél, virág, leveles szár. A gyógynövényeket mindig metszőolló vagy olló, kés segítségével gyűjtsük, hogy megóvjuk a növényt. Ha kézzel tépjük, könnyen kifordulhat a növény gyökerestől.

A friss növény könnyen befülled, ezért a gyűjtéshez ne használjunk műanyag szatyrot, hanem vászontáskát, kosarat, papírtasakot. A virágokat lazán gyűjtsük, tegyük kosarakba, hogy ne barnuljanak meg.

Száraz, meleg időben gyűjtsünk, a vizes, harmatos növény is hamar befülled, rohadni kezd.

A legalkalmasabb napszakok a harmat utáni reggel vagy harmat leszállta előtti alkonyat.

Kizárólag teljesen egészséges növényeket gyűjtsenek, a rovar rágta, foltos, sárguló levelű vagy színét vesztett gyógynövény értéktelen.

Szintén nem jó gyűjteni a gombák mellett növőket. Mivel a gyógynövényeket semmilyen körülmények között nem mossuk meg, nagyon fontos, hogy teljesen tiszta, vegyszermentes területről szedjük őket.

Válogassuk ki a fűszálakat, a mohát és a kúszónövényeket, hogy csak a tiszta gyógynövény maradjon.

A szedett növényeket ne keverjük egymással, ezért célszerű több (lehetőleg papírból készült) zsákot vinni magunkkal.

Szellősen kell elhelyezni őket, nem szabad megtömni a zsákokat, amiket utána hátizsák helyett fonott kosárban szállítsanak.

1. A tavasz kevésbé ismert csodanövénye: a kígyóhagyma

A medvehagymához (amiről itt olvashatsz részletesen) hasonlóan a vadsidling, más néven kígyóhagyma őshonos, télálló, évelő hagymaféle, kint a természetben bolygatott gyepekben, cserjésekben és erdőszéleken, sokfelé találkozhatunk vele. Bármennyire is gyakori, szinte alig ismerik minálunk, még vidéken sem igazán gyűjtik. Nagy kár!

Mielőtt leszedjük, figyeljük meg, lapos-e a levele, külsőre ugyanis könnyen összekeverhető, olyan, mintha díszfű-féle lenne. Illata és íze azonban egyből elárulja, ha enyhén fokhagyma ízű, levele pedig olyan, mint a vetett snidlingé. Viszont ne húzzuk ki a hagymáját, hanem vágjuk le úgy kétharmadban a levelét, így a hagymája is túléli a begyűjtést, és még virágozni is tud a növény! Később, vissza-vissza térhetünk a lelőhelyünkhöz, nyár közepéig újra és újra nő.

A- és C-vitamin-bomba, emellett hasznos ásványi anyagokat tartalmaz, például remek vas-forrás, foszforban, magnéziumban, káliumban és kalciumban gazdag. Emellett nem elhanyagolható szempont, hogy: vérkeringést javító, vértisztító, csökkenti a vér koleszterinszintjét és a vérrögképződésre való hajlamot. Fogyasztása során pusztítja a szájüreg és az emésztőcsatorna baktériumait. Béltisztító hatású, tavaszi böjtben különösképp hasznos lehet. Étvágygerjesztő és gyomorerősítő hatása is van.

Tipp: Salátaként vagy apróra vágva, ízesítőként, mártásokba, főzelékekbe, fűszerolajakba, hal- és tojásételekbe, joghurtos öntetekbe jól használható. Krémlevesként, medvehagymával vegyítve is remek. A főzés viszont ront az ízén, ezért érdemes közvetlenül a tálalás előtt belemetélni az ételbe. Szárítani is lehet, én szinte mindenbe, a bolognai spagettitől kezdve a zöldborsó főzelékebe, beleaprítom, ezzel is ízesítek.

Készítsünk csalánfőzeléket

A legközönségesebb és legzseniálisabb természeti adományunk, nem lehet összetéveszteni, az egész világon elterjedt, bárhol megél. Ősidők óta fogyasztják az emberek, manapság is fontos helye van az étkezésünkben.

A friss csalánhajtás talán a legerősebb vértisztító növény, ezért tisztítókúrák, böjtök hatékony és kedvelt gyógynövénye. Jó köszvényre, magas vérnyomásra, pangásos szívelégtelenségre, szénanáthára, menstruációs fájdalmakra, skorbutra, levele vér-, és vesetisztító, reuma, cukorbaj, hajhullás és aranyér esetében. A- és C- vitamint, vasat, ásványi sókat tartalmaz.

Tipp: Saláták, levesek, rizses ételek és spenóthoz hasonló főzeléket főzhetünk belőle, de nyersen is adhatjuk vadnövénysalátához. A csípős csalánszőröket hatástalaníthatjuk szárítással vagy azzal, ha rövid időre folyó víz alá tartjuk.

Hogyan készísünk csalánfőzeléket? Ez a Tiktok-videó segít:

Illatos ibolya (Viola odorata)

Gyermekként szívesen gyűjtöttük csokorba édesanyának, nagymamáknak. A növény valamennyi része tartalmaz szaponinokat, emiatt köptető hatású. Régi gyógy és dísznövényünk, egyébként a Földközi-tenger partvidékéről származik, de szinte egész Európában már vadon nő. Sokféle vadon növő faja létezik, de csak az illatos ibolyának van jellegzetes, mással össze nem keverhető ibolyaillata.

Tipp: Leveleit egész évben gyűjthetjük, a virágokat március-áprilisban takaríthatjuk be. Levelei és virága is ehetőek, más vadnövényekkel együtt (százszorszéppel, kerek repkénnyel), és burgonyával finom leves főzhető belőle.

Virága a legfinomabb dolog, amit csak a természet szabadon kínálhat. Az ibolyavirág nyálkaoldó, idegnyugtató, vérnyomáscsökkentő hatású. A 14. századi Angliában előszeretettel készítettek ibolyavirágból, rizskásából és mandulából pudingot. Ma főleg kandírozva, sütik és torták díszítéséhez használják. Jól illik a fehérborhoz, amiből ibolyabólét is készíthetünk, de 0,5 l fehér borecetbe áztatva egy marék ibolyavirággal saját ibolyás salátaecetet is készíthetünk (hagyjuk ázni, majd szűrjük le, és töltsük üvegbe) (Forrás: Eva-Maria Dreyer – Wolfgang Dreyer)

Hamarosan nyílik majd a pitypang és más csodanövények is

Március elején még számos gyógynövény kibújik a szabadban. Íme néhány, amelye-ket érdemes keresni:

Martilapu: elsőként bújik ki tavasszal a földből, ezért február végén és márci-us elején már találkozhatsz vele. A gyógyszertárakban és herbáriákban is könnyedén hozzájuthatsz. A martilapu hatóanyagai vízhajtó hatással rendel-keznek. Kökény: virágai fehérek és lombfakadás előtt gyűjthetők. Flavonoidokat és procianidineket tartalmaz, enyhe víz- és hashajtó hatással rendelkezik. Zamatos turbolya: friss hajtásait gyűjtsük, és fűszerként használhatjuk leve-sek, saláták és szószok fűszerezésére. Nagyon jó természetes antioxidáns forrás C-vitamin és flavonoid-tartalmának köszönhetően. Tyúkhúr: a kora tavaszi időszak jellegzetes gyomnövénye. Friss hajtásait fo-gyaszthatjuk salátaként vagy főzelékként. Vízhajtó hatású és légcsőhurut ke-zelésére is alkalmazható. Pettyegetett tüdőfű: napos-félárnyékos, nedves talajon található. Virágzáskor gyűjthetjük be virágzó hajtásait. Köptető és köhögéscsillapító hatású.

Íme, egy kis ízelőtő még a tavaszi terítékből:

Címlapkép: Getty Images