Tető híján áznak a csupasz téglafalak: ennyi lett a vidéki uszodából, kérdés, meddig maradhat ez így

A tanuszoda építése régóta foglalkoztatja a helybelieket, hiszen 2017-ben született meg az elvi döntés a beruházásról. 2021-ben aztán az építkezés is megkezdődött. Majd leállt. Kiderült, hogy a kivitelező cég nem teljesítette a vállaltakat, ezért szerződést bontottak vele - írta a Kisalföld.hu. A megyei lap a fejlesztést koordináló Építési és Közlekedési Minisztériumtól kért tájékoztatást a jelenlegi helyzetről.

2021-ben maga Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő közösségi oldalán jelentette be, hogy a kapuvári után elkezdik építeni a csornai tanuszodát is, hamarosan pedig Téten is megkezdődnek a munkák.

Az uszodában két tanmedence lesz, az egyik egy 25×15 méteres, hatpályás, közel két méter mély nagymedence, a másik 10×6 méteres, 80 centiméteres vízmélységű. Ezeket elsősorban az iskolások használhatják majd a kötelező testnevelésórák keretében, de tanítási idő után bárki igénybe veheti

- írták akkoriban a tervekről.

A megyei lap a fejlesztést koordináló Építési és Közlekedési Minisztériumtól kért tájékoztatást a jelenlegi helyzetről. Megtudták: a kivitelezés elakadásának oka, hogy nemteljesítés miatt a Beruházási Ügynökség 2022 novemberében a szerződést azonnali hatállyal felmondta és kezdeményezte a szerződés szerinti elszámolást. Az ezzel kapcsolatos jogi lépések folyamatban vannak.

A Beruházási Ügynökség jogutódja, az Építési és Közlekedési Minisztérium gondoskodott a kivitelező kiválasztására irányuló ismételt feltételes közbeszerzés kiírásáról. Az ajánlatok beérkeztek. Az eljárás eredménye és a nyertes ajánlat összege alapján a minisztérium kezdeményezi a kormány döntését a forrás biztosításáról. „Így a tényleges bekerülési költségről és befejezési időpontról jelenleg még nem tudunk tájékoztatást adni” – reagált a minisztérium.

